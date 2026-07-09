Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 9 luglio: tutti i segni

Branko 09 luglio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 9 luglio 2026

Ariete

Dopo il vostro ultimo quarto, che ha messo alla prova noi tutti, oggi siete gratificati dalla Luna in Toro perfetta per rivedere la situazione finanziaria, del vostro lavoro e in famiglia. Dopo settimane di Mercurio instabile, potete finalmente fare un sospiro di sollievo: Venere passa in Vergine, perde un po' le caratteristiche amorose ma diventa una saggia amministratrice delle vostre proprietà. Ciò non impedisce di vivere finalmente un amore estivo e appassionato.

Toro

Luna di luglio è finalmente nel segno, forma il primo aspetto con Venere che oggi lascia il Leone e inizia un fortunato transito in Vergine. L'estate del vostro amore comincia ad entrare nel vivo, ma la vostra prima stella ha la facoltà di farvi apprezzare dagli altri per quello che siete, non c'è bisogno di mettere una maschera sul viso e pretendere di essere differenti da quello che siamo. Mercurio dal canto suo, rende sicuri nel lavoro-affari, aggiunge fortuna durante i viaggi.

Gemelli

Venere in Vergine è la novità del giorno e del vostro oroscopo, visto che non si mette in posizione ideale, potrà sembrarvi statica ma non è così. Adesso vi prepara le grandi manovre professionali-finanziarie di agosto, ma già adesso assicura condizioni di vita agevoli nella maturità. Le persone giovani invece saranno spesso travolte da situazioni passionali e amorose variabili. Il rapporto sarà come le previsioni del tempo, a volte ci azzecca e a volte no.

Cancro

Finalmente una Luna come la volete voi, vi libera dallo stress degli ultimi giorni e illumina il settore degli incontri che sono adesso utili e addirittura indispensabili per il vostro lavoro e progetti di nuove iniziative, che noi vogliamo incoraggiare. Mercurio forma un aspetto di fortuna con Venere, appena entrata in Vergine, altro segno amico che vi può dare una mano preziosa e tirarvi su moralmente. Obiettivo da raggiungere: indipendenza economica è un po' di allegria.

Leone

Salute non perfetta, causa Luna due giorni in Toro, che provoca anche agitazione nell'ambiente professionale, ma niente di così importante perché voi non possiate realizzare i vostri progetti. Nelle finanze avrete un notevole aiuto da Venere che passa nel pomeriggio dal vostro segno alla Vergine, conosciuta come la vostra banca personale. Ci sarà anche una tendenza alle stravaganze e allo spreco, il denaro scorre facilmente tra le dita. Tutto per amore!

Vergine

Venere è il primo pianeta che arriva nel segno in questo 2026, un evento da festeggiare naturalmente con il vostro amore. Sarebbe bello anche un viaggio insieme, visto che avete Luna viaggiatrice in Toro, vostro settore del lontano. Infatti, lo dice anche Mercurio positivo che avete bisogno di cambiare aria, frequentare nuove persone o gente che non fa parte del vostro solito clan. Solito…la parola è uscita da sola e conferma l'intimo bisogno di cose e di amori nuovi.

Bilancia

Venere, vostra stella guida, sarà in Vergine fino al 6 agosto, poi arriverà nel segno e voi non avrete più problemi con Mercurio, gradualmente la vita tornerà ad essere meno stressante. Luna transita oggi in un segno amico, Toro, mentre dai tre segni amici arrivano influssi di straordinaria importanza, ogni angolino della vostra esistenza aspira all'armonia, all’equilibrio, al benessere interiore. Sentite il bisogno di prendervi cura degli altri, senza aspettarvi alcuna ricompensa.

Scorpione

Esaltanti opportunità per un prossimo successo, non fatevi intimorire dalla Luna in Toro, incattivita, fermatevi un giorno o due solo se accusate debolezza fisica. Sul piano affettivo, incomprensioni con le donne vicine, ma probabilmente si tratta di scontri tra donne e fin qui nulla di nuovo. Nuovissima invece Venere da questa sera in Vergine, transito considerato tra i migliori per attività di équipe e amicizie. È sempre una fortuna trovare sulla propria strada nuove persone.

Sagittario

Venere in Vergine fino al 6 agosto, è un aspetto non ideale per l'amore, considerando che avete in questo periodo anche Marte, suo amante, in opposizione dai Gemelli. È qui il terreno è più delicato per le persone gelose o insicure della propria bellezza, del fascino. Cosa che non esclude nuove conoscenze e innamoramenti, alcune storie anche “proibite”. Dobbiamo segnalare che avete una Luna molto buona per gli affari, medicina. Restate in contatto con persone lontane.

Capricorno

Se vi lamentate per la mancanza di vere battaglie professionali, nel senso che non considerate le persone che ora vi criticano, ne vedrete anche troppe tra qualche mese, tra un anno… Saturno è un pianeta che agisce a lungo termine, Venere invece è rapida, sveglia e furba. Quando transita in Vergine, completamente a vostro favore. In connessione con viaggi importanti, si hanno possibilità di successo. Oggi il successo in amore è assicurato dalla Luna in Toro.

Acquario

Un tumulto interiore potrebbe essere provocato dalla Luna in Toro, ma questa è ormai una tradizione che non compromette i vostri affetti, amicizie, amore. Anzi oggi si sblocca la negatività di Venere che passa in un segno di terra e molto caro all’Acquario. La stella dell'amore sarà adesso in Vergine e inizierà uno scontro con Marte, sua amante, in Gemelli. Il bello di questa guerra dei sessi è che sarete voi ad approfittare, anche in affari confrontatevi con l'altro sesso.

Pesci

Elizabeth Taylor, nata sotto il segno dei Pesci, dice questa battuta nel film “Improvvisamente l'estate scorsa” - Si può essere giovani e poveri, ma non vecchi e poveri - Pensateci. Questa è la vostra estate ideale per raccogliere e ancora di più per raccogliere e seminare per il futuro, senza però rinunciare al divertimento e all’amore. Mentre c'è una Luna ottima per affari, Venere si mette in opposizione dalla Vergine. Questo aspetto però, segna l'inizio di un nuovo amore.