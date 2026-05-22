Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 22 maggio: tutti i segni

Branko 22 maggio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 22 maggio 2026

Ariete

L'amore come intensità planetaria si mette da parte, forse perché sarete molto presi dalle questioni di ordine pratico, che dovete affrontare con grande sicurezza perché le possibilità di clamorose affermazioni non mancano. Le idee di oggi e di domani, con Luna primo quarto in Vergine devono essere messe in pratica subito in questi giorni che portano soldi. Tuttavia, le questioni economiche vanno seguite, con il senso dell’economia. Un viaggio a sorpresa.

Toro

Marte nel segno fino al 28 giugno: 6 settimane di passione, laboriosità, tenacia e perseveranza nell'esecuzione dei progetti, ma anche tanto stress fisico e mentale, sappiate fare tutto con più calma anche per non danneggiare la qualità del vostro lavoro. Nuove occasioni e anche fortunate coincidenze non appena la Luna passa in Vergine. Qualche contrasto matrimoniale, avventure per gli uomini. Le donne? La donna che va sola verso l'amore vola.

Gemelli

Chiusura da parte di certe persone, ma anche sbocchi, nuove linee da seguire nel campo pratico sotto la diretta protezione di Mercurio, nel segno fino al 1 giugno, ma anche dopo sarà molto interessante per le questioni finanziarie. Quasi una scoperta di questo compleanno: altruismo, sincerità, perseveranza, lotte vitali difficili ma di successo. Potenzialmente l'aspetto tra Sole-Plutone in Acquario vi rende dei condottieri nati, ritirarsi in amore non è nella vostra natura.

Cancro

In grado di recuperare le emozioni perdute o non vissute pienamente nelle passate settimane, vi rifarete anche del tempo perduto. Venere con voi, sempre, ma diventa particolarmente bella domani quando si incontra con Luna splendente in un punto felice del vostro cielo, Vergine. I nuovi amori saranno duraturi, dato che sono propiziati anche da Giove che, insieme a Marte positivo, offre un prezioso aiuto anche per l'attività e gli affari. Qualcuno vi aspetta, partite!

Leone

Il periodo si inserisce tra il primo quarto di Luna, domani in Vergine, Luna piena in Sagittario, segno del vostro amore e della fortuna, domenica 31. Come segno di fuoco siete gratificati anche da Saturno-Sole, garanzia di protezione per il lavoro e gli affari. Mal sopportate l'autorità degli altri, ma per il vostro bene e soprattutto per il vostro successo, adesso dovete fare finta di niente. Non si tratta di fingere stima o simpatia, semplicemente è una regola del mercato.

Vergine

Amore mio. Quando ritornerete a sussurrare le due magiche paroline? Se non oggi, visto che vi dovete riprendere dallo shock per l'ingresso del Sole in Gemelli, domani arriva nel segno la vostra Luna di maggio, fase crescente, che vi darà ispirazione e anche coraggio nelle nuove conquiste. Venere e Marte sono disponibili anche per semplici avventure, gioco di sguardi, carezze fuggevoli e rubate. Carriera: nuove esperienze che aprono nuove dimensioni della realtà.

Bilancia

Occhi aperti tutto il giorno, è possibile una clamorosa novità nel lavoro, affari, studio. Siamo appena entrati in Gemelli e voi siete quelli che hanno la partenza più favorita, grazie alla Luna intraprendente e un Marte che non teme ostacoli. Ancora più bello è Mercurio, favoriti nei viaggi e nei contatti con il lontano. Disinvolti nelle parole e nei gesti. Solo il frutto dell'amore non è ancora maturo, ma Venere vi sorprenderà creando una eccitante situazione di suspense. Legge.

Scorpione

Il terzo mese della primavera sarà il più bello per l'amore, fortunato per l'attività e le questioni finanziarie. Resta critico Marte, ma avrete tutto il tempo la protezione di Giove e questo weekend anche della Luna primo quarto nel settore degli incontri. Ma sì, un colpo di spugna, e via! Dovete accettare il nuovo, non solo, lo dovete cercare, provocare, far scoppiare! Giovani e non, tutti siete davanti a una svolta rivoluzionaria. Perde chi non vi vuole, certo non voi.

Sagittario

Luna lontana in Leone, segno che influenza i vostri viaggi e contatti lontani, ma oggi è così vicina al vostro cuore, calda per l'amore, generosa per le amicizie. Ci sono dei periodi nella vita che non pensiamo all'importanza che possono avere le persone amiche, ma ritornano prepotentemente in primo piano quando nel cielo ci sono dei cambi tra i pianeti. Questo weekend risentirete della pressione del Sole, controllate la salute. La risposta che aspettate è in voi.

Capricorno

Non siete perfettamente calmi, l'emotività e l'impulsività si contrastano a vicenda, ma intanto la Luna ha cambiato posizione e domani sarà al massimo della forza positiva per l'amore e tutti i rapporti affettivi. Siete vicini a un nuovo successo. Non perdete nessuna occasione di divertimento, bisogna un po' spezzare questa routine professionale, movimentate il matrimonio che più risente di Venere in opposizione, con un viaggio. Marte vi nutre di nuova grinta. Amicizie.

Acquario

È arrivato Sole positivo, anzi magnifico nel settore dell'amore e della fortuna. Frenate un po' il vostro orgoglio, non ritornate sulle incomprensioni coniugali che risalgono agli antichi Romani, Marte è sempre pronto a provocare guerre. Luna torna positiva domani in Vergine, Urano sarà molto positivo per i soldi e per le questioni domestiche. Da quando i Fenici hanno inventato il denaro, il detto “Due cuori e una capanna” non ha più quel significato. Spingete nel campo economico.

Pesci

Indubbiamente, con Sole in Gemelli, la famiglia ritorna a occupare un ruolo di primo piano nel vostro oroscopo, organizzate oggi una riunione per decidere cosa fare nei prossimi mesi. Anche i pianeti in Cancro, molto positivi, porteranno fortuna per gli affari. Sul lago dorato del Cancro, Venere dea dell'amore, promette romantica dolcezza e non solo ai fidanzati, ma le persone più adulte preferiscono guardare Mercurio, economia. Brillano i vostri famosi occhi quando vi toccano su certe corde.