Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 21 luglio: tutti i segni

Branko 21 luglio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 21 luglio 2026

Ariete

La quarta fase lunare della nostra estate, primo quarto in Bilancia alle ore 11, conclude anche il mese del Cancro, domani sarete già in una nuova situazione astrale che vi porterà una combinazione eccezionale di Giove con il Sole in Leone. Mai perdere il controllo delle cose che riguardano il lavoro e gli affari, perché alcuni transiti molto impegnativi sono previsti anche in famiglia. Dovete mostrarvi tolleranti in casa, fate invece rumore nelle collaborazioni. Sorprese serali.

Toro

Decisamente positivo il primo quarto di questa mattina, che si forma in Bilancia, settore del lavoro e affari. Cercate di concludere subito le trattative in corso perché dopo la Luna va in opposizione e cambia completamente l'atmosfera, toccando anche la salute, piuttosto instabile nella nuova stagione astrale che è del Leone. Non fatevi condizionare dalle previsioni negative nei mercati, tante cose nuove porteranno opportunità di massima importanza. Concentratevi in amore.

Gemelli

Un cielo beneaugurante per la professione e finanze, siete importanti nell'ambiente e suscitate anche invidia, succede alle persone di successo. Questa mattina finalmente si forma il primo quarto di Luna in Bilancia, sono ormai tre giorni che lo stiamo aspettando per voi perché vi rende vincenti anche nelle nuove passioni travolgenti, amori nuovi, fecondità, incontri e viaggi indimenticabili. Anche il matrimonio ultimamente, agitato riceve il bacio della Luna. Pace fatta.

Cancro

Luna stressante al massimo fino alle ore 12. Dopo aver cambiato fase passa nello Scorpione, che potete considerare come un saluto al vostro mese zodiacale che termina domani con il passaggio del Sole in Leone. La vostra attività resta sotto la protezione di Mercurio, ma il contrasto con Saturno spinge ad andare contro tutti, un fiume di parole anche in amore. Tutto questo a cosa porta? A volte sembrate una lava che vuole esplodere, basta una fuga al mare e tornate sereni.

Leone

È un giorno strano per noi tutti, nel senso che la Luna divide in due parti questo giorno che è un po' la vigilia della stagione del vostro compleanno: domani alle 19:14 inizia l'annuale transito del Sole in Leone e darà vita a un mese incredibile, per chi è orientato verso l'amore o per quelli che vogliono solo approfittare di questa eccezionale situazione astrale per progredire nel campo pratico. Oggi però rilassatevi, evitate qualsiasi impegno importante e ogni fatica fisica, specie in serata.

Vergine

Siete fortunati anche oggi, le buone occasioni aumentano dopo le ore 11 quando la Luna primo quarto passa dalla Bilancia allo Scorpione, quindi raggiunge più facilmente la Venere nel vostro segno. Magnifica apertura nel settore degli incontri sociali, consigliamo di fissare appuntamenti di lavoro o di affari nel pomeriggio oppure domani, prima di sera. Per un segno come il vostro, questo paese comincia ad essere stretto, troppi ostacoli sulla strada. Cure mediche buone.

Bilancia

Lo stavamo aspettando da sabato scorso, eccolo finalmente il vostro primo quarto di Luna, che si forma esattamente alle ore 11:07, ma avrà effetti positivi soprattutto sul vostro amore, anche il mese prossimo. Fate un severo autocontrollo dei vostri impulsi e sentimenti, è facile trascendere quando la Luna si scontra con Saturno. Sono battaglie che coinvolgono anche l'ambiente professionale, sopportate e fate finta di nulla. Domani tutto cambia, arriva il Leone.

Scorpione

L'ultima Luna nel segno in trigono con Sole in Cancro, arriva bella e crescente di luce nella seconda parte di questo giorno che anticipa il nuovo periodo del Leone. Affrontate tutti i vostri ritardi, soprattutto nei confronti dell'ambiente professionale e nella contabilità familiare. Ma se preferite andare in giro e non vi misurate con i problemi, Giove non vi giustifica. E poi non venite a dire che non avete fortuna! Però il vostro amore vi trova terribilmente sexy quando siete pigri, lucertole al sole.

Sagittario

Una bella previsione! Inizia il giorno con la crescente Luna nel segno dei grandi incontri, che sono anteprima dei tanti viaggi e conoscenze che farete da domani in poi quando inizia il Leone, con Sole e Giove in aspetto assolutamente inedito perché mai vissuto con Saturno, Nettuno e Plutone, uniti per la vostra riuscita. Felicità per i nuovi amori, soprattutto quelli che nasceranno tra il 6 e il 24 agosto. I divorziati che cercano un brivido nuovo saranno accontentati.

Capricorno

Salta una transazione, una firma, un compromesso? Non preoccupatevi, l'affare che avete in mente non è perduto, bisogna solo aspettare un altro po'. Siete sotto un forte stress emotivo, rilassatevi questa sera insieme agli amici. La prima parte di questo martedì è sottoposta al cambio di Luna in Bilancia, ma visto che è un primo quarto nel vostro campo del successo, fa ben sperare per il mese prossimo e per il futuro. Il campo amoroso si presenta pieno di opportunità.

Acquario

Fate il più possibile sotto il primo quarto di Luna, preziosa per i viaggi e per i rapporti con il lontano, le possibilità di riuscita sono davvero tante. Questo è il momento, prima del Sole in Leone, di definire progetti per i prossimi mesi, Giove nel significato di legge, potrebbe provocare problemi di questo tipo, approfittate della disponibilità di Mercurio per tutte le questioni scritte. Venere ai coniugi: tenete presente che anche i mariti, le mogli, sono come dei bambini.

Pesci

Cercate di combinare qualcosa nel lavoro, affari, Mercurio potrebbe provocare un incontro che sarà molto importante per la carriera. Avete bisogno di un finanziamento? Giove ottimo per contatti bancari, da domani ancora più forte perché avrà vicino il Sole in Leone. Oggi e domani sarete gratificati da una Luna molto positiva, prima nel transito in Bilancia, questa sera passionale nello Scorpione. Tirate fuori quello che vi ha donato madre natura: seduzione che strega. Viaggi.