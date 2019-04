Viva Lollo, calciatore e laureato

Sono scene difficili da vedere. Ma, ogni tanto, capita. Stavolta il traguardo è tutto romano. Con tanto di coroncina di alloro in testa si è laureato infatti Lorenzo De Silvestri. Un calciatore, sì. Ma, soprattutto, dottore in Economia Aziendale, con una tesi sul «Marketing strategico come strumento competitivo delle Società Sportive». Al difensore granata, che ha discusso la tesi proprio nella sua città (Roma), sono arrivate le congratulazione del presidente Urbano Cairo e di tutto il Torino Football: «Complimenti, Lollo! Hai intrapreso questo percorso accademico con entusiasmo, lo hai seguito con grande impegno e lo hai portato a termine brillantemente». E Lorenzo, sul suo profilo Instagram: «Il giorno dopo è ancora più grande la felicità per un traguardo raggiunto molto importante per me! Grazie a tutti per i tantissimi messaggi d’affetto e alle persone a me più care». Auguri e cento di questi calciatori. Con la laurea.