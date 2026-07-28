Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 28 luglio: tutti i segni

Foto: Branko

28 luglio 2026 a

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Ariete

Non fissatevi su un unico concetto, allargate idee e interessi in direzioni diverse, modificate i punti di vista e fate tesoro di ciò che apprendete ascoltando gli altri. Avete stelle creative, che vi permettono di migliorare ogni rapporto, ma anche oggi siete portati a complicarvi la vita per cose da poco. Luna negativa entra in conflitto con Saturno, questa è la causa della sensazione di solitudine e di depressione. Ma è una questione di 24 ore! Nuove persone arrivano nella vostra vita.

Toro

Non vi potete permettere di sprecare questo giorno con riflessioni e azioni superficiali, Luna è in trigono con Venere, transito positivo per tutte le questioni concernenti la vita domestica, personale ed emotiva. Anche le relazioni sono migliori che in altri giorni (domani per esempio ci sarà un’altra Luna), oggi gli altri percepiscono i vostri sentimenti e rispondono con calore. Approfittate anche per gli affari. Le relazioni sessuali sono favorite, Venere favorisce più gli uomini.

Gemelli

Tutte le relazioni raggiungono la punta più alta sotto la Luna piena del 29-30. Oggi vi dovete concentrare sulle relazioni professionali, questo cielo potrebbe offrirvi possibilità incredibili nel lavoro e in affari. Mercurio governa la borsa con voi che siete il suo segno preferito ha un occhio di riguardo, anche perché agisce in tandem con il ricco Saturno a voi favorevole, guadagnerete dove qualcuno perde. La cura delle acque farà bene alla salute, esaurite le donne.

Cancro

Luna ancora in opposizione è un fenomeno emotivo che turba la capacità di comunicare con gli altri, ma chiedetevi se non siete voi stessi a trasmettere messaggi inconsci. Solo per questa ragione è meglio non trattare oggi questioni finanziarie, tanto conoscete la vostra Luna, domani cambierà. Se prendete decisioni importanti ora, domani probabilmente dovrete cambiarle. Con le incertezze che vi rendono così instabili, è meglio rimandare le conquiste d’amore.

Leone

Luna in Capricorno è positiva e creativa per l'attività, ma in previsione del plenilunio che inizia domani, l'accento si sposta sui lavori domestici, sull'igiene personale, sulle necessità familiari. In ogni caso si tratta di un effetto salutare sui rapporti con le persone vicine, visto che Mercurio ormai da settimane rende un po' lontani anche dai figli. Questa sera, un aperto e diritto dialogo coniugale, prima della Luna piena che potrà creare agitazione nella coppia.

Vergine

Un giorno che ci piace. A parte il solito Marte in Gemelli, mai ci stancheremo di ripetere cautela nella salute e attività fisica, anche per i giovani del segno, ma gli altri parenti vi seguono, ascoltano, aiutano. Il vostro pianeta governatore Mercurio, vi capisce meglio delle persone vicine e oggi vi prepara incontri che diventeranno importanti per il prossimo periodo, nel lavoro e in affari, come nel rapporto con l'altro sesso. Sfruttate fino all'ultimo minuto la bontà di Venere.

Bilancia

E nella natura di Saturno, quando si trova in aspetto ostile al segno, di sentirsi incompresi, di avere paura di essere soli o allontanati dagli altri, il che vi porta ad aggrapparvi con forza ancora maggiore. Non è il caso di drammatizzare una Luna negativa, succedono a noi tutti, rimandate iniziative a cui tenete a domani. Qualche difficoltà con parenti anziani è da tener presente, Saturno infatti governa le persone sopra i 65 anni. Occasioni splendide nel ramo immobiliare.

Scorpione

Questo è un periodo di comunicazioni molto significative, esiste però il rischio che il vostro pensiero venga ad essere eccessivamente influenzato da esperienze passate, abitudini e reazioni indefinibili suscitate da altri. Luna tutto il giorno nella terza casa zodiacale, quella che corrisponde a Mercurio, pianeta che ora vi protegge in tutto quanto riguarda gli atti scritti, contratti, passaggi di proprietà, azioni bancarie. Oggi vi dovete impegnare, si lavora, si costruisce.

Sagittario

Lo farete il colpo grosso, non abbiate fretta di concludere tutto, di definire tutto. Prima dovete liberarvi della agitazione che sempre provoca Marte, poi concedetevi un momento di solitudine per pensare. Non è tutto così scontato come uno crede, ci sono persone che agiscono nell’oscurità. Le esplosioni di passione non sono frequenti, ma quando i sensi scoppiano… Svegliate chi vi dorme accanto, beato, ignaro di ciò che succede nel vostro cuore bistrattato da Venere.

Capricorno

Il giorno cambia l'atmosfera che si è creata nel weekend, adesso rischiate di essere nervosi voi e gli altri, tutto effetto della Luna quadrata a Saturno e Nettuno, opposta a Mercurio. È abbastanza per innervosire un uomo, le donne rispondono meglio alle provocazioni, ma voi non dovete perdere l’autocontrollo. Stiamo parlando di profitti, di vendite, acquisti, soldi insomma. A voi non mancano mai Giove, tante novità, un figlio in viaggio, un matrimonio un nuovo amore, una nuova casa.

Acquario

Questa settimana succede qualcosa. Nel privato o nel pubblico, dipende anche dal vostro oroscopo personale e da quello che avete programmato. Improvvise aperture consentono di studiare nuove iniziative e collaborazioni, guardate tutto in prospettiva del futuro. L'Acquario è interessato da tutti i grandi pianeti, siete al centro del mondo e della storia. Come andrà alla fine, dipende da voi. Se c'è qualcosa che non deve uscire allo scoperto, Plutone lo terrà nascosto.

Pesci

Passeranno prima o poi le controversie nell'ambiente domestico, nel matrimonio ma anche tra freschi fidanzati, bisogna solo aspettare che tornino positivi Marte e Venere. Poi sarà più facile anche la convivenza con i parenti di fuori. La vostra stella fortunata è Mercurio in Cancro, Giove in Leone, entrambi tengono sotto il controllo il conto in banca. Dovete essere aperti alle nuove conoscenze. Persiste una pressione verso il settore della salute, non muovetevi troppo.