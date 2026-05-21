Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 21 maggio: tutti i segni

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Branko 21 maggio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 21 maggio 2026

Ariete

Oggi inizia la stagione dei Gemelli, un mese che porta sempre nuovo entusiasmo nella vostra vita e nuove occasioni nel lavoro, professione, affari. È da considerare fortunato l'aspetto che nasce immediatamente con Luna in Leone, uno scoppio di energia, vitalità, emozioni. Allontanatevi dalle cose abituali di tutti i giorni, organizzate qualcosa di speciale e magari un po' selvaggio per il vostro amore. Nuovi amori che nascono prima dell'estate sono con Gemelli, Acquario.

Toro

L'uscita del Sole provoca agitazione, Luna diventa agitata per il matrimonio, programmate qualcosa di leggero e piacevole in serata. Non dovete però rinunciare ai progetti futuri, il terreno nel periodo dei Gemelli è fertile per le iniziative professionali e affari economici. Marte nel segno è in sintonia perfetta con Venere, aiuta il dialogo in famiglia, attenti però nella attività fisica, prendetevi una pausa se vi sentite un po' esauriti. Nuovi amori in arrivo: Bilancia, Leone.

Gemelli

Segnale orario: alle ore 00:38, Sole entra in Gemelli e dà il via alla stagione del vostro compleanno, auguri! In questo giorno speciale ricordiamo la famosa frase di un grande Gemelli, John Kennedy: “Oggi siamo davanti a una nuova frontiera”. Voi vivete uno dei periodi più belli della vita, indipendentemente dalla vostra età. Salutati da una regale Luna in Leone, l'ideale sarebbe una festa a Parigi, ma sarete felici anche qui. Nuovi amori: Ariete, Scorpione.

Cancro

Il Sole assume posizione silenziosa per un mese, significa che il vostro anno personale sta per finire e che sarete presto coinvolti in una situazione del tutto nuova, sorprendente e fortunata. I pianeti dell'amore sono con voi, una grande Luna nel settore delle proprietà è perfetta per siglare qualsiasi accordo. Allontanatevi da situazioni professionali e private che non sono ormai più in sintonia con le vostre ambizioni e aspirazioni. Nuovi amori: Acquario, Sagittario.

Leone

Non è ancora possibile fare un vero sospiro di sollievo perché il giorno è dominato da Marte critico, ma è più forte il Sole che oggi risplende in un punto felice del vostro oroscopo, quello delle nuove compagnie professionali e nuove amicizie. Saturno si farà sentire positivamente in affari, in ogni caso sarà facile ottenere simpatia, aiuto, favori. Questa Luna che cresce di luce nel segno vi permette di vedere chi va e chi non va per voi. Nuovi amori: Gemelli, Bilancia.

Vergine

Come tu mi vuoi, Venere, amica amatissima, ormai sono in catene. Succede ogni anno in questo periodo, Sole in Gemelli rende più faticoso il lavoro, incide sulla salute, agita tutto l'ambiente professionale e i contatti con l'esterno, mette in discussione la validità di certe collaborazioni. Restate fedeli ai vostri principi. Marte fornisce l'energia necessaria, noi siamo certi della riuscita finale, ma è chiaro che dovrete rinunciare a qualcosa. Nuovi amori: Ariete, Cancro.

Bilancia

Sole risplende in un cielo lontano, ma amico, Gemelli. Ritrovate la brillantezza nelle conversazioni, e l'immediatezza nelle decisioni, ritornate insomma più giovani! Aumentano le responsabilità nel mondo esterno, ma crescono anche le possibilità. Oggi il cielo è caldo con Luna in Leone, transito molto felice per gli incontri e le relazioni sociali, viaggi. Avrete modo di chiarire anche con i parenti, così non inizierete l'estate con un dubbio. Nuovi amori: Gemelli, Leone.

Scorpione

Sole esce dall'opposizione, Marte però resta in Toro, tenete sempre presente questo aspetto che a volte diventa subdolo, in quella posizione - settima casa zodiacale - agita i rapporti stretti, collaborazioni, matrimonio. Oggi è la Luna-Leone a chiedere di tenere sotto controllo i punti deboli nella salute, ma anche i punti deboli delle persone vicine con cui siete obbligati a vivere, frequentare. Presto vi riprenderete nelle finanze, ma spendete troppo. Nuovi amori: Gemelli, Cancro.

Sagittario

Quando il Sole si trova in Gemelli, vostra settima casa natale, dovete cercare di approfondire le vostre relazioni personali con gli altri. Una delle relazioni più importanti è quella matrimoniale, sia essa legalizzata o unione libera. È arrivato il momento di parlare e di chiarire, se c'è qualcosa che non vi convince. Nel campo degli affari è un buon periodo per consultare esperti - avvocati, consulenti o altri specialisti. Luna speciale per l’amore. Nuovi amori: Ariete, Leone.

Capricorno

Luna torna molto positiva in Leone, ottima combinazione con il Sole e Mercurio in Gemelli, segno vostro amico è spesso un efficiente socio negli affari finanziari. Attivatevi subito se avete progetti per un trasferimento, trasloco, cambio di attività. Aumenta il lavoro e aumenta anche il guadagno. Prendetevi un momento solo per voi: esaminate il problema di come dirigere la vostra vita, anche sotto il profilo sentimentale e familiare. Efficienza, efficacia! Nuovi amori: Toro, Scorpione.

Acquario

Sotto la prepotente Luna in Leone, che contrasta Marte e Plutone, siete come dei viandanti smarriti nella selva dei sentimenti. Una lieve caduta del tono vitale, ma si tratta di un momento passeggero, troverete la vostra strada illuminati da uno splendido. Sole in Gemelli, da oggi e fino al solstizio d'estate nel campo della fortuna. Con il sostegno di due forze cosmiche, Sole e Saturno, potete e dovete andare controcorrente. Non in amore però! Nuovi amori: Cancro, Ariete.

Pesci

Come ogni anno, il mese del Sole in Gemelli, porta un po' di stanchezza fisica e stress mentale. Disturbi allo stomaco dipendono dall'agitazione nervosa, provocata più dai vostri cari parenti che non dal lavoro, settore che è in ripresa, concentrate l'attenzione su voi stessi e sulle persone che l'influenzano maggiormente, famiglia e genitori. La casa deve dare un senso di sicurezza, di protezione. Venere luminosa, Marte passionale. Nuovi amori: Toro, Leone.