Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 8 settembre 2026: tutti i segni

08 settembre 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 8 settembre 2026.

Ariete

Grande potenziale creativo, sì alle iniziative! Luna per due giorni accanto a Giove nel settore della fortuna e dell’amore, approfittate di questo benefico influsso anche nel campo finanziario, ancora favorito da Mercurio. Apre una pagina nuova da riempire con nuovi successi, stando attenti però a non pretendere troppo. Nettuno porta a sognare e questo fa bene allo spirito, ma in affari e talvolta anche in amore bisogna separare la fantasia dalla realtà. Chi si è mai interessato dei vostri sogni?

Toro

Luna e Giove insieme nel Leone mettono l'accento sulla famiglia, rapporto con genitori e figli (con le figlie in particolare, perché sembrano irrequiete da quando è iniziato settembre). Una novità va accettata con animo sereno, anche nel lavoro non dovete essere così ansiosi. Mercurio resta amico tutto il mese. Diverso il discorso riguardante Venere, la vostra stella guida sarà da mercoledì in opposizione, potete quindi aspettarvi qualche volta cielo nuvoloso nel matrimonio.

Gemelli

Buona fortuna! Sarete famosi. È un modo di dire, visto che siete nati famosi come figli di Mercurio, ma in questo settembre effettivamente c'è qualcosa di speciale per la carriera, un fatto inedito vi mette al centro dell'attenzione oggi stesso. Mentre cala la negatività di Mercurio, sempre più vicino alla Bilancia, anche Venere vi darà il suo appoggio nel campo del lavoro, dallo Scorpione. Ma non finisce qui il bello! Seguiteci ogni giorno e avrete sempre qualche sorpresa.

Cancro

Se possedete un pozzo di petrolio in qualche sito del Medio Oriente, potete anche riposare ora che Mercurio andrà in Bilancia, in caso contrario dovete attivarvi immediatamente. L'odierno martedì, giorno di Marte che ancora batte sul tamburo vincente nel vostro segno, è fortunato grazie alla Luna congiunta a Giove in Leone, vostro campo del guadagno e delle proprietà. Dovete lavorare molto, ma senza danneggiarvi nella salute, necessario un controllo.



Leone

Vittoria in tribunale, vittoria sui nemici professionali. Luna di settembre è nel segno, fortissima accanto a Giove, in ottimo aspetto con Saturno (proprietà immobiliari), vigorosa al cospetto del geniale Urano che suggerisce idee nuove, azzardate rispetto al periodo che viviamo, ma alla fine vincenti. Per l’amore, il rapporto che si consolida o che nasce nuovo oggi, risulta dolce l'influsso di Nettuno. Cos'è questa musica che si diffonde nell'aria? È il cuore che canta.

Vergine

Grande capacità di comprensione. Voi ascoltate, capite e incoraggiate gli altri. Non solo i familiari ma siete preziosi anche per gli amici e le persone con cui lavorate. Se vi amano come dicono di amarvi, dovrebbero capirvi meglio: si sono mai preoccupati dei vostri sogni, hanno capito le vostre ambizioni, intuito le vostre paure? Questo oroscopo pensa che abbiate dato troppo, tutto è subito. Mercurio vi capisce però, oggi darà un concreto segnale di fortuna. Auguri.

Bilancia

Arriva al momento giusto il sorriso della Luna e Giove che si incontrano in un punto felice e spensierato del vostro oroscopo, amicizie e incontri sociali, forse anche un improvviso innamoramento. In questo caso, si tratterà di un regalo di Venere, prima di lasciare il vostro segno per passare in quello successivo, dove sarà imbattibile per le questioni professionali e finanziarie. Non dovete avere alcun timore del futuro, è là che passerete gli anni migliori della vostra vita.

Scorpione

La salute potrebbe risentire della congiunzione Luna-Giove, attenti alla circolazione, pressione, gambe, fegato stanco. Tutto si può superare avendo più cura e rispetto del proprio corpo, specie adesso che aumenteranno impegni professionali e di lavoro, che presentano per altro notevoli possibilità di riuscita. Ottobre sarà pazzesco! Avrà inizio il transito di Mercurio che vi accompagnerà fino a dicembre, le vostre aspirazioni saranno realizzate. Oggi siete eccessivi in amore.

Sagittario

C'è una certezza nell'oroscopo: le stelle cambiano, prima o poi arriva quella giusta. Oggi è la volta della Luna in Leone insieme a Giove, entrambi in aspetto fortunato e costruttivo con Saturno e Nettuno, significa poter creare qualcosa di importante e duraturo su un terreno solido. Sarà soprattutto Marte ad assumere una posizione privilegiata nel vostro cielo, a fine mese, facendo del vostro segno un protagonista dell'autunno. Mettetevi in contatto con persone lontane.

Capricorno

Una nuova fonte di energia, per ora più mentale che fisica, apre la via a nuovi traguardi professionali e privati. Non si può certo parlare di crisi finanziaria ma c'è un aumento di spese personali e familiari, troverete il modo di risolvere sotto Luna nuova di settembre il giorno 11. Iniziate con l'amore, avete oggi Giove e Luna in aspetto molto invogliante, Mercurio ancora in Vergine due giorni favorisce i nuovi incontri. Portate a destinazione un amore che fai i capricci.

Acquario

Dovete programmare una pausa di relax fisico, controllare la pressione e stare attenti anche al cibo, Luna diventa aggressiva quando si mette in opposizione accanto a Giove, nervosa anche per le collaborazioni e altri rapporti stretti. Per quanto riguarda gli affari, avrete modo di mettere a posto le cose come volete voi, bisogna invece essere più disponibili alle esigenze della persona amata. L'amore certamente non manca, ma sarà presto nell'occhio di Venere contro.

Pesci

Un'altra occasione di guadagno, annunciata e favorita dalla Luna e Giove che si incontrano due giorni nel regno del Leone, segno di fuoco ma che ha uno speciale interesse per voi, segno d’acqua. Infatti, solitamente siete voi a creare problemi, viziati. Nelle finanze è bene non superare il preventivo, Venere spende anche per cose non necessarie. Incontentabili in amore, ma sapete come si dice a Ferrara: bisogna baciare molte rane prima di trovare un principe, care signorine.