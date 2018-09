Tendenze make up, ecco cosa ci riserva l'autunno

Sulle tendenze make up della prossima stagione domina una sola regola: non ci sono regole. Il trucco per l’autunno 2018 non conosce dogmi, né ama imposizioni di nessun genere. Tutto si mischia, il metallico si sovrappone al nude make up così in voga, la bocca torna a essere la regina assoluta di ogni look book e la nuova bellezza di stagione non ha codici univoci. Questo significa che ogni donna crea il suo stile unico e personalissimo indossandolo con tutta la naturalezza che possiede. Si va dal monocromatico al total black, dal red passion al glow finendo sull’effetto no make up.

Quattro tendenze make up di stagione

Sulle passerelle FW 2018/2019 i make-up artist di Mac Cosmetics hanno proposto quattro tendenze principali.

1 – COLORE SATURO. Colori pieni che vestono palpebre e bocca, trasformando il make up autunnale in arte. I colori sono liberi e in continuo movimento, osare è la prima regola fondamentale.

2 – A TUTTO GLOW. La luce pura continua a essere un trend make up anche per la prossima stagione. Must have di ogni collezione è l’all over che illumina, corregge e colora a seconda del momento, dell’uso e della necessità. Il finish è lievissimo, radioso, lucente.

3 – NUDE. Il nomakeup continua a essere un grande cult di bellezza. Indossare il make up senza metterlo in mostra è un’arte sottile, affascinante, che conquista sempre di più. Prodotti altamente tecnologici che consentono di correggere e perfezionare in modo discreto. Il tocco in più? Un tocco caldo sulle guance, vero dettaglio glamour FW18.

4 – EYELINER GRUNGE. Attendiamo a braccia aperte il grande ritorno dell’eyeliner dall’anima rock anni Novanta. Ogni tocco nero sugli occhi è elegante e raffinato, che sia lineare o stropicciato poco importa.

Le collezioni make up della prossima stagione

Per la collezione autunno/inverno 2018 di Chanel, Lucia Pica ha voluto mettere in luce la texture. Apotheosis, Le Mat De Chanel esalta il colore, soprattutto su occhi e bocca per evocare una sensibilità tutta al femminile. “I colori simboleggiano l’armonia tra gli universi interiore ed esteriore della donna”, spiega la mente creativa del make up Chanel. “Nuance calde e autunnali, che definiscono con intensità i contorni del viso, si uniscono a tonalità intense, che si applicano come acquerelli o che si sovrappongono come nei dipinti ad olio. Le loro formule, che catturano la luce, sembrano addolcire e definire i tratti del viso. Grazie a tecnologie specifiche, queste tinte opache sono piacevoli da indossare e vellutate al tatto. La loro consistenza resta morbida, fondendosi sulla pelle”. Grandi protagonisti della collezione sono consistenze e colori opposti che propongono una linea di prodotti mat per lo sguardo e le labbra. “La donna che immagino è sicura di sé, sofisticata ed elegante, intellettuale ma anche audace. Una donna che esprime senza riserve la sua personalità; esattamente il tipo di donna che preferisco!”. La collezione è pensata per mettere in grande risalto il viso nella stagione in cui il corpo è più coperto, farlo con tonalità opache, poi, significa infondere uno stato d’animo sofisticato, misterioso e quasi rilassante da guardare.

La collezione Midnight Skies firmata da Givenchy si consacra completamente al rosso, il rosso glitter di Givenchy, malizioso e nato da una madreperla unica per il suo ampio spettro cromatico e la sua potenza luminosa. Un rosso super sensuale. Luminosa e sensuale anche la Collezione Moroccan Spice di Fenty Beauty, ispirata alla sabbia rossa e rosa del Sahara e dal blu metallico del Marocco. Rihanna, creatrice della linea, ha scelto personalmente ogni singola tonalità della Palette Moroccan Spice e ha indossato questi colori per diversi mesi sia sui red carpet che dietro le quinte.

Made in Italy è la nuova collezione trucco A/I 2018-2019 di Collistar dedicata a quattro città simbolo italiane, che diventano fonte d’spirazione per i prodotti attraverso i nomi dei loro quartieri, delle loro piazze, delle loro vie più celebri. Ecco la naturalezza sofisticata, lo sguardo cangiante e la bocca vestita ad arte da un’eleganza opaca e audace. Il nude look, il metallico e i glitter si combinano per interpretare una nuova, sensualissima luce diventando i trend setter della prossima stagione. I prodotti sono multitasking, a cominciare dall’illuminante morbidissimo pensato come all-over per viso e corpo. Una vera infusione di luce. Anche correttore e primer si fondono in un solo strumento che corregge, fissa e illumina per ottenere uno sguardo fresco e senza zone d’ombra.

“Come definirei il glow di questa stagione? Come una miccia che accende una piccola luce interiore”, spiega Peter Philips, Direttore della Creazione e dell’Immagine del Make-up Dior. Il prossimo autunno, la femme fatale della Maison si prepara a sfoderare la sua preziosa arma di seduzione: una selezione al contempo sovversiva e sofisticata di tonalità incandescenti, piccanti e fumé. Messe a punto da Peter Philips, le sei nuove tonalità Rouge Dior si abbinano alle nuance intense per le palpebre e per le unghie, per affondare nel lato oscuro della bellezza.

Chiudiamo con Chroma Collection Di Proenza Schouler di Lancôme. Un fil rouge tra arte e moda che condividono una visione di femminilità creativa e libera. “Audace, grafico, ultra-pigmentato” è lo stile della nuova collezione descritto da Jack McCollough e Lazaro Hernandez. Una linea ispirata dal “Colore, in tutta la sua energia e la sua gloria, volevamo delle nuance forti e tratti decisi. Ci siamo immersi nei lavori di pittori come Ellsworth Kelly e Carmen Herrera, entrambi con un approccio al colore e alle forme ben distinto”. Formule ultra-matte si prestano a look grafici e colorati, le matite creano un effetto più definito. Ogni colore crea uno statement unico e deciso, ispirando le donne ad essere sé stesse e a esprimere il proprio stile e individualità.