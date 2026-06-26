Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 26 giugno: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 26 giugno 2026 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 26 giugno 2026

Ariete

Giorno originale, influssi che stimolano la fantasia e la creatività. Saturno diventa ancora più laborioso quando è in aspetto positivo con Luna, gran parte del giorno ancora nello Scorpione, voi possedete la forza di difendere con successo le vostre iniziative nel lavoro e in affari. Come precauzione, consigliamo di avere ancora cautela nelle questioni legali. In serata, un bellissimo incontro d'amore, amicizie che arrivano da lontano, viaggi. Qualche allergia intorno alle labbra.

Toro

Luna opposta si scontra con Marte e Venere, diciamo che i due amanti non vivono un giorno tranquillo però in serata qualcosa cambia. In amore vi piace comandare, ma non vi dispiace essere un po' maltrattati. La tendenza che avete in questo momento sono movimenti di scatto che possono essere la goccia che fa fatte traboccare il vaso. Il cibo è molto importante per il Toro, non vi farà male un bicchiere di bianco fresco, perché tutto diventa anche un mezzo di seduzione amorosa.

Gemelli

Quasi tre giorni di Luna opposta dal Sagittario, qualche tensione nascerà con il coniuge, con una figlia, con una collaboratrice. Per quanto riguarda invece l'amore nuovo, di ricerca, di conquista, vengono in soccorso Venere e Urano con tutto l'armentario necessario per vincere chi pensava di sfuggire. È difficile riuscire a scappare a un Gemelli invasato. Ascoltate il vostro intuito in affari, in tarda mattinata avrete il massimo con il minimo sforzo, investite in dollari, guadagno.

Cancro

Luminoso weekend, Luna passa dallo Scorpione al Sagittario, dal settore dell'amore a quello del lavoro, incontri sociali, viaggi. È specialissima se leggete questo oroscopo al mare: guardate il vostro vicino d'ombrellone, potrebbe nascere una bella amicizia. In questa stagione del vostro compleanno più dei successi anche clamorosi, avete bisogno di amicizia vera e profonda. Perché solo gli amici vi liberano di certi pensieri che avete in testa. Passione alta.

Leone

Il giorno inizia con Luna negativa, passa in serata in Sagittario e resta affettuosa fino alla fine di giugno. Dedicate il giorno al relax e al vostro amore. Nuove responsabilità in famiglia, gli affari vanno bene. Sembra un paradosso, ma è la vostra mania dell'ordine a portare disordine: vi preoccupate di piccoli insignificanti particolari, poi manca il tempo per affrontare questioni veramente importanti. Il contrasto Luna-Venere, provoca disturbi alle donne, irregolarità.

Vergine

Una importante tappa verso il chiarimento nel rapporto di coppia e nella vita familiare. La passione non manca. Vivere meglio si può, basta essere più leggeri. Le relazioni più eccitanti sono con persone dall'età molto diversa dalla vostra, costruttivi anche i rapporti di lavoro: imprenditori, ascoltate i suggerimenti dei giovani, sono probabilmente più aggiornati sui nuovi sistemi tecnici. Questa sera relax completo, ma con gli amici possibilmente e in un tranquillo posto di villeggiatura.

Bilancia

I principali pianeti d'amore sono positivi, cosa volete di più? Conquiste assicurate anche dalla Luna e Marte, sempre più vicino ai Gemelli. L'incontro tra i due innamorati è quello che si chiama questione di pelle, e la vostra pelle è molto sensibile agli odori, sapori, profumi. Splendide relazioni sociali, sono di prezioso aiuto anche per sbrigare confuse situazioni amministrative-legali-professionali. Venere, stella della vostra vita, si preoccupa anche delle vostre famose allergie.

Scorpione

L'amore è protetto da un meraviglioso spicchio di Luna. Antares, la vostra stella brilla forte nel mese di luglio, renderà calde le vostre notti. Infatti, domenica Marte esce finalmente dal Toro e passa in Gemelli, cade un peso del vostro oroscopo e lo avrete positivo per i prossimi tre mesi! Ora sì che potrete dire io, io, io! Avete già fatto tante opere di bene, adesso dovete seriamente pensare al vostro futuro. Saprete affascinare persone autorevoli e ricche, anche in amore.

Sagittario

Imperdonabile un vostro atteggiamento passivo o svogliato. Osate molto. Se ancora soli, questa Luna che arriva nel segno nel tardo pomeriggio, e sarà con voi fino al plenilunio del 28, forma un passionale aspetto. Venere stimola e propizia nuovi incontri. Allungate il passo prima dell'ingresso di Marte in Gemelli, che non sarà molto calmo per la coppia. Famiglia: il destino, così come rompe, poi riaggiusta. Succede anche nelle cose professionali. Conoscenze durante i viaggi.

Capricorno

Giove opposto, ma solo per pochi giorni ancora, divide e anche riunisce, buttatevi senza pensare troppo. Il vostro pensare tanto prima di intraprendere un'azione in qualsiasi campo, spesso vi danneggia. Una relazione sentimentale non ufficiale, magari nascosta, in luglio avrà diritto di cittadinanza - cominciate a preparare le carte per il matrimonio. Luna di giorno in giorno più incisiva per i cambiamenti che sognate di fare, fino alla spettacolare Luna piena del 29. Auguri.

Acquario

Luna, vi stanca fisicamente, ma questa sera va in Sagittario e il disturbo passerà, basta osservare cautela anche con i cibi. Il weekend si conclude domenica 28 con una bellissima notizia per voi, Marte lascia la noiosa posizione in Toro e passa in Gemelli. Siate pronti per l'amore ogni giorno, prima di trovare quello giusto bisogna naturalmente fare esperienze, anche a livello intellettuale. I pianeti danarosi sono in piena attività, avete una forza d'attrazione molto speciale.

Pesci

Prima di passare in aspetto di disturbo, Luna in Scorpione prevede un momento molto sensuale. Gli amori pomeridiani, nelle ore della siesta, sono da sempre molto ambiti, hanno l'atmosfera spagnola, il ritmo gitano… Qualcuno vi controlla perché vi vuole molto bene. Quello che una donna dice all'amante affidalo al vento o all'acqua che scorre veloce, recitava il poeta. Giove e Saturno sono un'energia potente che vi porta il successo che meritate nel lavoro, affari.