Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 6 luglio: tutti i segni

Foto: Branko

06 luglio 2026 a

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Ariete

Fatti nuovi e stimolanti, cambiamenti inattesi, non vi spaventano. Al contrario, sono uno stimolo per fare anche di più, per superare i concorrenti e chi ambisce ai vostri stessi traguardi. Tanti fenomeni astrali nel cielo di quest'estate veramente di fuoco, ma il fuoco più bello siete voi - amati e desiderati. Domani nascerà una impegnativa Luna, fase ultimo quarto, che coinvolge la famiglia e la posizione che avete nel lavoro. Preparatevi, sapete cosa va cambiato.

Toro

Esprimete voi stessi e le vostre idee in ogni modo possibile, Mercurio vi aiuta nelle discussioni verbali e nelle questioni scritte, attenzione agli aspetti legali - avvertimento che troverete spesso nel vostro oroscopo finché abbiamo Giove in Leone. Sappiate però distinguere le persone, dovete subito riconoscere quelle non in buona fede che vi lanciano critiche. Poter contare su Urano, pianeta che procura guadagno, per voi è tutto. Parenti, una vera invasione.

Gemelli

Altre immediate possibilità di riscossa, guadagni dal proprio lavoro e una speciale intuizione, ma anche un colpo di fortuna. Ricordiamo che il nascente ultimo quarto di Luna non è una fase sentimentale, ma oggi avete ancora Venere che brucia d'amore insieme a Giove in Leone, segno dei vostri parenti ma anche di nuovi brevi incontri passionali. Davanti a sollecitazioni astrali così potenti e nemmeno un aspetto negativo, siete voi padroni.

Cancro

Tra una settimana, Luna sarà nel vostro segno e diventerà la vostra personale Luna nuova, e darà il via a un anno di cambiamenti fondamentali per il presente e per il futuro della vostra vita. Non può invece avere la forza positiva oggi e domani, mentre cambia in ultimo quarto in un segno difficile, ma nello stesso momento importante per il vostro successo. Dedicate molto tempo a voi stessi, famiglia e salute, non perdete di vista l'amore. Amori impossibili? Lasciateli dove stanno.

Leone

Le solite discussioni di inizio settimana, ma la fiducia in voi stessi vi spinge quasi con fanatismo verso il traguardo che volete raggiungere. Luna ultimo quarto è un aiuto formidabile per i beni immobili perché nasce congiunta a Saturno in Ariete, transito che fa pensare anche ad affari in paesi stranieri, oppure in qualche isola esotica. Uomini sono protetti da Venere, donne da Giove, Marte, Urano, Saturno, Nettuno! L'avreste mai detto un anno fa? Noi sì.

Vergine

Mercurio positivo in Cancro, e sarà sempre più positivo nei prossimi mesi, ma adesso può diventare mutevole e “lunatico”, non è sempre affidabile per le grosse transazioni. Allargate il giro di conoscenze e amicizie, questo sì, ma soprattutto aprite le braccia all'amore. Ultimo quarto nasce in Ariete, segno che sollecita anche profonde trasformazioni, ma in questo momento interessa più la sfera personale, coniugale, familiare. Una gita al lago, è un classico del Cancro.

Bilancia

Riserbo. La fortuna non vi abbandona, adesso avete Giove e Venere in aspetto bellissimo, Marte guida tutti i vostri incontri di affari, non può questa Luna ultimo quarto interrompere il corso delle cose. Però si intromette nelle collaborazioni di vecchia data, visto che nasce vicina a Saturno. Costringe a fare un esame che non fate da tempo: dei pensieri, intenzioni, progetti, sentimenti. Notevole potenza sessuale dell’uomo Bilancia, le donne impedite dalla Luna.

Scorpione

Astri bollenti per la vita professionale, sta per nascere una importante occasione di affari. Noi ci basiamo sulla luna calante in Ariete, fase ultimo quarto che impaurisce qualche altro segno, ma a voi regala la capacità di valutare bene tutte le occasioni. Tenete presente che la situazione professionale, economica, studio-ricerca di nuovi impieghi presso grandi società, è costantemente stimolata da influssi che possono ribaltare molte realtà da un momento all’altro.

Sagittario

La vecchia economia vince sotto questo ultimo quarto di Luna in Ariete, oggi e domani, perché nel transito è implicato in maniera molto positiva Saturno, pianeta che smuove i capitali. Noi siamo particolarmente ottimisti perché confortati adesso da Giove in Leone, che non manca di mandare segnali di fortuna. Fisicamente non potete però essere al top, Marte in opposizione è molto aggressivo, rilassatevi di tanto in tanto. Partenza verso il nuovo, anche in amore.

Capricorno

L'amore e il corpo, richiedono un trattamento speciale, inizia ultimo quarto in Ariete, fase molto impegnativa per la famiglia, il rapporto genitori-figli, però avete anche quattro formidabili influssi che vi aiutano a risolvere tutto, comprese le questioni economiche, e sono Venere, Giove, Marte e Urano. Batto quattro! Con queste forze cosmiche, fonti soprattutto di coraggio e consapevolezza di se stessi, si può ricominciare tutto quello che non vi è riuscito.

Acquario

Per niente male il movimento nel lavoro, Mercurio è nel punto giusto, ma è soprattutto la Luna, ultimo quarto in Ariete, vostra terza casa zodiacale legata ai soldi, che provoca occasioni nuove, inattese. Giove in opposizione provoca qualche crisi con i collaboratori o soci, ma non si oppone alla nascita di nuove intese. Con Marte-Urano nel segno dei Gemelli, succede di tutto, anche un folle amore.

Pesci

Le nostre previsioni sono ottimistiche per quanto riguarda le vostre iniziative nel campo pratico, Luna diventa ultimo quarto accanto a Saturno e Nettuno, vostro pianeta, che adesso transitano nel settore del patrimonio personale e familiare. Vi aspettate qualcosa dai vostri parenti? Sembrate sempre in tribunale, anche della più piccola questione ne fate una vertenza da discutere all'infinito, fate una pausa. Nettuno sembra una barca a vela, spinta dal venticello della passione.