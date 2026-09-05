Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 5 settembre 2026: tutti i segni

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Branko 05 settembre 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 5 settembre 2026.

Ariete

Siamo nella stagione della Vergine, segno che influenza positivamente la vostra attività e le vostre finanze. Guadagni all'orizzonte, non fatevi però coinvolgere in lotte di rivalità che non vi riguardano direttamente. Quest'anno i risultati saranno migliori grazie alla protezione di Giove nel campo della fortuna. Ogni lavoro deve essere fatto a puntino, cosa è difficile da ottenere oggi a causa della Luna nervosa. Il vostro umorismo è un po' feroce, ma serve per sdrammatizzare.

Toro

Influssi molto promettenti per il lavoro e gli affari, grazie alla protezione del Sole e Mercurio brillante in Vergine, altrettanto brillante e la vostra Venere in Bilancia che vi risparmia qualche noia burocratica. Diventano più leggeri i rapporti familiari, costruttivo il dialogo nel matrimonio, meno prepotente e possessivo l'atteggiamento amoroso. Intuizione geniale ma non è ancora il momento di mettere in pratica, Luna propende per l'ambiente familiare e breve gita. Amicizie piuttosto chic.

Gemelli

È molto buona l'idea di un nuovo inizio nel lavoro, specie se richiede la ricerca di nuovi alleati, collaboratori, soci. Giove approva e sostiene le nuove iniziative di affari, ma qui dovete agire con più cautela, guardarvi da facili entusiasmi e dalle pretese esagerate. Questo è il periodo di semina, dunque, prima bisogna preparare e concimare il terreno. Luna è passata in Cancro, bella anche per l'amore. Arriva qualcuno che avrà un ruolo importante nella vostra vita, dice Venere.

Cancro

Luna è tornata da voi per ricordarvi le cose che avete dimenticato. Nulla è perduto in affari, il bello deve anzi ancora arrivare, ma non sarà male ricordare agli altri quello che vi avevano promesso. Sarete teneri, sensibili e affettuosi con la famiglia. Dolce trasporto con bambini, figli piccoli, nipoti. Con il fuoco di Marte e la vostra capacità di immaginazione riuscite a rendere felice l'amore nonostante quella Venere che vi snobba. Finché non vi snobba anche il coniuge, va bene così.

Leone

Noi non sappiamo da chi, come e quando, ma Nettuno, che nulla dimentica, afferma che siete rimasti delusi da qualcuno. Certamente non dalle amicizie, che sono la vera fortuna del vostro oroscopo. Qualche associazione forse. Giorno un po' sottotono a causa della forma fisica, non perfetta, ma forse è solo il classico effetto post-vacanza, ma verso sera aumentano influssi incisivi. Giove vi rende un po’ vanagloriosi, ma nel fondo c'è una generosità che sarà premiata in amore.

Vergine

Perché le responsabilità più grosse ricadono sempre sulle vostre spalle, nel lavoro come in famiglia? Perché ispirate fiducia. Un “ricordino” però, a chi vi ha ostacolato e criticato, lo dovete lasciare. Luna transita oggi in Cancro congiunta a Marte, perfetta combinazione della tenerezza con la passione fisica in amore, accelera il ritmo dei rapporti sociali, conversazioni e iniziative di lavoro. Ma per le grandi decisioni, aspettate la vostra Luna nuova di venerdì 11.

Bilancia

Due giorni di Luna negativa accanto a Marte, disturba la salute e l'attività fisica, ma non può compromettere l'effetto di Venere-Giove. Pensiamo al lavoro e alle iniziative professionali che saranno lunedì favorite da transiti buoni, ma oggi avviene comunque un richiamo: state buoni, se potete. Abbandonatevi a questa dolce nostalgia che provoca Nettuno, organizzate una gita nei luoghi che vi sono cari, esprimete il desiderio di un affetto protettivo. Qualche problema alle corde vocali.

Scorpione

Avete già registrato negli ultimi giorni un miglioramento, più in voi stessi che in altri, grazie al calmante influsso che arriva dalla Vergine. Ottimo transito per l'attività mentale, finalmente riuscite a mettere in ordine i vostri pensieri, le finanze non sono la questione principale, importante è la famiglia. Luna e Marte impazzano oggi nel segno del Cancro, prevedono follie di una notte d'estate, dimostrate di essere il segno della conturbante sensualità, come dice qualcuno. È vero!

Sagittario

Qualche ombra persistente nell'ambito familiare. Mercurio manda un influsso nervoso verso il matrimonio, forse il coniuge ha qualche problema con la sua famiglia d'origine. Il pianeta non è ideale per discutere di questioni finanziarie, richieste di finanziamenti, sono previste forti spese per la casa, famiglia. Si avvicina però una grande Luna per i soldi, tornerete al lavoro lunedì. L'amore inteso come trasporto romantico e come slancio erotico, oggi conta su Marte sexy.

Capricorno

Il pubblico vi nota e vi segue, notevoli possibilità professionali per i nativi sopra i 40, ma anche i giovani si levano dalla loro sfera di vita. Il disturbo arriva dalla Luna in opposizione, insieme a Marte oggi e domani, rende nervosi e apprensivi nei rapporti stretti, voi cercate di essere leggeri in amore. Non perderete nulla se rimandate colloqui e affari, avete già smosso molto bene l'ambiente e le persone che sono utili. Altre magnifiche possibilità previste la prossima settimana.

Acquario

Ancora qui, nel solito posto, con la solita gente? Prima partite, meglio starete. Oggi la Luna è molto positiva anche per i viaggi, ma vi regala qualcosa che non si può pagare, la chiaroveggenza, seguite l’intuito. Due giorni molto interessanti per il lavoro e l'attività professionale, sempre che i pensieri d'amore non vi rendano distratti e frivoli. È difficile capire, in un oroscopo generale, cos'è esattamente quello che vi pesa sul cuore, ossessiona la mente.

Pesci

Influssi dalla Vergine esercitano azioni di disturbo sulle associazioni professionali e affaristiche, agitano il matrimonio, richiamano l'attenzione sulla burocrazia. Con molta attenzione dovete leggere o firmare documenti importanti, chiedete un parere legale prima di farlo. Amore nuovamente splendido, una magnifica Luna si congiunge a Marte in Cancro, sarebbe del tutto naturale trovare una nuova storia passionale, se siete soli. Avete la sensazione di aver già vissuto certi momenti, detto certe parole.