Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 2 luglio: tutti i segni

Foto: Branko

02 luglio 2026 a

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Ariete

Una bella giornata. Non mancano le resistenze, alle vostre idee e progetti, ma voi siete in grado di convincere anche i più scettici. In ogni caso, il vostro Marte adesso non vi lascia nemmeno un minuto, applicatevi con tutte le vostre forze alla realizzazione lenta ma approfondita di qualsiasi progetto. Luna molto favorevole anche per le attività creative artistiche, ma la più bella è Venere in Leone, che è come se entrasse nel vostro cuore. Chiarimenti in famiglia, accento sul padre.

Toro

Il giorno nasce con Luna contraria, non fatevi trovare da persone con cui pensate di instaurare nuovi rapporti di lavoro, non ci sono influssi chiari trasparenti come la situazione richiede. Queste stelle sono invece indicate nel caso vorreste iniziare una contestazione. Siete poi riusciti a risolvere quel delicato problema privato? Non dovete più rimandare soluzioni in famiglia, settore che registra l'ingombrante presenza di Venere e Giove. Possessivi in amore, ma sempre amati.

Gemelli

Non solo bravura, impegno e costanza, con cui proseguite nell'inseguimento della pietra verde del successo e dell'amore, c'è anche la fortuna a muovere i fili del vostro destino. Oggi, per esempio, siete il solo segno senza aspetti contrastanti, Venere e Giove compresi. Avete l'impressione che il cuore cominci a saltare dalla gioia, dall'attesa della felicità? È proprio così. Giorno propizio anche per progetti che richiedono un lavoro minuzioso, calma e razionalità.

Cancro

Figli del caldo, non dovete però surriscaldare l'atmosfera in casa e in amore, è facile provocare accese discussioni nel rapporto di coppia, ma anche con chi siete in stretto rapporto di lavoro, affari. Qualche tensione nelle collaborazioni ma avrete anche nuove possibilità di successo, guadagno. Saturno può essere stressante anche per il corpo però aiuta a sistemare i rapporti esistenti, oppure a chiuderli. Apollo, dio dell'amore, è venerato nel mese di luglio.

Leone

Non avete dormito tranquilli questa notte, per stanchezza, per problemi affrontati, per questa Luna in Acquario che tutto il giorno intende intromettersi tra voi e gli altri, ma la situazione astrale è meravigliosa lo stesso. Venere sarà con voi e con Giove fino al 9 luglio, sempre in aspetto con Marte e con i pianeti in Ariete, che aprono ottime prospettive nel campo pratico, un colpo di fortuna nelle finanze, e alla fine del viaggio vi attendono nuovi incontri d’amore.

Vergine

Due giorni con Luna in Acquario, risolutiva per molte cose pratiche, raccoglierete i frutti di quello che avete seminato ma non dovete avere tutta questa fretta. Marte negativo agita l'ambiente professionale e cercherà anche nei prossimi giorni di farvi inciampare su qualche progetto immaginato troppo facile. Guardate che la gente è meno facile di quanto sembra. Amore: dimmi con chi vai, ti dirò chi sei. Ritrovate l'armonia di coppia, benessere interiore.

Bilancia

Non si tratta di protagonismo, voi dovete farvi notare ed essere al centro dell'attenzione, accettare anche la critica perché la carriera si fa così, i soldi la seguono. Tutti sentirete il caldo ritorno di Marte nella vostra frenetica vita, l'ingresso di Giove in Leone, bellissimo anche da solo ma si rafforza per le finanze con la presenza di Venere. Alla fortuna partecipa la Luna in Acquario, che si trova nel punto giusto anche per provocare intense emozioni e incontri d’amore.

Scorpione

Quando la moglie (marito) è in vacanza. Coniugi separati per qualche giorno, avete bisogno di stare soli e affronterete tutti i problemi che si presentano o, meglio, che annuncia Giove in Leone. Giorno fastidioso pure per la salute causa Luna in Acquario, questa volta mette l'accento sui lavori e ammodernamenti in casa, oppure in un altro immobile di vostra proprietà. Nelle eventuali controversie intorno alle eredità, meglio evitare cause legali (per ora).

Sagittario

Siete incredibili: giovani nonostante tutto! Infatti, questa pressione interiore che provoca adesso Marte in posizione negativa, non può andare d'accordo con il vostro carattere. Però adesso avete almeno l'occasione di liberarvi da legami che hanno fatto il loro tempo. Le altre stelle, compresa la Luna in Acquario, sono tutte positive sul piano degli affari, ricerche, viaggi e rapporti con il lontano. Amore splendido, è arrivato il tempo delle more…

Capricorno

La Grecia è del Capricorno, una prossima vacanza in quelle isole avrebbe effetti meravigliosi sull'amore. Mai come in questo periodo di Saturno contro, vi siete sentiti attratti dagli eroi dell'antica Grecia. Il giorno offre molto, le stelle professionali creano un cerchio magico e voi siete in mezzo, lanciate le iniziative in tutte le direzioni. Quest'estate vi sembrerà primavera, nel senso che c'è un risveglio generale in tutti i settori della vostra vita, primo fra tutti l’amore.

Acquario

Amore, restiamo uniti, canta Venere mentre respinge le provocazioni della Luna e Plutone nel vostro segno. Ma non manca al vostro rapporto il sesso, chiamato a gran voce da Marte e anche dallo stesso Giove, nonostante il suo nuovo aspetto di opposizione. Ottime possibilità nel campo pratico, intuito infallibile, finanze in aumento. Il problema nasce se siete nervosi e interdetti, divisi fra due opposti: emotività e razionalità. Siate veloci, scattanti!

Pesci

Gli intoppi nella realizzazione professionale sono la conseguenza di azioni passate. Primi effetti di Marte in Gemelli, qualche nuvola in riavvicinamento nel cielo della famiglia e anche in amore. Potrebbe diventare forte il tormento per una storia conclusa, non sono tranquilli i rapporti con le persone vicine. Arriva quello che aspettavate, un intervento più deciso di Giove nel lavoro e in affari. Vi sarà d'ispirazione anche per girare un nuovo film d’amore, comporre una nuova canzone.