Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 3 settembre 2026: tutti i segni

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Branko 03 settembre 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 3 settembre 2026.

Ariete

La quadratura Saturno-Marte, che voi vivete in prima persona, è uno degli aspetti più difficili che incontriamo durante il cammino delle stelle. È sempre legato a un particolare periodo della nostra vita privata o professionale. In questo momento siete concentrati sul lavoro e il successo in affari, ma oggi arriva una Luna molto efficace per realizzare le ambizioni. In Gemelli cambia fase e diventa estremamente efficace per realizzare ambizioni. Di chi dovresti avere paura?

Toro

Oggi il cielo è una meraviglia, Luna ancora nel vostro segno e poi passa in Gemelli e diventerà ultimo quarto, vostro settore dei soldi. Non è azzardato dire che potreste guadagnare anche oggi, ma è ancora più importante il segnale che lanciano le stelle - un futuro migliore. Come dice il proverbio, “Luna settembrina è fragola zuccherina". Certamente dolce per l'amore, per gli affetti, trasporto verso i bambini e nipoti. Venere propizia incontri che si dimostrano subito all’altezza.

Gemelli

Il Sole è la prima energia di un oroscopo e quando si trova in aspetto negativo, per voi dalla Vergine, bisogna aspettarsi qualche problema con datori di lavoro, finanziatori. Ma non si sa come voi riuscite sempre a trovare la giusta raccomandazione, però quando vi raccomandate da soli riuscite ad avere di più. Anche in amore arriva nel segno una Luna molto importante per il lavoro e la vita personale, diventerà ultimo quarto, fase che chiude situazioni fragili. Salute.

Cancro

Dovete avere sempre in mente la quadratura Marte-Saturno, perché provoca attimi di tristezza anche senza ragione, influenza stati d'animo e provoca stress fisico. Però oggi arriva una saggia e laboriosa Luna, prima in Toro e poi in Gemelli, dove nella notte diventa ultimo quarto. È lei che può vincere questa partita. Qualche fatica in più non sarà buttata via, ma attenti alle mani e alle vostre fragili ossa. Siete gamberi di acqua dolce, non avete la crosta dura di quelli del mare.

Leone

Voi siete un raggio di sole, non avete alcun rapporto con Urano invernale ma oggi diventa importante e risolutivo per l'attività e gli affari, perché sarà per due giorni stimolato dalla Luna in Gemelli, che diventa ultimo quarto. Non siete così forti come credete, un minimo di prudenza (fastidi alla gola, problemi femminili…) Fortuna in amore certamente, ancora più evidente l'influsso sulla fortuna finanziaria, Giove e Venere insieme imbattibili per i soldi. Sessualità esagerata, ma è solo fantasia.

Vergine

La prima parte del giorno da non perdere nel dolce far niente, anche se avreste voglia di un’altra vacanza per festeggiare il vostro compleanno. Dal Toro, Luna passa in Gemelli segno del vostro successo, nasce ultimo quarto e voi dovete essere preparati e pronti anche per cambiamenti non voluti. Sera, completo relax, ci sono richiami verso la famiglia, l'amore aumenta di intensità, desiderio, passione e tanta gelosia. Fidatevi della vostra fortuna. Qualche sorriso in più.

Bilancia

Essere al centro dell'interesse di pianeti in posizione contrastante, come sono adesso Marte e Saturno, significa lavorare e lottare più degli altri, ma volete mettere la soddisfazione che vi aspetta? L'importante è non chiedere l'impossibile al proprio corpo. Toccati positivamente dalla Luna ultimo quarto in Gemelli, in aspetto con Giove e Venere assume il significato di novità in amore. Diventa anche la guardia del corpo. Venezia, la luna, e tu… Almodovar farebbe un film.

Scorpione

Luna mezza giornata ancora in Toro, il danno che non aveva combinato ieri potrebbe farlo oggi, attenti. L'atmosfera astrale cambia notevolmente quando inizia la fase ultimo quarto nel segno dei Gemelli, importante per la crescita professionale e finanziaria, ma in tutto dovete partire con i piedi di piombo. Marte raggiunge la punta massima di passionalità, ma anche l'appuntamento d'amore che sarebbe dovuto essere come un film hard, va rimandato. Alla prossima, mia bella concubina.

Sagittario

Quando transitava in Gemelli, Marte avvertiva della presenza di nemici, che certamente non sono spariti in una notte, come confermano Luna ultimo quarto in Gemelli per due giorni e Mercurio in Vergine. Nella prima parte del giorno Luna ancora in Toro, segno del denaro, che è un po' la vostra Cassa di risparmio, vedete quanto potete ancora ottenere. In serata, una serena riunione con amici, rinunciate volentieri a qualche impegno e passate più tempo in casa.

Capricorno

Marte interessa i vostri eventuali nemici e avversari professionali, come conferma il contrasto con Saturno. Per vostra fortuna, annunciata dal trigono Luna-Mercurio-Sole, siete in grado di realizzare tutto da soli e vedrete che non sbaglierete obiettivo. Quale obiettivo? Disarmare la concorrenza, vincere gli avversari. Ultimo quarto nel doppio Gemelli sarà una buona lezione per il futuro, quando sceglierete un collaboratore. Trovate un angolo romantico per l’amore.

Acquario

Luna resta in Toro fino a mezzogiorno, prendetevela comoda. Perché voler insistere con progetti, lavoro e affari, che richiedono una perfetta tranquillità d'animo, la mente non deve essere distratta dai pensieri familiari e dall'amore. Rimandate gli affari quando la Luna nel pomeriggio inizia a cambiare fase in Gemelli, diventerà ultimo quarto che non è poi un accumulo di occasioni fortunate, ma è già qualcosa sapere che vi aiuterà a risolvere una diatriba nel lavoro. Giocate sul fattore sorpresa.

Pesci

Se partiamo da cose pratiche, come è Luna in Toro nella prima parte del giorno, il transito è perfetto per iniziative su beni immobili, terreni agricoli ed edificabili. Se volete fare movimenti di questo tipo, Giove offre protezione legale, Marte rende convincenti nelle trattative. Un improvviso cambiamento, anche dello stato d'animo, nel pomeriggio quando la Luna entra in Gemelli e comincia ultimo quarto, tutta l'attenzione deve essere per la famiglia, figli, parenti che non vivono vicino.