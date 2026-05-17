Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 17 maggio: tutti i segni

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Branko 17 maggio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 17 maggio 2026

Ariete

Buone notizie! Mercurio entra in Gemelli, transito ideale per le vostre questioni finanziarie, studio e lavoro, viaggi. Anche la Luna raggiunge la stessa posizione, che precede l'ingresso del Sole in Gemelli, che porterà un nuovo entusiasmo nella vostra vita e farà sentire meno la presenza di Saturno, che continua però a premere sulla famiglia. I rapporti con i fratelli sono una volta buoni e un'altra contrastanti, ma l'importante è l'affetto che vi lega. Amore: una passione tutta da scoprire.

Toro

Mercurio in mattinata, passa nel segno vicino, Gemelli, transito di sole due settimane, ma non preoccupatevi il pianeta del denaro sarà lungamente in Cancro e voi sarete in grado di recuperare tutti i guadagni. Ma anche in questo aspetto, nella vostra seconda casa, il campo di attività mercuriana è vasto, da semplici acquisti nei vari negozi, a brevi viaggi, a importanti transazioni commerciali. Non abbiate paura di andare contro il gruppo di cui fate parte, vincerà la vostra posizione.

Gemelli

Buona domenica, Mercurio! Quello che è il vostro principale pianeta, a cui dovete innanzitutto le caratteristiche del vostro speciale carattere, sarà nel segno solo due settimane ma voi avrete la possibilità di fare esperienze nuove, utili e interessanti. Avviene una congiunzione astrale che l'astrologia moderna considera straordinaria: Mercurio, poi anche Sole, insieme a Urano, evento che si verifica ogni 80 anni. Nel prossimo mese cambierete molti punti di vista.

Cancro

La vostra mente originale deve trovare la propria strada, e la troverà. Non dovete demordere mai, anche se sappiamo che il periodo con Marte e altri pianeti in Ariete non era una vacanza. Però dopo la Luna nuova in Toro, sentite che vi sta tornando la grinta e la voglia di combattere, di iniziare qualcosa di nuovo nel vostro lavoro. Adesso però sarà necessario parlare, non celare le idee e opinioni. La prossima settimana affrontate gli altri se necessario, senza timori.

Leone

Saturno comincia a scrivere un nuovo capitolo professionale e anche personale. Gli ultimi giorni erano un po' stressanti per via di Luna e Mercurio in Toro, transito che avrà inciso anche sulla salute, ma nulla di importante, si tratta delle solite problematiche stagionali e voi siete sensibili a ogni sbalzo del tempo. Oggi, Mercurio in Gemelli, inaugura a sorpresa un nuovo capitolo professionale e facilita non poco le discussioni coniugali, come anche le nuove conquiste amorose.

Vergine

Comunicate apertamente il vostro pensiero, rispondete a un altro attacco che si presenta nell'ambiente di lavoro, probabilmente domani quando Mercurio sarà ben posizionato insieme alla Luna e Urano, nel segno dei Gemelli. Dobbiamo dire che qualche disturbo è quasi inevitabile, fa parte di questo periodo quando il Sole si allontana dal Toro. Tutto diventa più facile se sarete aperti alle innovazioni nell'ambiente, alle comunicazioni e alle conversazioni con altri.

Bilancia

Comunicate apertamente il vostro pensiero, rispondete ad un altro attacco. Adesso con Mercurio in Gemelli, per due settimane, è il momento di attaccare, ma con una preparazione che deve essere più che perfetta. Marte, prima di passare in Toro (è questione di ore), avverte che siete ancora nel mirino di qualche personaggio del vostro ambiente professionale, ma anche di certi soci e collaboratori Saturno non si fida. La crisi più evidente è quella che combattete con voi stessi.

Scorpione

All'inizio sarete perplessi, ma poi vedrete che il giorno presenta svolte quanto mai interessanti. I soldi volano, certo, ma altri sono in arrivo. Siete un po' delusi perché pensate che il buon Giove non vi abbia dato quello che prometteva? Fino a luglio tutto può succedere ancora. Chissà, forse da oggi, con Mercurio in Gemelli, segno che porta sempre nella vostra vita eventi particolari, il traguardo si avvicina sempre di più. La primavera concluderà all'insegna della felicità.

Sagittario

Dove non è possibile trovare un compromesso, meglio tagliare, (anche oggi stesso, le condizioni sono astrologicamente quelle giuste). Qualcuno deve dimenticare una esperienza passata, sentimentale, coniugale, professionale. Anche il ricordo di una amicizia fa stare male. Da oggi però e sino alla fine del mese, Mercurio sarà in Gemelli, dove abbiamo ancora Venere e Urano, quindi il consiglio è quello di non smuovere le acque torbide. Difficoltà nelle relazioni intime.

Capricorno

Non lamentatevi della fortuna, siete fortunati perché appartenete al Capricorno, segno che trova sempre la migliore possibilità, che prima o poi succede. Vita lunga a un segno che non teme il futuro ma si cura da solo. Una nuova porta professionale sarà aperta, spalancata, da Mercurio in Gemelli, transito creativo fino a giugno, in questo periodo sarete appoggiati pure da Marte straordinario in Toro, cercate nel frattempo di sistemare anche le cose molto private.

Acquario

Oggi, nonostante qualche conseguenza lasciata dalla Luna nuova di ieri, cercate di esprimere tutte le vostre emozioni, accendete il fuoco dell'amore e della passione! Coltivate nuove speranze per il lavoro e per la sistemazione economica della vostra famiglia, se avete precise responsabilità in casa, i giovani devono invece impegnarsi ora e creare le basi del loro futuro. Mercurio in Gemelli, finalmente nel campo della fortuna, amore, figli. Un incontro diventa subito amicizia.

Pesci

Lui e lei. Con Mercurio nel doppio Gemelli, dove c'è ancora Venere e anche Luna, talvolta si aggiunge qualche intruso nel rapporto di coppia, ma non createvi problemi per niente. Tuttavia, se c'è l'ombra di un sospetto, potrete chiarire già mercoledì, in ogni caso il passaggio di Mercurio sarà molto rapido, calmate la gelosia. Per fortuna potete contare sul sostegno di tanti amici, che vi sono vicini anche in questo momento passeggero di difficoltà burocratiche o finanziarie.