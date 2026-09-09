Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 9 settembre 2026: tutti i segni

Branko 09 settembre 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 9 settembre 2026.

Ariete

Cercate emozioni e stimoli nelle relazioni amorose anche a costo di provocare una battaglia. D'altra parte questo è il momento giusto per mettere le carte in tavola, chiarite anche le questioni materiali. Domani registreremo due cambiamenti nel cielo astrale che riguardano anche voi, ad iniziare proprio dalle cose materiali. Ma nelle vene e nel cuore è ancora piena estate, il punto di arrivo per le storie nate di recente. Ultimo bagno d'estate con… Scorpione. Un flirt.

Toro

Venere e Marte sono legati all'apparato riproduttivo della donna e dell'uomo, richiedono qualche attenzione per questa Luna ancora in Leone, ma da un'altra parte del cielo si stanno alzando stelle positive. Eventi lieti nel giro delle amicizie, Mercurio protegge anche i contatti con le istituzioni o la politica, i nativi che svolgono attività in contatto con il pubblico. Si profila una nuova collaborazione, intervenite quando sarete chiamati. Ultimi bagni di quest’estate con… Bilancia.

Gemelli

Rapida espansione, avanzamenti personali, circostanze fortunate. Non dovete però esagerare nell'euforia di questa raggiunta prosperità, domani Luna in Vergine potrebbe creare difficoltà. I progetti potrebbero subire modifiche, ma questo non sarà un problema per un segno veloce e camaleontico come il vostro, che cambia maschera con facilità. Il punto forte del vostro cielo è l'amore, splendido per i giovani e intrigante per gli anziani. Ultimi bagni d'estate con… Leone.

Cancro

Occasioni di aumento di capitale. Giove parla di affari, imprese imprenditoriali, con cifre piuttosto alte, che richiedono interventi di persone esperte. Da soli non potete farcela, Saturno può essere un ostacolo. Anche con un fisico robusto e palestrato, la salute del Cancro è molto sensibile alle variazioni del tempo, cibo e bevande, persino al cambio del letto. Ma in amore, non c'è il motivo per cambiare il letto, per ora. Ultimi bagni anni d'estate con… Toro, molto passionali.

Leone

Strane palpitazioni nella salute, dovute anche all'aumento di impegni e responsabilità nel lavoro e in casa. Salgono i prezzi della benzina, ma salgono anche le vostre quotazioni professionali, cominciate a sollecitare aumenti se non li avete avuti ancora. Luna ancora nel segno manda belle influenze che interessano il settore dei beni immobili. Siete però anche osservati, mettete in chiaro le cose prima di Venere ostile, domani. Ultimi bagni estivi con… Bilancia.

Vergine

Professionalmente vivete una stagione di grandi progressi e se avete un'attività in proprio la potete ampliare, forti anche di Mercurio nella nuova posizione da domani. Nello stesso giorno anche Venere torna ad occuparsi dei vostri affari, ma il momento imperdibile per iniziare veramente con le cose nuove e le persone nuove sarà la vostra Luna nuova che comincia domani. Arrivederci quindi a domani e buon compleanno! Ultimi bagni della vostra calda estate con… Ariete.

Bilancia

Al centro di una situazione astrale che produce una miriade di influssi, oggi le sollecitazioni sono persino troppe, voi da soli fate una selezione e scelte precise. Non importa quale settore volete ampliare o rinnovare, Venere, ultimo giorno nel segno vi porta fortuna nel privato ma anche nelle questioni economiche. Mercurio arriva domani e sarà immediatamente una forza per combattere nell'ambiente professionale, ostile. Ultimi bagni d'estate con… Leone.

Scorpione

Sempre caldo il settore dei grandi incontri. Al momento sono più probabili contatti professionali e di affari, ma in serata Luna sarà vicina alla Vergine e vicina al vostro cuore. Tenetevi pronti anche per una improvvisa passione, che può sbocciare pure tra i banchi di scuola, come a dire che l'amore si può presentare ovunque. L'alba di domani sembrerà non arrivare mai, tanto impaziente sarà l'attesa dell'arrivo tanto agognato di Venere. Scosse in famiglia. Ultimo bagno d'estate con… Pesci.

Sagittario

Occhio all'alimentazione, lo stomaco sente la pressione del Sole in Vergine, dove domani e venerdì si forma Luna nuova di settembre. Nettuno consiglia per i prossimi giorni una cura d'acqua. Certamente sarà più difficile digerire certe persone del vostro ambiente, ma se credete che servano al vostro business, sorvolate. Oggi cantiamo alla Luna in Leone, insieme alle pastorelle irlandesi: un bel ragazzo torna sempre utile nei giorni di pioggia. Ultimo bagno d’estate… Bilancia.

Capricorno

Oggi e domani. Concedetevi due giorni di dolce vita, non potete rovinarvi il sistema nervoso per l'inefficienza delle persone che vi circondano. Fastidio che sarà maggiormente sentito quando domani Mercurio passa in Bilancia ed inizia il battibecco con Marte, insidioso anche per la salute. Il successo è solo rimandato, non certo svanito dal vostro cielo. Domani ritorna Venere e rinnova un sogno d'amore. Ultimo bagno d’estate…Vergine.

Acquario

Cielo ottimo, Giove pretende però un resoconto completo delle entrate e delle uscite. In ogni caso meglio le spartizioni di denaro che dover spartire un affetto con altri. Pretendete l'esclusiva sempre. Urano splendido nel campo dell'amore e della fortuna, stimolato da Venere ha la forza di provocare nuove innamoramenti. Non datemi consigli, diceva Longanesi, so sbagliare da solo… e in questa pratica voi siete campioni. Ultimo bagno d’estate… Sagittario.

Pesci

Siete meno agitati, per niente arrabbiati se avete seguito il nostro oroscopo di ieri. Godete questo cielo con gli amici, che portano altri amici, tutte le nuove conoscenze sono positive, piacevoli. Anche gli incontri con gli stranieri possono arricchirvi in qualche modo, in particolare avreste un ottimo feeling con i giapponesi. Mercurio tornerà bellissimo domani in Bilancia, mentre Venere passa nello Scorpione, positivi anche per la stesura di contratti. Ultimo bagno d’estate… Scorpione.