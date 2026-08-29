Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 29 agosto 2026: tutti i segni

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Branko 29 agosto 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 29 agosto 2026.

Ariete

È ancora pressante questa Luna in Pesci, che da tre giorni tiene sotto controllo le vostre azioni nel mondo del lavoro e degli affari, ma nello stesso tempo vi aiuta a liberarvi di condizionamenti che tanti si sentono in dovere di imporre anche a voi, nel lavoro o in famiglia. Ma adesso le stelle sono giuste per dire una sola parola: basta. Decisioni che non ammettono ritorni. Salute: quando il cuore è felice, il corpo è più forte. Nella notte la Luna entra da voi, porta affetto.

Toro

È richiesto un atteggiamento più gioioso in amore, sorvolate sulle piccole discussioni in casa e non esagerate con le questioni materiali. Grande spinta creativa, ma la fretta di fare subito e tutto, di guadagnare all'istante, porta a trascurare o non vedere dettagli importanti. Quelli di carattere legale-burocratico sono importantissimi. Tenete conto delle idee che nascono, seguite la salute. Luna dal mare dei Pesci porta ancora un respiro dell'estate, tiene vivo un sogno segreto. Amore?

Gemelli

Pretese mentali elevate, amicizie con nature simili. Una forza d'attrazione particolare, si cercano unioni psichiche. Ancora impossibile questa Luna in Pesci, invade l'ambiente e qualcuno valuta le vostre capacità, esame che richiede tempo se le cose sono professionali, per questo ci sono ritardi nelle risposte. Ma voi siete fortunati, arrivano anche raccomandazioni a sorpresa, non tutti dimenticano i favori che avete fatto. In tarda serata arriverà una grande notizia per l’amore.

Cancro

Questa Luna terzo giorno in Pesci compone musiche d'amore da far perdere la cognizione del tempo e del luogo alla donna Cancro, sensibile al richiamo dei sensi che manda Marte. L'uomo del segno è pieno di ardente desiderio, ma deve prima soddisfare i capricci della moglie, di un amante, Venere ostile vuole portare al culmine le eventuali crisi nel matrimonio, quindi non si escludono scenate. Molto buoni gli influssi per le trattative in affari, sollecitate cambiamenti.

Leone

L'oroscopo di agosto ha registrato spesso il richiamo su una figura di donna vicina, influsso che si presenta anche in questi ultimi due giorni, oggi la Luna in Pesci, domani sarà ancora più bella in Ariete, conclusione del vostro mese zodiacale come una marcia nuziale o trionfale nel campo del lavoro e affari. Questi transiti sono grandiosi per tutte le vostre imprese ma possono stressare fino all’incredibile il fisico. Vi dovete riposare anche voi, fate un respiro, recuperate forze.

Vergine

Da questo plenilunio in Pesci, che oggi trattiamo come settore delle collaborazioni, alla Luna nuova nel vostro segno il 10 settembre, che segnerà la partenza verso nuovi obiettivi professionali e personali, sarete interessati da influssi planetari di grande efficacia. Molto diversi e più favorevoli rispetto ai transiti dello stesso periodo dell'anno scorso. Oggi curate qualche malessere fisico, tenete solo per voi le vostre solitarie preoccupazioni. Guardate Venere, vedrete amore.

Bilancia

Il vostro successo è fuori discussione, ma la particolare posizione di Marte-Saturno, obbliga a stare in guardia nell'ambiente professionale perché la tradizione associa questi aspetti negativi alla presenza di nemici. Oggi è ancora Luna in Pesci che vi aiuta a vedere bene, a sentire bene, a valutare bene. Ovunque andrete Venere assicura fortuna e amore, importante anche per questioni abitative visto che in settembre tanti di voi si sposeranno, cambieranno casa, sede.

Scorpione

Alta marea, alta passione. Più le acque sono agitate, più veloce gira la ruota della fortuna. Ricchi di emotività, grandi cose volete fare per le persone vicine, ultimamente c'è stata come una scoperta dei valori familiari e tradizionali, ma adesso dovete fare più per voi stessi. L'autunno sarà impegnativo e faticoso ma ricco di soddisfazioni. Oggi però c'è ancora il bacio della Luna piena, propizia innamoramenti da film, conduce i coniugi nell'albergo della passione.

Sagittario

La stagione della Vergine non è facile per il vostro amore, ma avete ancora la magnifica protezione di Venere e Marte, piacevoli sorprese non mancano alle persone sole. Questa Luna ancora in Pesci appare però ancora dubbiosa: quanto amore, quale amore? Voi avete già la risposta pronta, preparatevi per settembre. Voi liberi professionisti siete davanti alla svolta più importante, molto dipende dal tipo di persone che frequentate. Le “spinte” sono sempre di moda.

Capricorno

Passa in secondo piano la vita sentimentale, aumentano le sollecitazioni nel campo pratico, ma prima dovete chiarire la vostra posizione professionale e finanziaria. Impostate qualcosa nella prima parte del giorno finché avete il favore della Luna, fate un controllo delle vostre azioni e dei titoli, i capitali all'estero sono al sicuro, Urano esercita un'ottima protezione. Vi siete associati a persone che vi procurano più noie che bene. Amore: dimenticate uno sgarbo, ormai…

Acquario

Il talento, le capacità creative e artistiche (estetiche) sono ottimamente sollecitate. Forse manca la possibilità di una immediata realizzazione, ma non dovete rinunciare alle vostre aspirazioni. Venere, per voi, simboleggia anche la fortuna. Cioè, nel corso del suo transito in Bilancia nascono occasioni del tutto in inattese, incontri casuali, notizie che alla fine si mostrano utilissime per affari e attività. Lanciatevi nelle conquiste, sapete convincere anche in amore.

Pesci

Qualche crisi nelle collaborazioni, via libera invece alle nuove intese, che nascono con la protezione di Venere e Giove. Non abbiamo parlato molto di soldi da quando siamo in Vergine, ma ciò non significa che mancano nella vostra vita e soprattutto nel vostro cielo astrale, nel quale regna Giove, il vostro pianeta protettore. Luna per il terzo giorno vi provoca dal punto di vista amoroso, cercate compagnia se siete soli e appassionati, Marte è per voi come Magic Mike.