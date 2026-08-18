Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 18 agosto 2026: tutti i segni

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Branko 18 agosto 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 18 agosto 2026

Ariete

E quando sarete in pace con i vostri sentimenti? Una domanda che non ha risposta, un vero Ariete, figlio di Marte, deve essere in conflitto con se stesso e con gli altri. Solo così reagisce e ottiene. Mercurio è ottimo per sistemare questioni di casa e aspetti materiali nel rapporto di coppia, ma non allontana le tensioni presenti da qualche giorno nella vita coniugale. Luna diventa molto passionale, Marte però aumenta la gelosia: cosa vuole quel tipo nel vostro giardino dell’amore?

Toro

Donne e uomini in carriera, Luna opposta chiede una breve pausa per quanto riguarda le nuove iniziative che richiedono anche qualche collaborazione, perché sono proprio i rapporti con gli altri, quelli che maggiormente risentono del disturbo di Giove. Rimandate, in tempi brevi avrete occasioni molto più ghiotte. I problemi in famiglia e con i parenti stretti sono quelli di sempre, evitate discussioni, giorno nervoso per i rapporti con le donne. L'amore, quello vero, è protetto dalla dolce Venere.

Gemelli

Magnifica Luna nel segno del lavoro, Scorpione, cresce di luce e diventerà primo quarto, fase bellissima anche per l'amore. Tutte le emozioni raggiungono la massima intensità, non mancano occasioni di nuovi incontri. Belle riunioni familiari, gioia con i figli piccoli, nipoti. Passione. Mercurio favorisce il lavoro e le questioni finanziarie, porta interessanti notizie scritte. Date voce al vostro intuito imprenditoriale, avrete il massimo con il minimo sforzo. Fascino.

Cancro

La Luna più bella per l'amore nasce tra oggi e giovedì nello Scorpione, segno del vostro amore. Sì, può nascere un nuovo fiore, grazie alla premurosa assistenza di Marte e Giove. I nuovi amori che nascono sotto il primo quarto sono per la vita, non importa se Venere crea sempre malintesi in famiglia e con i figli. In affari potete ritornare su un discorso, iniziativa, che non siete riusciti a realizzare in luglio. Affrontate gli eventuali problemi legati ai terreni, Mercurio è ottimo.

Leone

La gelosia, proclama qualcuno che non ha forse mai amato, è una passione incivile. È pur sempre una passione e come tale ha diritto di esistere anche nella vostra vita. È un po' strana per voi questa Luna che cambia fase in Scorpione, abbraccia tutto l'ambiente della famiglia e comprende anche i parenti che vivono altrove. Nascono discussioni, dovete osservare le reazioni degli altri e controllare il vostro modo di fare, esagerata la vostra suscettibilità. Date tempo al tempo.

Vergine

L'atmosfera è ancora di vacanza e non permette di essere presenti nel lavoro e sul mercato azionario, però potete essere in contatto verbale con chi siete in rapporto di affari. Anche questa Luna intensa nel campo degli incontri e brevi viaggi favorisce la vita sociale. Prendetevela un po' comoda, accettate quello che riporta la buona sorte. Lo stress accumulato è notevole, ma non è capito né dal coniuge né dai familiari. Una innocente evasione, per suscitare la gelosia della persona cara.

Bilancia

Marte provoca qualche momento di tensione, ma tutto andrà a posto sotto la formidabile Venere nel vostro segno e anche con Luna in Scorpione. Il patrimonio è sotto il controllo e la protezione di Giove, quindi può sempre aumentare, tante volte anche con l'aiuto della fortuna. I viaggi e rapporti con l'estero presentano delle incognite, ma questo possiamo dire a tutti i segni, l'atmosfera è sempre quella. L'amore sembra un miraggio e invece è vero, come è reale un nuovo amore che viene incontro.

Scorpione

Per tradizione, martedì e il vostro giorno della settimana, perché governato da Marte. Ma non sempre avete Luna nel segno in bellissimo aspetto proprio con Marte, che possono creare miracoli in amore mentre nasce il vostro primo quarto, la fase più bella in assoluto. Azione, in qualsiasi settore! Protetti da questo meraviglioso spicchio di Luna, osservate le scombinate azioni di certi personaggi, lasciateli sbagliare e sarà la vostra rivincita. La fortuna vi ama di nuovo.

Sagittario

Indipendenza. Giove porta bene e vi guida al successo, ma pretende azioni autonome e aggressive, quando è necessario. Non importa se provoca anche conflitti nei rapporti con l'ambiente. Conviene comunque dare ascolto anche a Mercurio che vi chiama lontano. Sono felici questi giorni che precedono l'arrivo del Sole in Vergine, domenica 23, concluderete il mese del Leone con una bellissima Luna nel segno, fase crescente stimolata da Venere. Un grande amore.

Capricorno

Il Sole si avvicina alla Vergine, aprirà una pagina stimolante nel lavoro, ma già oggi qualcosa si muove a vostro favore. Luna in Scorpione cambierà fase e diventerà primo quarto, una meravigliosa protezione nel campo degli incontri di amicizia, relazioni professionali, vita sociale. In previsione del meglio che arriverà, programmate un giorno all'insegna della leggerezza, discorsi e incontri frivoli che vi aiutano a dimenticare qualche problema creato da Saturno.

Acquario

Voi e l'amore, voi e la famiglia, voi e la casa, voi e il successo… C'è parecchio materiale per scrivere uno sceneggiato televisivo, ricco di colpi di scena. Salutate colleghi e collaboratori, superiori o dipendenti, Mercurio dice che è necessario prolungare la vacanza per due giorni, mettersi in attesa delle novità. Luna primo quarto nasce nello Scorpione, incoraggia la prepotenza delle emozioni, è difficile resistere agli impulsi, ma se si tratta di un amore chi mai vi fermerà?

Pesci

Incontri da togliere il fiato, sotto il passionale primo quarto di Luna in Scorpione, in contatto con Marte e Venere sensuali. Questi influssi amorosi che vi accompagnano dall'inizio dell'estate sono al top in questi giorni che precedono la stagione della Vergine. Giove vi metterà in contatto con nuove persone, che avranno in seguito un posto importante nella vostra vita. Importante il nuovo ruolo che si prepara nell'ambiente professionale, nella vita sociale. È solo questione di tempo.