Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 14 agosto: tutti i segni

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Branko 14 agosto 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 14 agosto 2026

Ariete

Prosegue il favore di molte stelle, sarete in grado di ottenere tanto nel campo pratico, ma ricordatevi di Marte contro, è richiesta una preparazione profonda e completa. Saturno è un pianeta che pretende e obbliga, prima di dare, ma voi avete già individuato l'obiettivo da raggiungere e ci arriverete. Non è necessario insistere questo weekend, Mercurio sarà positivo tutto il mese, ora approfittate per mettere pace nei rapporti stretti. Amore nervoso, salute delicata.

Toro

Luna in Vergine, sede della vostra fortuna, in tandem con Marte aumenta quella passione amorosa che vi rende amanti insuperabili. Ferragosto sarà illuminato anche da Venere, che protegge l'amore, ma è incredibilmente attiva anche in vacanza. Tenetevi pronti, se aspettate una risposta importante (legale, economica). Mercurio critico potrebbe però creare tensioni con le persone vicine, ascoltate con più attenzione. Se ci sono ricordi da cancellare, fatelo adesso.

Gemelli

Giove è sempre sinonimo di allegra spensieratezza, ritrovate il gusto della vita e di tutte quelle cose che la rendono più ricca e piacevole, ma non mettete in secondo piano gli affari, nemmeno a Ferragosto. Un vero regalo questo Mercurio in Leone, posizione ottima per cominciare a risolvere qualche problema di una grande impresa. Luna è severa per certi rapporti non ufficiali, non è il caso di perdere la testa per persone impegnate altrove - non durerà.

Cancro

Non cercate di essere forti, se non lo siete. Avete anche voi, come tutti, i vostri dubbi, incertezze, perplessità. Mercurio vi aiuta a parlare con sincerità, bisogna però vedere se gli altri intendono quello che dite. Approfittate di questa protezione per sistemare le questioni scritte, rimettere in moto le transazioni economiche, guadagni certi. Difficile invece l'aspetto di Saturno contro Marte, nel transito sono inseriti anche dei problemi fisici, siate quindi prudenti. Segreti di famiglia.

Leone

Non potete lamentarvi in questo periodo, siete continuamente alla ribalta. Mercurio apre una nuova strada professionale, comincia a sollecitare sempre più forte un cambiamento anche nella vita affettiva. Ma siete troppo incerti sui programmi futuri, privati o professionali, per questo avete già perduto molte occasioni propiziate da Giove. Nella vita bisogna osare. “Nemmeno il grande Giove potrebbe conquistare la donna che si è dimenticato di baciare” (Coventry Patmore).

Vergine

Pelle di Luna, si dice. Attenti a non esporvi troppo al sole (gli effetti della eclissi sono ancora presenti), la vostra pelle è molto sensibile. Approfittate per una cura appropriata, magari alle terme. I parenti riescono ad agitarvi anche con una telefonata, belle e vigorose invece le amicizie con Marte così affettuoso nei vostri confronti. Movimenta la vita delle persone sole, che possano sperare in incontri molto eccitanti, anche Venere approva gli amori di questo Ferragosto.

Bilancia

Marte e Saturno sono in aspetto di quadratura tra loro, transito che invita alla prudenza nella salute, i giovani e le persone che sono avanti negli anni farebbero bene a farsi fare un check-up, controllare di frequente la pressione del sangue. Altri fermenti planetari sono decisamente positivi, Venere nel segno estiva nel vero senso della parola, il vostro cuore è caldo. Niente sarà compromesso se avete deciso di regalarvi qualche giorno di relax fino a lunedì.

Scorpione

Più che fatti veri, sono i pensieri che non permettono di vivere in piena serenità. Vi comportate come se dovesse accadere chissà cosa, sempre ansiosa attesa di grandi avvenimenti. Succede quando Nettuno, pianeta dei sogni e delle premonizioni, è particolarmente vivo in certi momenti astrali. Attenti alle illusioni, è facile sognare situazioni amorose impossibili. Ma qui è responsabile anche Marte passionale al massimo, usatelo piuttosto per l’attività.

Sagittario

La grande intensità degli ultimi giorni può avere lasciato un po' di stanchezza fisica, Luna odierna non è il massimo nemmeno per i contatti professionali, il riposo è obbligatorio. Invitiamo alla moderazione con il cibo e nelle attività sportive, Giove è talvolta esagerato e vuole fare tutto. Lui se lo può permettere lassù sull'Olimpo, circondato da belle ragazze, ma voi e noi siamo qui sulla Terra, dobbiamo prendere ciò che offre il convento. Non è però esclusa la fortuna.

Capricorno

Anche voi siete sottoposti al pesante influsso Marte-Saturno, prudenza nella salute è richiesta non soltanto alle persone di una certa età ma anche ai giovani belli e sportivi che non devono però esagerare con i pericoli. Luna oggi è bellissima, vi accompagna in viaggio, annuncia l'arrivo di una discreta somma di denaro - non è questa la notizia che aspettate? I colpi di scena in amore non mancano, un tornado questo weekend che è positivo per spostamenti e incontri.

Acquario

Pressione di Mercurio e Giove sulla vita di coppia, soprattutto i coniugi sono in conflitto, le persone libere infatti se la spassano con quella Venere in Bilancia, una gitana che viaggia per il mondo alla ricerca di amanti. Difficile resistere alle tentazioni. Ricordiamo a lungo che abbiamo amato, meno a lungo chi ci ha amato. Prima di iniziare una nuova storia, bisogna archiviare la vecchia. Può succedere anche a noi stessi di essere archiviati da qualcuno. È la vita.

Pesci

Gente di mare, siete arrivati in porto e adesso dovete solo rilassarvi, per far passare questa odiosa Luna in opposizione. Per fortuna è rapida, ma può lo stesso creare tensioni nel matrimonio, e sarebbe un peccato davvero, perché…il Ferragosto sarà come un canto d'amore, Venere e Marte troveranno per chi è solo una bella possibilità. È possibile che tra i nuovi amanti ci sia anche una forte presenza di persone benestanti. Non dovete pensare che i soldi escludono l'amore e viceversa.