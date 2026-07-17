Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 17 luglio: tutti i segni

17 luglio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 17 luglio 2026.

Ariete

Venerdì e sabato, Luna in Vergine vi difende da qualsiasi attacco nel campo professionale, protegge le vostre iniziative e imprese di affari, ma in quel segno di terra esercita anche un forte influsso sulla salute, dovrete fare meno di quanto programmato. Non per mancanza di occasioni, ma perché è molto probabile che sarete impegnati con i programmi di letizia e di amore. Anche noi consigliamo una vacanza fino al 22, aspettando l'arrivo del Sole in Leone, sarà fortuna.

Toro

Il colpo di fulmine esiste! Dimenticate il cervello, ascoltate il cuore. Vale tentare in questi due giorni con Luna in Vergine congiunta a Venere, nel vostro campo zodiacale che influenza l'amore e la fortuna in generale. Ottima partenza anche nell’attività, ritrovate il gusto della lotta e della competizione, vi aspettano belle sorprese morali e finanziarie. Mercurio sempre delizioso con voi, per uscire con gli amici, curiosare per i mercati, troverete un regalo per il vostro amore. Se lo merita.

Gemelli

Voi che avete precise responsabilità in casa, genitori per primi, dovete esercitare un severo controllo, la famiglia sarà sottoposta due giorni alla pressione di Luna-Vergine. Anche Venere richiede una più costante presenza in casa, fatto un esame amministrativo concedetevi una pausa, considerando che avrete domenica il favore di una fortunata Luna in Bilancia. Siete troppo aspri nei confronti del coniuge, dovete sfruttare meglio l'influsso passionale di Marte.

Cancro

Due giorni felici, il cielo della vita amorosa e delle amicizie e illuminato dalla Luna e Venere in Vergine, che propizia incontri felici, musicali. Con l'entusiasmo di Mercurio avviatevi verso l'obiettivo più importante della stagione, privato o professionale, sarete voi stessi sorpresi come le cose riescono bene. Confusione in famiglia ma anche tante visite e presenze amiche. Un amore nuovo può nascere ovunque, anche durante la sosta in autostrada, nella hall di un albergo.

Leone

Siete in attesa di Mercurio, annunciato per il 9 agosto, ma gli affari sono già sotto il controllo del grande Giove, oggi e domani si associa anche la Luna in Vergine, instancabile nella ricerca di nuove opportunità, nuove persone che vi saranno utili in autunno. Dopo tanti giorni dedicati alle questioni professionali, affari, atti scritti - avete bisogno di un piacevole relax. Non avete l'amore? Il mondo è come una savana per il Leone, dove corrono giovani gazzelle facili da catturare.

Vergine

Il weekend vi accoglie con Mercurio in aspetto ideale per relazioni sociali, amicizie, viaggi per terra e per acqua, con le sue ali ai piedi vi fa volare lontano e porta con sé anche Venere. Circondatevi di molte persone, troverete nuove amicizie, sarebbe sbagliato fare vita ritirata in questo periodo che può essere per voi la vigilia di importanti svolte nella vita professionale e privata, che avranno inizio con la Luna di Ferragosto. Questa di oggi è una Luna salutista.

Bilancia

Due buone notizie per voi: sono gli ultimi giorni sotto il segno del Cancro, domenica prossima arriva nel vostro segno la Luna di luglio, che diventerà primo quarto il 21. Fase lunare indubbiamente fortunata, apre alle promesse di amore e di sicuri miglioramenti nella vita professionale, familiare, economica. Lasciate l'amore fuori dalle tempeste ambientali, liberatevi dello stress fisico e mentale in posti esclusivi, dove potete brillare con la vostra eleganza e stile.

Scorpione

È possibile che le influenze astrali dal Leone abbiano appesantito i rapporti con l'ambiente di lavoro, ma ricordate sempre che Giove in quel segno rappresenta una grande forza per arrivare al successo desiderato. Vi dovete abituare a questi disturbi, perché il mese del Leone inizia il 22, quindi è importante cominciare ad essere pazienti sin da questo weekend. Sono tre giorni felici, grazie a Venere e Marte, Luna fortunata per le imprese di affari e forse nuovi amori.

Sagittario

Anche se di solito tendete a non manifestare pubblicamente le vostre emozioni, oggi deciderete di farlo. Questa tendenza certamente non è positiva per il rapporto d'amore, ma può essere addirittura necessaria nei rapporti di lavoro e nelle collaborazioni. Siete agitati e stanchi, Marte produce grande stress, però Venere e Luna si incontrano nel settore del successo e la cosa fa ben pensare. Proprio quando non ci penserete più, nascerà l'incontro che desiderate.

Capricorno

Il giorno ha un andamento che si può definire ultra dinamico, grazie alla protezione della Luna passata in Vergine molto vicina a Venere, non si può dire all'inizio cosa sono capaci di provocare quelle due femmine dello zodiaco che diventano solidali in quel segno di terra, come il vostro. L'amore avrà certamente una pausa molto passionale, non escludiamo un nuovo incontro per le persone sole che avrà un forte impatto sulla vostra vita. Eccessive pretese in famiglia.

Acquario

Plutone nel segno può esprimere la sua forza rinnovativa, nel settore che più vi interessa, perché questo weekend fino al 22 è circondato da ammirevoli aspetti planetari. Luna con Venere è buona per l'acquisto di una proprietà, una vendita. Ma gli influssi che tanti aspettano sono particolarmente belli per l'amore, per chi è già legato e per chi cerca di trovare prima di Ferragosto l'anima gemella. Decisivo il primo quarto di Luna del 21, Nettuno esegue una musica da camera molto suggestiva.

Pesci

Non siete facili da accontentare, però questa volta avete ragione. Luna passa in Vergine e si congiunge a Venere, entrambi in aspetto dispettoso con Marte in Gemelli. Anche se questo transito non impedisce di ottenere successo nel lavoro e anche in affari, consigliamo di rimandare iniziative importanti alla prossima settimana. Ci sarà il primo quarto in Bilancia, porterà subito un respiro anche in famiglia. In viaggio non mancano sorprese, siete inseriti in un giro importante di amicizie.