Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 15 agosto: tutti i segni

15 agosto 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 15 agosto 2026.

Ariete

Buon Ferragosto! Avvenimenti e soluzioni importanti in famiglia. Nonostante l'attuale indifferenza dei due pianeti dell'amore, Venere e Marte, anche la vita sentimentale registra influssi spensierati che arrivano dal Leone, segno della vostra fortuna. Influssi spensierati per chi è in vacanza, sensazioni di vitalità ritrovata, astri favorevoli anche per il lavoro e gli affari. Se non avete possibilità di impostare o trovare nuovi affari, puntate qualcosa sul gioco della fortuna, chissà…

Toro

Tempo di vacanze per il vostro segno, quasi obbligatorio il riposo per via della pressione che esercitano influssi in Leone, che è naturalmente il protagonista di Ferragosto. Mercurio agitato non vuole troppi spostamenti e viaggi faticosi, ostacolati peraltro anche dalle condizioni del tempo che voi risentite più degli altri segni. Potrebbe essere molto piacevole un soggiorno nelle regioni dei laghi, bellissime le nuove amicizie portate da Venere. In serata, solo vita sociale.

Gemelli

Ferragosto con Luna che divide il giorno in due parti, entrambi positive per l'amore e il lavoro, affari. La mattinata è sotto la protezione della congiunzione Mercurio-Giove, transito fortunato per tutte le iniziative di tipo pratico, dal lavoro e affari, alle questioni domestiche da sistemare. Nel pomeriggio invece, verso il tramonto, si accende una bellissima Luna accanto a Venere in Bilancia, significa per voi amore e fortuna. Sarete immersi nel mare della passione.

Cancro

Godetevi la vacanza e non pensate ai soldi spesi e a quelli che ancora dovrete sborsare, il vostro amore lo merita. Le circostanze esterne, dopo mezzogiorno, non sono proprio ideali Luna inizia il transito di tre giorni in Bilancia, impegna anche nei giorni di festa i genitori del segno, la fiamma dell'ottimismo è sempre viva, merito della vostra indole generosa. Marte non si lascia scappare le occasioni passionali, inaugura la “caccia” per le persone sole. Brevi flirt.

Leone

Oggi stesso qualcuno vi dirà "amore, amore". Siete protagonisti assoluti di questo Ferragosto 2026, promettente anche per la fortuna al tavolo verde. Crediamo nella vostra buona stella anche nella scelta di nuove abitazioni, affari, nuovi indirizzi professionali, nuove associazioni. Con un passato che non vi aggrada più, bisogna chiudere adesso. Brindate alla vita. A Roma si donavano alla plebe polli e denari, per sollecitare i quali si diceva: “Bonas ferias augustales”.

Vergine

“Notte di Ferragosto”, è stata un'altra canzone di successo del nostro Gianni Morandi, che ha lasciato un dolce ricordo a chi era giovane allora. Questa tra sabato e domenica, sarà la vostra notte d'amore da ricordare. Ci piace l'atmosfera creata da Venere, misteriosa ed eccitante. Ancora più passionale se vi allontanate dal solito ambiente e dalle persone di sempre, anche per evitare qualche incontro imbarazzante… perché a Ferragosto si fanno anche incontri non desiderati.

Bilancia

Ammirevole la vostra dedizione alle persone vicine, ma non dovete trascurare i bisogni personali. Lo sport, un hobby, una segreta passione, portano gioia e soddisfazioni. Prima del tramonto, quando inizia il suo lavoro di vestale dell'amore, Venere avrà nel segno la Luna che favorisce incontri anche professionali, ma soprattutto di amicizia e relazioni sociali, così importanti per il vostro successo. I pianeti in Leone chiamano la buona sorte. Non stancatevi.

Scorpione

Tanti giovani del segno e gli innamorati di fresca data sono alla vigilia, di fatti importanti inevitabili, qualche momento di nervosismo e di ansia. Non esagerate nemmeno in famiglia. Ricordatevi che sarete gratificati dalla Luna primo quarto nel vostro segno il 20, poi inizierà il mese della Vergine e arriveranno nuove certezze, anche nel lavoro. Anche in villeggiatura può nascere una possibilità di guadagni futuri. Le stelle vogliono vedervi felici, sposati al più presto.

Sagittario

Non ci sono ancora i risultati promessi da Giove? Dovete insistere, sempre, soprattutto anche in amore, ci viene da dire osservando il cielo astrale che si forma dopo mezzogiorno, quando la Luna sarà in Bilancia insieme a Venere, splendido Giove congiunto a Mercurio, portatore di fortuna, Marte nel punto passionale del vostro cielo, per non dire di Saturno, Nettuno, Plutone… Incontentabili voi siete, guardate solo voi stessi e non vedete chi vi passa accanto.

Capricorno

Anche le cose non vere, sotto questa Luna, sembrano reali. Ma questa volta non ci cascherete più, Saturno insegna: non è tutto oro ciò che splende. Ferragosto un po' inquieto, per questo è importante trovarsi in posti giusti e con le persone che non vi devono ricordare gli ambienti professionali, questa volta una pausa totale -fisica e mentale- è indispensabile. Ma noi scommettiamo che riuscirete lo stesso a combinare qualche buon affare. Grande calura, ma voi avete sete d’amore.

Acquario

Promesse, promesse. Quelle sentimentali, a dire il vero, nascono sotto la protezione di Venere e della Luna in Bilancia, Marte tiene vivi gli istinti…ma dovete essere prudenti nelle nuove storie: è se fossero solo un gioco d'estate? Dimmi che non è un gioco d'estate per te, canta la donna Aquario, anche a Ferragosto si innamora a prima vista. Clima di vacanza, meglio spostare iniziative ed importanti affari. Guardatevi dagli eccessi, possibili contrasti con le autorità.

Pesci

Un nuovo sogno. Siete nel passaggio da una all'altra situazione astrale, così si spiega la vostra agitazione in mattinata, ma poi la Luna si sposta in Bilancia e voi ritroverete la serenità. È veramente grande l'amore che avete accanto, ma quando l'amore è finanche troppo tranquillo, diventa routine. E invece voi dovete trovare sempre nuovi eccitanti argomenti, adesso avete un Marte nel punto della vostra sessualità pura, fatevi venire qualche idea. Al gioco avete fortuna.