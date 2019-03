8 Marzo, se la mimosa è l'acconciatura della festa

In occasione della Festa della Donna è stata lanciata una nuova tendenza: acconciature arricchite dal magnifico colore giallo delle mimose. A rendere omaggio alla bellezza senza tempo di noi grandi donne: quelle che sorridono, quelle che ogni giorno combattono, ma soprattutto noi donne che non ci arrendiamo mai di fronte a nessuna difficoltà. Nel cuore di Roma nella splendida cornice di palazzo Bernini, a due passi da piazza di Spagna, nel lussuoso centro di bellezza hair top Style, si è svolta una meravigliosa giornata tutta dedicata alle donne. La titolare Maria Cristina Puccio ha saputo rendere speciale questa giornata accogliendo le sue donne con un brunch di benvenuto, durante la giornata hanno sfilato presentando la linea fitness Pao tutta al femminile, sotto gli occhi delle numerose clienti, due bellissime modelle. A tutte le donne mimose e trucco omaggio in collaborazione con GIL Cagnè. Non sono mancati numerosi volti noti, tra cui Lavinia Biagiotti, Natalia Titova, l’organizzatrice di eventi e regina del cake designer Cinzia Calicchio e l’onorevole Paola Deiana.