Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 3 giugno: tutti i segni

Branko 03 giugno 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 3 giugno 2026

Ariete

Con il gruppo (intendiamo l'ambiente professionale, collaborazioni, istituzioni, società) oppure contro il gruppo? Questo è il problema che pone Luna severa ma lucida in Capricorno, coinvolge anche la famiglia nelle discussioni. Non siete certo un segno amante della solitudine, ma quando questi corpi celesti battono contro voi provate una sensazione di isolamento, che dovete vincere andando incontro agli altri. Anche in amore e nel matrimonio c'è agitazione.

Toro

Fino a domani, Luna sulle montagne del Capricorno forma un passionale aspetto con Marte nel vostro segno, Venere nelle acque del Cancro aggiunge un transito romantico e dolce al vostro amore, Mercurio ispira parole che convincono anche la persona appena conosciuta. Sì, orgoglioso Toro, questo è il giorno di nuovi amori! Profumo di fiori d'arancio per i fidanzati. Fortuna, anche nel lavoro e nel commercio, sappiatela riconoscere quando vi passa accanto.

Gemelli

Prospettive di successo e di fortuna per i nativi impegnati anche nel periodo festivo con il lavoro e gli affari, Luna è di ora in ora più favorevole, approfittate per prendere contatti e per fissare appuntamenti per i prossimi due giorni. Tenete presente che poi dovrete affrontare una difficile fase lunare, ultimo quarto in Pesci, che metterà in dubbio un progetto. Ma non dimenticate che ci sono obblighi affettivi che richiedono una intensa partecipazione, di tutti.

Cancro

Mercurio in vigoroso aspetto con Marte, grande forza di idee e di volontà, ma è anche forte l'opposizione di Luna-Saturno, significa che non sarà una passeggiata. Non sono calme nemmeno le associazioni di affari, però qui avete Mercurio che in qualche modo facilita incontri e discorsi. Impegnatevi a recuperare il tempo perduto in amore. L'uomo alla ricerca di una donna, la troverà. Sono più le donne del Cancro a risentire la pesantezza della Luna contrastante.

Leone

Anche voi siete un po' in ritardo rispetto ai piani stabiliti, come il resto del mondo, ma non tutti la prendono in maniera così seria ed è per questo che non andate d'accordo con chi lavorate a stretto contatto. Non perdete invece una riunione, un incontro di affari, la mattinata può contare su un’ottima Luna proprio per le questioni professionali e finanziarie, notevole anche l'influsso che aiuta la salute o le eventuali cure mediche, se ne avete bisogno. Sembrate assenti in amore.

Vergine

È un giorno molto buono, bisogna però vedere come vi siete preparati e che cosa pensate di realizzare. Noi diciamo che siete il segno che può uscire meglio dalle prove che Luna-Saturno impongono a tutti. L'aspetto che si forma con Giove è tradizionalmente legato alla fortuna, Mercurio è tornato a proteggervi e procura continuamente nuovi incontri - quelli di carattere sentimentale sono certamente segnali di un vero e proprio risveglio della passionalità.

Bilancia

Nella mappa astrale riscontriamo combinazioni planetarie che richiedono una profonda riflessione. Oggi il primo problema è sicuramente questa Luna in Capricorno, richiama l'attenzione sulla famiglia e sulla vostra salute, ma è un fastidio che passerà domani quando sarà in Acquario. Ecco perché non bisogna esagerare e arrivare subito alle conclusioni, non dovete fare altro che restare un po' in silenzio e guardarvi intorno come un gatto.

Scorpione

Venere bella esalta la vostra carica sensuale, in un certo senso sostituisce Marte il quale vi mostra invece il lato vendicativo del suo carattere, non lo dovete imitare per nessuna ragione. Rischiereste di creare problemi dove non ci sono, in questo momento. Approfittate della Luna in punto strategico per lavoro e affari, impegnatevi in una gara di bravura ma anche di pazienza e resilienza. La forza visionaria, corrente rinnovativa, vi trascina verso la libertà.

Sagittario

È ancora la Luna ad esercitare forte influenza sul momento attuale della vostra vita privata e pubblica, una forza destinata a proseguire fino al giorno 8 giugno quando nascerà ultimo quarto in Pesci. Naturalmente non dimentichiamo l'opposizione dai Gemelli, che può rendere instabili collaborazioni e slanci coniugali, ma rispetto a un anno fa, quando avevate Saturno contro, questa è una condizione bellissima. Fino a un certo punto, siete padroni.

Capricorno

Non è facile discutere, dialogare, progettare, quando la Luna nel segno si trova in opposizione a Mercurio, Giove e Venere. Però voi avete buona capacità di reazione alle critiche o alle parole aspre che vi vengono dette, anche nell'ambiente privato, e questo grazie alla forza di Marte in Toro. Interferenze nel campo delle questioni legali. Avete la vostra legge, anche in amore, fate bene a seguirla ma prestate ascolto a chi vi ama, alle amicizie che vi daranno una mano preziosa.

Acquario

Si comincia a respirare aria più serena in famiglia, ma bisogna sempre tenere conto che Marte è ancora lì, appena si incrocia con una Luna contraria, esplode. La fatica che accusate, specie la sera quando vi coricate, è conseguenza del peso delle nuove responsabilità che sono arrivate questa primavera, in famiglia e nel lavoro. Quanti giovani stanno programmando adesso il futuro insieme? Tutto costa, d'accordo, ma è una bella vita per voi tutti, avete ritrovato l’entusiasmo.

Pesci

Luna importante nel settore degli incontri, Mercurio ottimo per le famiglie che si formano adesso, i freschi sposi, le coppie libere. Giove offre un'altra facilitazione nel campo legale. Amore, inevitabilmente. Non vi dovete fermare nella ricerca, se siete soli e volete avere qualcuno da amare. Fatevi vedere in giro, in mezzo alla gente, ci sarà più di uno che noterà i vostri occhi famosi nello zodiaco. Con altri occhi, invece, dovreste guardare alcuni soggetti nel lavoro.