Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 2 settembre 2026: tutti i segni

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Branko 02 settembre 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 2 settembre 2026.

Ariete

Da ieri sera, Luna quadrata a Plutone crea questa afa, umidità che voi sentite nelle ossa, già indebolite dalla presenza di Saturno, non è proprio il massimo per fare delle acrobazie mentali o passionali. Nulla di negativo, le stelle dicono semplicemente che anche il guerriero Ariete, a volte, deve deporre le armi e seguire come un cucciolo bisognoso di affetto e protezione, colui o colei che gli ha preso il cuore. Se non vi fermate, rischiate di arrivare a domenica troppo esauriti.

Toro

Ho bisogno d'amore, grida Zucchero in una sua famosa canzone, oggi i cantanti siete voi, con questa crescente e appassionata Luna in contatto con Marte. Psicologicamente siete in armonia con voi stessi e in grado di utilizzare al massimo la vostra mente. Circostanze favorevoli agli affari, che richiedono però prontezza mentale e velocità di esecuzione. È un vero piacere scrivere il vostro oroscopo: quanti soldi… Il matrimonio gode della massima armonia, comprensione.

Gemelli

Settembre resterà nella memoria di noi tutti come il periodo in cui si è parlato tanto, sentenziato, litigato. Purtroppo manca qualche Gemelli in più per raggiungere obiettivi sperati. Non elimina tutti gli ostacoli questa Venere in Bilancia ma almeno ha il potere di calmarvi e di farvi ragionare. Plutone incide anche sul vostro segno come “rinascita”, non escludiamo una nuova strada professionale. Sarebbe un dono che vi fanno Giove e Marte, insieme con l’amore.

Cancro

I soldi chiamano soldi. Oggi Luna in Toro è molto buona per gli affari, insieme a Mercurio incide sulla riuscita economica, ma da sola può fare ben poco. Tirate fuori tutte le vostre capacità, creatività e immaginazione, sollecitate la cooperazione degli altri, sfruttate ogni occasione e ogni persona che vi sembra possa tornare utile. Il matrimonio è attraversato da un’ondata nervosa che si fermerà con l'arrivo e l'incontro con gli amici. L'uomo cerca una donna forte, la donna è troppo materna in amore.

Leone

Una relazione nata di recente si rivela importante. Venere è un po' svagata, ma aiuta a vedere e a capire cosa bisogna migliorare nel rapporto, anche in famiglia Giove esprime al massimo il suo carattere ardente ma risveglia una eccessiva stima di se stessi che può facilmente essere definita arroganza. E non potete cadere in questo errore, soprattutto perché oggi la Luna non vi sostiene nemmeno nell'ambiente del lavoro. Punti deboli nella salute: tiroide, gola, gambe.

Vergine

Prima del cambio della fase lunare, giovedì e venerdì, che sarà un po' deviante per voi anche per quanto riguarda scelte professionali e di affari, approfittate di questa Luna in Toro, che vi consente di fare molto in due giorni. Tutti i campi dell'oroscopo, dalla vita personale alla professione, dalla famiglia all'amore, dalle amicizie alla salute, sono illuminati da qualche buona stella. Liberatevi prima di un peso antico e poi prendete il primo mezzo a disposizione e partite!

Bilancia

Va bene, ma vi dobbiamo ricordare che Marte sarà ostile fino alla vostra stagione. Se non ci sarà proprio la guerra, cercate però di mantenervi distanti dalle situazioni che rappresentano un pericolo per la vostra prossima ascesa professionale, ma può essere pericoloso anche giocare con la salute. Sistema osseo molto delicato. Oggi la Luna è molto concreta, ma non può impedire un attimo di nostalgia: Trastevere, da quando ti ho lasciato c’avevo un cuore e l'ho perduto…

Scorpione

Cautela nella salute, Luna passata in Toro contrasta soprattutto le donne - avete poi fatto quel controllo consigliato da Nettuno, nel campo della salute. Anche gli uomini di una certa età soprattutto dovrebbero fare una visita. Questo aspetto, insieme a Mercurio, annuncia anche l'arrivo di una persona nella vostra vita - un socio, un datore di lavoro, un amante. La famosa capacità di pensiero dello Scorpione porta verso occasioni professionali e di guadagno, che sono mancate.

Sagittario

Ottima l'odierna Luna nel campo del lavoro, Toro, forse lenta per il vostro carattere e i vostri progetti, ma almeno impedisce di mettere troppe cose insieme, di guardare in cento direzioni alla volta, così almeno non farete passi precipitosi. Attenti specialmente quando si tratta di soldi, Mercurio è quasi alla fine del transito negativo, ma ancora in grado di creare mancanze, oppure inganni da parte di qualcuno del vostro entourage. L'amore meglio di così non potrebbe andare.

Capricorno

L'autunno professionale bussa alle porte, aprirà già il giorno 4 quando ultimo quarto di Luna si forma in Gemelli, segno che rappresenta il settore del vostro lavoro e anche della salute, ma è sempre particolare il feeling che voi riuscite a instaurare con questo segno volubile come il suo astro protettore, Mercurio. Oggi il pianeta è attivo, sostiene tutti i cambiamenti anche i più rivoluzionari, Giove invece è simbolo della vostra energia e potenza.

Acquario

Avvicinatevi di corsa all'amore che volete conquistare e sposare, Venere è bellissima, Urano vi sostiene anche nell'attività, allungate il passo verso nuovi successi, inventate nuovi affari. Tutto ciò che nasce in un attimo, nella vostra vita, è sempre qualcosa di originale, unico. Siete ammirati per questo. Luna agitata nel campo della famiglia, impegna i genitori e quelli che hanno precise responsabilità, ma il nuovo lavoro che iniziate adesso darà grandi soddisfazioni. Leggera febbre.

Pesci

Luna favorisce le comunicazioni scritte e verbali, nel danaroso Toro (sposatelo!) diventa bravissima per portare avanti le trattative e le transazioni. Un vecchio problema legale potrebbe ripresentarsi, come anche nel campo immobiliare, però le soluzioni insperate ci sono. Artisti più che scienziati, così vi credono alcuni, però scopriranno che possedete un formidabile senso per gli affari. Venere rende d'improvviso la vostra giornata come una festa, incontri eleganti, sguardi rubati.