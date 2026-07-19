Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 19 luglio: tutti i segni

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Branko 19 luglio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 19 luglio 2026

Ariete

Tre giorni ancora e il Sole sarà in Leone, formando un fortunato aspetto con Giove, avrete in un mese tante occasioni di raggiungere traguardi preziosi. Oggi però è richiesta calma, Luna passa in opposizione e comincia a cambiare fase in Bilancia, basta questo per farvi capire che ci sarà qualche problema nei rapporti stretti. Per evitare incomprensioni nel matrimonio, esprimete oggi le vostre idee e le intenzioni. Giove prevede almeno un grande incontro, l’estate brucia nel vostro cuore.

Toro

Amate lavorare e guadagnare. Le stelle vogliono vedervi impegnati anche oggi nelle attività professionali e commerciali, però sappiate concedervi anche le gioie della vita, oggi puntate su una piccola grande gioia d’amore. Venere ogni giorno più bella, la sua protezione si estende anche verso i beni materiali ed è molto soddisfatta di voi, perché avete saputo e osato puntare sulla vecchia economia. Concedetevi relax, oggi comincia a cambiare la Luna nel campo della salute.

Gemelli

Questo caldo portato da Giove nel fuoco del Leone, spinge Marte ad essere ancora più caldo e focoso per l'amore. Molto probabile un nuovo incontro, innamoramento, per le persone sole. Momenti molto intensi per i giovani amori, gli uomini sono decisamente in forma passionale, le donne si sentono poco corteggiate ma questo è solo un dispetto di Venere. Per fortuna, Luna sarà tre giorni in Bilancia, cambierà fase il 21 e diventerà primo quarto, siete autorizzati a sognare.

Cancro

Avete combinato qualcosa di importante per il presente e per il futuro, nei giorni positivi della vostra stagione? Il mese zodiacale si conclude il 22, ma prima dovrete misurarvi con un'altra fase lunare importante per la vita privata e la famiglia. Si tratta del primo quarto in Bilancia, che comincia a cambiare già questa mattina, possibile un leggero esaurimento, conseguenza dello stress impegnato nel lavoro. Da due giorni siete pazzi d'amore, non importa se non avete ancora realizzato tutti i sogni.

Leone

Troppo bravi. E se fosse questo il “difetto” che raccoglie intorno a voi tanti avversari, ma anche - precisiamo - tanti sostenitori e ammiratori. Ne avrete la prova questa domenica, splendida per le amicizie, fortunata per i nuovi incontri. Siete alla vigilia della nuova stagione, Sole entra nel segno il 22, ma già oggi avete un influsso meraviglioso per l’amore, Luna crescente in Bilancia. Conoscete il rapporto tra voi due, il primo porta fortuna al secondo, e viceversa. Vincite possibili.

Vergine

Nel caso foste indecisi di fronte a un nuovo legame d'amore, oppure al matrimonio, anticipiamo che il Ferragosto 2026 riserva al vostro segno la Luna più bella e fortunata. Assolutamente non male l’odierna Luna passata in Bilancia dove diventerà primo quarto il giorno 21, significa che il mese del Cancro si concluderà per voi con un successo professionale e finanziario, che è il traguardo inseguito dal 16 maggio. Sembra di no, ma le stelle ci sentono.

Bilancia

Lo stress di una notte dal sonno disturbato da Nettuno, da pensieri che vertono intorno ai lavori non realizzati pienamente, cede il posto sin dalla mattina a un atteggiamento più vivo, sveglio, ottimista. Merito di questa bellissima Luna arrivata nel segno per farvi concludere con successo il mese del Cancro. Prosegue il lungo disturbo di Mercurio. Primo quarto risplenderà insieme a Giove, la vostra vita è come un libro che cela continuamente nuove sorprese.

Scorpione

Luna inizia a crescere in Bilancia, diventa primo quarto martedì 21, poi entra da voi e vi darà immediatamente una possibilità niente male in amore e in affari. Davanti a voi si aprirà un mare di possibilità. Il potere, prestigio, fama, posizione nel lavoro e nel mondo. Non dovete niente a nessuno, concentratevi su voi stessi, non dovete niente nemmeno a quell'amore che vi ha lasciato. I favori ricevuti, li avete restituiti. Se un debito da poco vi è scappato, lo pagasse chi vi ha sostituito.

Sagittario

Una domenica da trascorrere serenamente, senza pensare troppo ai doveri e obblighi. Ritornate a deliziare il mondo con la vostra allegria, fortuna in arrivo. Luna infatti ha cambiato aspetto, da oggi a martedì prossimo è in Bilancia, fase primo quarto, in aspetto con Giove. Questa per voi potrebbe essere l'occasione di un grande affare, mantenete contatti soprattutto con nuovi ambienti e nuove persone. Autorizzati a coltivare belle speranze in amore, è in arrivo.

Capricorno

Sapore di sale in qualche amore, ma sempre di passione si tratta. Piccoli problemi di coppia sono provocati adesso dalla Luna che inizia a cambiare fase in Bilancia, dopo il costruttivo transito in Vergine. Anche se nei due giorni seguenti potreste riscontrare anomalie nel lavoro-affari, dal giorno 22 il Sole inizia il transito in Leone, ci saranno possibilità di riscossa o di chiarimento nelle collaborazioni. In amore siete sempre il massimo, Venere chiama e Toro risponde.

Acquario

Cielo eccitante. Luna, Venere e Marte sono un inno all'amore fisico, Urano propizia incontri un po' pazzi, lasciatevi andare. Per essere vivi, per sentirvi giovani. Fino al prossimo martedì avete la protezione di un’ottimistica e innamorata Luna che cresce in Bilancia, fino al primo quarto. Questa fase lunare gode di grande popolarità tra gli innamorati e coloro che sognano una nuova storia. In trigono con Plutone favorisce viaggi e relazioni con l’estero.

Pesci

Torna positiva la Luna in Bilancia, protegge i viaggi lontani. In questo segno cambierà fase martedì e diventerà primo quarto - via, lontano! Ricordate i sogni fatti di notte? Contengono messaggi importanti, prendete la mano che qualcuno vi tende e offrite la vostra. La settimana prossima sarà utile per le questioni legali e amministrative, rapporti con le autorità. Inizia infatti la stagione del Leone, da sempre vostro alleato ma questa volta ancora di più, sarà insieme a Giove!