Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 29 giugno: tutti i segni

Branko 29 giugno 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 29 giugno 2026

Ariete

Anche voi, figli di Marte, siete tenuti a seguire le regole, la fretta e l'ansia di arrivare non portano prima i risultati. Avrete altre possibilità nel lavoro e in affari, oggi occupatevi di voi stessi e dei vostri sentimenti. La settimana inizia con Luna piena nel campo del successo, come per tranquillizzarvi che avrete la vostra riscossa nei prossimi giorni, ma richiede di verificare e vivere in pieno i rapporti affettivi. Pur con scatti di nervosismo, l'amore entra in una fase trionfale per voi.

Toro

Luna piena: mare, fantasia, sogno. Forte il richiamo del lontano, incontri e viaggi che portano bene anche alla famiglia, amore istintivo passionale. Il plenilunio nasce a mezzanotte nel segno del Capricorno, nido del vostro amore e delle vostre ambizioni più alte. Per voi che siete ancora soli e cercate l'amore, se dovesse nascere una nuova storia tra oggi e domani prendetela a scatola chiusa, inizia anche con la garanzia di Giove. Viaggi con sorpresa finale, alti profitti.

Gemelli

Luna diventa piena in Capricorno, segno che esercita grande fascino sul vostro, prezioso per i consigli professionali, finanziari. Un impedimento durante spostamenti e viaggi sarà superato e voi questa sera vi troverete tra le braccia del Leone, oppure succederà domani. Questo grazie al Marte nel vostro segno e l'aspetto che avrà come Venere e Giove. Come amate il denaro, così sapete anche amare. State pensando a qualcosa di clamoroso in affari?

Cancro

Questa Luna piena nasce nel segno dei rapporti stretti, matrimonio per primo, può sembrare molto favorevole e divertente ma non mantiene ciò che promette. Attenti alle finanze, prudenza in viaggio. Salute. Rilassatevi in posti di mare ma non abbandonate il lavoro perché avete ancora ottime possibilità di guadagno. Giove domani vi lascia, ma resta con voi Mercurio, attenti alle nuove persone che vi presenteranno. Potreste trovare un futuro socio, collaboratore, amante.

Leone

Non solo i giovani, tutti avete dalla vostra Venere, simbolo di gioventù. Che c'è qualcosa nel cuore che comincia a risvegliare i sensi e i sentimenti, vi accorgerete oggi sotto Luna piena o domani con l'arrivo di Giove. Evitate eccessi perché Luna cambia nel settore della salute ma è importante anche per il lavoro e gli affari. Potrebbe portare nuove occasioni per nuovi affari. Ascoltate cosa vi propongono, esaminate un progetto con esperti di vostra fiducia.

Vergine

Giugno, mese che i nativi americani chiamano “la Luna dei lamponi", termina per voi con una stupenda Luna piena in Capricorno, che non è nemmeno lontana parente di quella di ieri. A mezzanotte raggiunge il massimo della luce e della forza creativa nel campo della fortuna, amicizia, amore. Nel campo del successo invece comincia la battaglia di Marte, in aspetto con grandi forze cosmiche che cambiano il mondo, figuratevi se non cambieranno la vostra vita.

Bilancia

Abbiate pazienza, prendete questo giorno come una pausa dal lavoro e dalle responsabilità, che non significa affatto essere superficiali, ma semplicemente pensare un attimo di più a se stessi. È tosta Luna piena in Capricorno, oggi e domani, richiama verso la famiglia, però vi gratifica anche, insieme a Venere, della simpatia veramente sincera degli amici. In amore sembrate in un momento di confusione, ma sempre sexy. Più che con il corpo conquistate con lo sguardo.

Scorpione

Incontri indimenticabili sotto Luna piena questa notte in Capricorno, che mette in azione anche i pianeti che sono adesso in postazione eccellente per lo Scorpione. Ottime iniziative in affari, successi che sono segnali beneauguranti di Giove che sta lasciando il Cancro. Tuttavia, anche in Leone avrà la prima e l'ultima parola per quanto riguarda il vostro successo professionale e sentimentale, vedendo Marte possiamo anche parlare della vostra escalation.

Sagittario

Saturno e Giove, i due grandi alleati che lavorano per il vostro segno, da noi annunciati all'inizio dell'anno, entrano in aspetto ideale domani mattina alle ore 5:53. Per un anno intero! Ci sarà Marte a darvi qualche problema, ma sarà nostra premura avvertirvi in tempo, oggi godete un amore passionale sotto i raggi della Luna piena in Capricorno che diventa anche un'ottima guardiana del vostro patrimonio personale, quest'estate siete nella lista dei segni che guadagneranno di più.

Capricorno

È mezzanotte, ma il nostro cielo è chiaro come a mezzogiorno, cantava Joe Sentieri. Oggi quella canzone si addice perfettamente alla vostra Luna piena che nasce esattamente alle ore 23,58. Illuminate dai raggi d'argento di questa Luna, le donne del segno sembrano ancora più belle, pochi sono gli uomini che possono resistere. Se nascesse un nuovo incontro molto sexy e coinvolgente, anche all'alba, fermatelo subito perché “tu sei quello che si incontra una volta e mai più” (Orietta).

Acquario

Abbandonatevi a questa corrente innovativa di Nettuno, che da qualche settimana agisce nel vostro settore del patrimonio personale, pianeta che non ha un diretto rapporto con il denaro ma le idee che sviluppa e le occasioni che porta vi faranno guadagnare. Non rovinate la bella Luna che apre la settimana e il mese di luglio, con le solite discussioni economiche. Seguite piuttosto il nuovo Marte in Gemelli, che vi elegge ancora una volta, quale segno sexy dell’estate.

Pesci

Magnifica, imperdibile, Luna piena nel caro Capricorno, segno dei vostri incontri felici, che porta amore a voi tutti. Donne Pesci sono corteggiate, ammirate. Gli uomini ora avranno qualche problema per via di Marte negativo, ma come sempre sapranno tirarsi fuori dall'imprevisto con la loro capacità di parola. E quando questa non ottiene l'obiettivo, si mettono a cantare, suonare. Scusate, ma a noi piace molto di più il concerto di Giove-Mercurio che si esibiscono in affari.