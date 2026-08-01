Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 1 agosto: tutti i segni

Branko 01 agosto 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 1 agosto 2026

Ariete

Buona partenza, felice approdo! Agosto, mese del Leone, e la luce dell'estate. Mese di ferie sin dai tempi di Augusto, raggiunge il massimo a Ferragosto, quest'anno più che mai, grazie alla presenza di Giove in quel segno e il vostro Saturno con Nettuno. Nessuno di noi ha vissuto un'estate così, però voi siete comunque favoriti. Oggi transiti buoni per iniziare un viaggio, oppure per rilassarsi dallo stress della vita di tutti i giorni. Passionalità radiosa, felici nuovi incontri.

Toro

Non insistete troppo sul lato finanziario, non è questo importante per ora. Avrete nel corso del mese altre opportunità di successo e di guadagno, ogni vostro timore da questo punto di vista è esagerato. Luna è passata in aspetto bellissimo per l'amore, in Pesci è ideale per andare in giro e cercare, avete Venere affamata di passione - come inizio di agosto, niente male. Il fiore del mese in Occidente è la tuberosa, simbolo di voluttà, rispondete a un invito, molto chiaro.

Gemelli

Segno in eterno movimento, con voi non si può mai sapere quando siete in partenza e quando arriverete, ma in questi primi giorni vi dovete rilassare. Luna ha cambiato aspetto, in Pesci non è molto chiara per le questioni pratiche e professionali, diventa esigente nei confronti della famiglia. Il positivo, inaspettato, di questo per voi felice agosto, sono le possibilità che si presenteranno nel lavoro-affari, forse una carriera nuova oppure da costruire. Puntate su Luna nuova, il 12.

Cancro

Voglia di sole, di luce, di amore. Bellissima per voi questa Luna in Pesci, anche per le questioni professionali e finanziarie. Attenti agli incontri casuali, specie in posti “in”, diventeranno importanti per la carriera, ma sono previsti anche incontri altamente passionali perché finalmente Marte sarà nel vostro segno il 12. In quel giorno si forma Luna nuova in Leone, accompagnata dall'eclissi totale del Sole, fenomeno che riguarda tutto l'oroscopo, per voi cambia nel patrimonio.

Leone

Agosto è il mese dell'imperatore, quindi mese del Leone da sempre, però solo ogni 12 anni succede di avere Giove nel proprio segno, quest'anno anche eclissi del Sole il 12, insieme alla Luna nuova. Eventi che da soli possono decidere una vita. Una certa avidità di guadagno, onori, potere. Però non è tutto oro quello che splende, verificate tutto e sempre, ma sono previsti anche clamorosi colpi di fortuna. Liberatevi oggi di inutili pesi, liberate i sensi. Lo pretende l’amore.

Vergine

Voi e Luna in Pesci non andate d'accordo, qualche tensione di troppo nel matrimonio, qualche lieve caduta di vitalità, ma il problema è soprattutto l'agitazione interiore. Questo il motivo per cui sarebbe meglio spostare cose importanti alla prossima settimana quando Luna sarà già vicina alla fase ultimo quarto che nascerà in Toro giovedì. Agosto apre con Venere nel vostro segno, Mercurio in aspetto vivace per affari e viaggi, ma la vostra forza è Saturno sempre puntuale.

Bilancia

Se leggete il nostro oroscopo vicino a un casinò, potete tentare al tavolo verde. Siete ancora sotto il raggio fortunato del plenilunio e Urano molto favorevole. Ma questa è una fortuna assai volubile e soggettiva, quella vera vi attende in amore, relazioni sociali e anche in affari, nonostante impedimenti o difficoltà che è in grado di provocare Mercurio negativo. Regalatevi completo relax, sfruttate gli influssi passionali in amore, organizzate una notte da fiaba.

Scorpione

Luna diventa sentimentale e anche fortunata in Pesci, però vi vorrebbe sapere in vacanza. Ciò non significa mancanza di opportunità di successo e di guadagno, che anzi aumenta in agosto, mese del Leone, segno del vostro successo. Per quanto riguarda affari, studio e carriera, cominciate a preparare un preciso programma per il periodo intorno al 12, giorno della Luna nuova ed eclissi totale del Sole. Anche la vostra vita cambierà, come cambia il bouquet del vino secondo il versante che la vigna guarda.

Sagittario

Una domenica di vigilia per il vostro segno, la prossima settimana sarete nuovamente gratificati da una magnifica Luna in Ariete, sostenuta da un ottimo Saturno per gli affari economici. Viaggi professionali o viaggi per divertimento sono favoriti sempre di più, Mercurio e Giove in Leone. Tutto agosto, ogni giorno può succedere qualcosa, ma la punta astrologica è anche metereologica se vogliamo è prevista per il 12, Luna nuova ed eclissi solare.

Capricorno

Apertura di agosto con una romantica Luna in Pesci, di buon auspicio anche per il lavoro e le finanze. Per un segno come il vostro che ambisce al massimo, il bilancio dell'ultimo periodo sembra poco esaltante, ma le iniziative impostate con tanto impegno porteranno frutti. Anche tu, Venere, così presente, così sola nella mia mente… La stella del mattino e della sera, tanto ambita perché portafortuna, accompagna una domenica piena d'amore, tornate a sognare.

Acquario

Agosto è governato dal Leone, segno delle vostre relazioni dirette nel lavoro e più strette in amore e nel matrimonio, grande importanza assumono adesso le amicizie che sono state spesso trascurate nel passato periodo. Il vostro oroscopo sembra il terminal di un grande aeroporto nei giorni dell'esodo, tanto è affollato. Non è facile scegliere cosa fare e chi vedere. In casi come questi noi chiediamo aiuto a Susanna Tamaro: "Va’ dove ti porta il cuore". Un romanzo, la vostra vita.

Pesci

Il primo giorno di agosto, mese che diventerà il centro di tanta curiosità da parte di tante stelle, che vorranno sapere tutto della vostra vita, famiglia, amore, lavoro, amici vecchi e nuovi. Avrete subito la possibilità di definire un contratto, impostare il lavoro, fare un importante investimento, ma non mancheranno soldi nemmeno per concedersi un acquisto frivolo. È del tutto normale sotto il Sole in Leone, segno che ama l’oro, ma anche i tramonti dorati a Forio d'Ischia.