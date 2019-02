La moglie di Ringhio e le tattiche

Se il Milan conquisterà la Champions il merito sarà della consorte di Gattuso. «Mia moglie mi fa la formazione», ha detto Ringhio. Ma, naturalmente, scherzava. Il suo è stato un modo per stemperare le polemiche esplose dopo l’esternazione di Fulvio Collovati a «Quelli che il calcio». «Quando sento una donna parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco», è sbottato l’ex calciatore dividendo l’Italia in due. Gattuso ha preso pubblicamente la difesa delle donne: «Parlo spesso con donne preparatissime, come Carolina Morace. Quando parlo con lei c’è sempre un confronto aperto e interessante». Quel che poi Gattuso, con tutto il mondo maschile calcistico e non, pensa in privato non lo dichiarerà mai. Collovati intanto è stato stoppato fino al 9 marzo. «Fiera delle banalità e degli stereotipi sessisti», l’ha bollato Mara Carfagna. E se fosse Wanda ad allenare Icardi? Collovati dovrebbe pensarci.