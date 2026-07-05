Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 5 luglio: tutti i segni

05 luglio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 5 luglio 2026.

Ariete

Siete un segno di fuoco e in più governati da Marte, pianeta da cui avete preso tante qualità, però anche la tendenza ad assumere toni di sfida nelle comunicazioni, ma ricordatevi che un'eccessiva aggressività marziana è un sintomo di insicurezza. Mercurio rende di fuoco le vostre parole, prudenza anche nel movimento fisico e nei movimenti finanziari. Oggi dovete essere tranquilli, Venere risveglia le passioni addormentate, rende giovani. Vince la donna Ariete.

Toro

Improvvisa, ma non inaspettata, arriva un'onda romantica del mare dei Pesci, dove ancora transita una Luna che diventa complice del vostro amore. Oggi non sentirete l'ostilità di Venere, tuttavia lei è ancora in Leone, questa volta non invade solo la famiglia e i rapporti con le persone vicine, ma vuole svegliare anche qualche complesso in amore. Per fortuna risveglia il vostro buon cuore, darete agli altri qualcosa di voi stessi è solo per la gioia di dare. Mercurio vi ripagherà.

Gemelli

Questo è un effetto negativo del contrasto Marte-Luna, un atteggiamento avventato in questo giorno può provocare incidenti se non è tenuto a freno. Anche nell'ambiente familiare rischiate di agire senza pensare troppo, istintivamente. Se restate calmi, vivrete momenti romantici in amore, grazie a Nettuno nel settore degli incontri e dei viaggi. L'ultimo valzer con te, Venere, ho ritrovato l'amore. Siete un segno doppio, non potete e non dovete stare soli a lungo.

Cancro

Mercurio si congiunge al Sole nel vostro segno e forma un positivo aspetto con Luna in Pesci, che protegge i viaggi al mare, incontri d'amore, storie fantastiche. Essendo Mercurio un ottimo anfitrione, procura nuove conoscenze che possono diventare utili per la carriera, affari, ma anche per le normali questioni domestiche. È domenica, ma voi avete la possibilità di guadagnare. La ricchezza è migliore della povertà, se non altro per motivi finanziari. Dov'è l’amore?

Leone

Venere è in partenza, ma prima di lasciare il segno vi mostra la sua faccia migliore, sotto la sua amorosa luce tutto diventa più piacevole, possibile, ma anche realizzabile. Le competizioni in amore di solito si vincono alla pari, zero a zero, ma in questo vostro personale campionato di giochi passionali siete sicuramente tra i più favoriti. Marte insieme a Giove, Saturno con Nettuno, e questa Luna che diventa di ora in ora più intrigante, mentre si avvicina all’Ariete. Notte rosa.

Vergine

Rilassatevi con gli amici, le tante emozioni non vi fanno bene, soprattutto quando Luna e Marte si fanno guerra da lontano. E cosa dice il vostro analista? Noi diciamo che le agitazioni sono normali, quando non si raggiungono risultati nei tempi previsti. Avrete tempo, tanto tempo, per guadagnare. Anche il coniuge, certo, è presente in qualche parte del vostro cielo, ma ci sono situazioni che fareste bene ad affrontare da soli. Con l'aiuto generoso degli amici. Divertitevi.

Bilancia

Venere e Luna, non sono visibili alla luce del giorno, ma da qualche parte nel mondo adesso è notte e gli innamorati si scambiano baci e promesse. Anche voi, in Italia, potete dedicare la domenica ai vostri affetti più cari e profondi, perché la Luna siamo noi tutti con tutto il carico d'amore che abbiamo nel cuore. Amore per le donne della nostra vita: madre, figlia, moglie, sorella, amica. Senza però dimenticare o sottovalutare una nobile figura maschile.

Scorpione

Il giorno può essere definito fortunato. Luna in Pesci transita nel settore dell'amore e della fortuna, illuminata dal Sole nel lontano Cancro insieme a Mercurio, pianeta amico dei viaggi e intermediario nelle amicizie. Essendo dipendente diretto di Giove, molto spesso svolge il ruolo di postino d’amore. Comunque vada, la verità è che lontano tutto diventa più piacevole, avvengono incontri che fanno dimenticare le figure patetiche del vostro ambiente di lavoro.

Sagittario

Siete sulla buona strada, dice Giove viaggiatore nel fuoco del Leone, arriverete all'obiettivo desiderato, ma quando Marte e Luna insieme formano una pesante opposizione, bisogna fermarsi. Quello che consigliamo anche noi, rimandate a domani cose importanti perché la Luna sarà in Ariete, avrà un'altra forza e voi un'altra fortuna. Pensiamo alle cose materiali, perché in amore andate piuttosto bene, Venere molto affascinante in Leone.

Capricorno

Dovrebbe essere l'amore, soltanto amore, la vostra dolce condanna e meravigliosa ossessione, questa domenica con Luna in Pesci, così vicina al vostro cuore, alle vostre speranze, ai vostri sogni. Se inseriti in un rapporto da molto tempo, questo è il vostro anno del matrimonio. Perché Saturno, per quanto possa essere severo, non esclude l'amore e nuovi legami. Ricordiamo che nel campo dell'amore transita anche Nettuno il romantico, non avete scuse, volate a Las Vegas.

Acquario

Sembrate viandanti smarriti nella selva dei sentimenti e delle passioni, così vi sentite sotto l’influsso di Venere contraria e di Marte, positivo e passionale, nel “doppio” Gemelli, in certi casi un solo amante non gli basta. Quello che conta sapere è che procura momenti sexy di notevole spessore. Forse non avranno un seguito queste cronache di poveri amanti, ma almeno fanno passare una lieta domenica e vi preparano per un importante impegno professionale, domani.

Pesci

Per essere un giorno di festa, questa domenica è parecchio agitata sotto il profilo astrale. Innanzitutto, non dovete pretendere troppo dal vostro corpo perché Marte batte contro la Luna nel segno, fino a questa sera. Consigliamo di non viaggiare durante il giorno. Ma i parenti, come la persona più vicina, non capiranno mai la vostra stanchezza, lo stress che avete attraversato e che non è ancora finito, lasciateli parlare. Nettuno spinge la nave verso il porto della buona fortuna.