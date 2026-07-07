Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 7 giugno: tutti i segni

07 luglio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 7 giugno 2026

Ariete

Sono molto intense le nuove relazioni che nascono sotto l'influsso di Giove-Marte, transito ottimo anche per affrontare le questioni domestiche. Terzo giorno consecutivo di Luna calante che diventa ultimo quarto alle 9:45. Troverete di sicuro un momento per riflettere sulle cose accadute in famiglia e per organizzare l'attività per il prossimo periodo, avrete le idee più chiare di come proseguire nel lavoro, dove andare e da chi. Però il cuore resta lì, mai stato capace di tanto amore.

Toro

Venere agitata nel campo della famiglia, ma per fortuna il transito in Leone arriva alla fine il 9, nella salute prestate attenzione al fegato e ai reni, organi sotto il governo di Giove e Venere. L'influsso diventa invece molto positivo per il lavoro e per gli affari, simpatico movimento nella vita sociale che vi conviene allargare in previsione della Luna che sarà nel vostro segno domani. Urano difende gli interessi finanziari, che si allargano con il sostegno di Mercurio, notizie in arrivo.

Gemelli

Potete benissimo partecipare a una riunione allegra e piacevole, funzionerà un po' da stimolo anche per l'amore. Le stelle descrivono un giorno fortunato per l'attività, agite con tanta sicurezza, voi siete protetti dalla fase ultimo quarto ottima per gli affari, intuitiva e scaltra in Ariete, quindi coraggiosa e intraprendente come quel segno di fuoco, vostro amico di antica data. Ora più che mai, considerando che avete nel segno Marte, suo pianeta, irresistibile per le passioni d’amore.

Cancro

Non è proprio tranquilla l'atmosfera in casa, ma avete un così bel Mercurio che potete organizzare all'improvviso, uno spostamento, un viaggio. Oggi si completa finalmente la fase ultimo quarto in Ariete, fenomeno che coinvolge l'ambiente professionale e la vostra posizione nel mondo del lavoro. Rilassatevi un attimo, domani sarà la stessa Luna in Toro a darvi notizie positive anche per gli affari, oggi giocate un po' con il vostro amore: siete voi i maghi dello zodiaco.

Leone

Stelle magnifiche della vostra estate, utili per un tocco finale ai progetti già arrivati a un buon punto di cottura, voi preparatevi per un nuovo spettacolo professionale. Luna, ultimo quarto in un segno di fuoco infiamma pure voi, conclude simbolicamente e praticamente la vecchia stagione professionale. La nuova avrà un percorso di un anno, dovete solo attendere Mercurio per completare l'opera. La stagione della passione è già in corso.

Vergine

Siete un po' stanchi, e come se qualcuno vi avesse colpito con un bastone, ma questo è un normale effetto di Marte quando si mette in aspetto ostile. Vedete se riuscite a programmare una vacanza laggiù in Puglia, il vostro segno si trova bene in quello che è il suo habitat naturale, quella terra e quel mare. Da qualche parte bisogna comunque andare perché lo chiede il vostro amore. Fate chiarezza in famiglia. Questa mattina Luna mischia i numeri e farà uscire quello vincente.

Bilancia

Siete a pochi passi da un importante traguardo professionale, non andate subito in crisi se non riuscite a realizzare oggi. Passato ultimo quarto in Ariete, che chiuderà una stagione di lavoro, Giove accenderà nuovi fuochi nel segno amatissimo del Leone. Ricordate che siete voi una stella che brilla nel vostro ambiente, altre opportunità e altri amori sono previsti in questa calda estate. Pensieri materiali si mischiano con una tensione in famiglia. Amore: metà tenerezza, metà scontri.

Scorpione

Programmate uno sport leggero che dia tono ai muscoli, suggerisce Marte positivo, il solo che vi può difendere da questa Luna ultimo quarto in Ariete, settore del lavoro e della salute. Bisogna programmare razionalmente e dettagliatamente tutte le attività, affari, le infinite cose che dovete mettere a posto in casa. Ma ci sono anche influssi grandiosi per i vostri viaggi, Sole-Mercurio, per le ricerche di avventure sentimentali. Entro il 22, Urano e Marte prevedono nuovi amanti.

Sagittario

Fisicamente vi sentite un po' appesantiti, ma è comprensibile con Marte in opposizione, la pelle non ha la solita luminosità e richiederà qualche rimedio quando Venere sarà in Vergine, dal 9. Ma avete una tale luce nei vostri occhi che riuscite a stregare chiunque. Ultimo quarto in Ariete darà il via a una nuova corsa al successo, affari, anche in amore. Giove assicura una certa atmosfera sexy, grazie alla collaborazione della vostra fantasia erotica.

Capricorno

Sulla carta il giorno si presenta complicato, è la fase lunare dell'ultimo quarto che rende ambiguo e inconcludente qualche incontro di lavoro o di affari, Sole e Mercurio in Cancro stressanti per il fisico, delicati per la salute. Sono due i settori dell'oroscopo direttamente toccati da questi fenomeni astrali: Ariete, famiglia e casa; Cancro, rapporti stretti, matrimonio, associazioni. La leggerezza sarà portata da amici, presenze care e indispensabili, ma anche la passione non va male.

Acquario

Ultimo quarto è completo, accanto a Saturno protegge le proprietà e gli investimenti a lungo termine, sempre però con la massima attenzione agli aspetti legali delle questioni. Le questioni domestiche possono contare sull'aspetto Marte e Urano, delizioso per l'amore. Dovete mantenere il vostro stile di vita, così si possono spiegare le spese che continua a chiedere Venere in Leone, per non parlare di Giove che vuole sempre il massimo. Voi sognate una vita da signori, ce la farete.

Pesci

Entro la Luna nuova in Cancro, prevista per il 14 luglio (ricordatevi questa data), non avrete problemi di tipo pratico insormontabili, nel mondo del lavoro e nemmeno con le autorità che sono state il punto dolente nel passato periodo. Considerate la vostra vita come una grande onda che va da questa all'estate 2027. Giove copre la vostra assicurazione, soltanto il coniuge e alcuni familiari restano un po' duri. Testardi voi che lo amate più di così…