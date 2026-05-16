Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 16 maggio: tutti i segni

Branko 16 maggio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 16 maggio 2026

Ariete

Molto bene. Straordinarie pulsazioni delle stelle nei segni che condizionano e influenzano soprattutto il vostro lavoro. Intendiamo tutte quelle voci che compongono il successo professionale e finanziario, specie nei rapporti con il proprio ambiente e le collaborazioni. Luna nuova in Toro, campo del vostro patrimonio e la protezione di Mercurio, Saturno e Marte, decisivo per un aumento di risorse finanziarie. Un momento felice in amore, incontri sono un regalo di Venere.

Toro

Un altro futuro, un'altra vita. Luna nuova nasce nel segno alle ore 20:00, vostro capodanno lunare, domani sarete già nella nuova fase della vostra vita e vi conviene ripartire dal settore che vi interessa di più, da situazioni che sembrano più urgenti ma anche le più sicure. L'aspetto forte è quello di Giove, transito legato alla ricchezza materiale e spirituale, una forza che deriva dal mondo interiore, dalle esperienze passate. L'amore vive di ricordi belli della gioventù, se avete una certa età.

Gemelli

L'eco degli eventi astrali che si verificano in Toro arriva anche a voi, però dovete attendere Luna nel vostro segno, che arriva domani accompagnata da Mercurio, deliziosa nei confronti di Venere e passionale con Marte. Atmosfera ideale per celebrare il matrimonio. Tenetevi liberi per l'amore, cercate compagnia se siete soli - troverete. Tutti dobbiamo cambiare, dice Urano in Gemelli a distanza di 80 anni, non possiamo proprio sfuggire alle novità.

Cancro

Luna nuova in Toro vi rende più forti, diciamo che finalmente poggiate i vostri piedi sulla terraferma e non sull'acqua, sarete determinati nel chiedere e nel porre le vostre condizioni, cosa che susciterà sorpresa nell'ambiente. Sono una caratteristica del Cancro, questi improvvisi miglioramenti che arrivano dopo tante giornate passate a bruciare. La fortuna in casa e in amore è assicurata da Giove, non arrabbiatevi più. Qualche pensiero peccaminoso rende eccitante l’amore.

Leone

Il cielo astrale è arrivato con Luna nuova in Toro alla dimensione più impegnativa mentalmente e anche stressante per il fisico, dato che anche Marte sta per arrivare in quel segno. Oggi avreste bisogno di una vacanza, evitate incontri e discussioni con persone con cui esiste un atavico conflitto, poi farete di testa vostra. Però è meglio non portare avanti incomprensioni, iniziate a sfoltire gli impegni, preparate l'estate. Fortunatamente Venere è deliziosa per l’amore.

Vergine

Riprendete in mano tutta la situazione. Da quando è uscito Saturno dall'aspetto negativo, avete aspettato un cielo così: Sole e Luna nuova in Toro con Mercurio e Giove, il pianeta delle sorprese con cui adesso andate molto d'accordo perché vi porta nuovi affari, freschi freschi, come una ciliegia appena colta dal ramo. Forse l'amore aspetta ancora la grande sinfonia, ma arriverà presto. Marte passerà in Toro, Venere in Cancro, una storia d'amore tutta da scrivere.

Bilancia

Ci sono nel calendario astrale dei periodi buoni o meno buoni, ma quando si passa da una situazione di stress a un nuovo periodo più congeniale e felice, le date sono chiaramente segnate nel cielo. Nel vostro caso si sono visti effetti positivi di Mercurio in Toro, dove oggi nasce Luna nuova, che sarà seguita lunedì da Marte, transito eccitante anche per l'amore. Scoppiano nuovi amori molto passionali: come, quando, dove… è un segreto nascosto in voi. Viaggi felici.

Scorpione

Le iniziative e decisioni che voi avete preso sotto la vostra Luna nuova, il 20 novembre dello scorso anno, oggi sono valutate dal novilunio in Toro. Sono approvate o respinte, se si tratta di cose professionali, in ogni caso adesso avete la possibilità di chiudere o di aprire nuovi rapporti. Le collaborazioni saranno per qualche tempo ostacolate e valutate anche da Marte, in opposizione vi rende coraggiosi ma anche impulsivi, brucia le occasioni. Razionalità, pragmatismo!

Sagittario

Luna nuova vi dà oggi la possibilità di fare qualche mossa importante nel lavoro e affari, carriera e professione, studio. Il cielo della vita pratica è in offerta straordinaria, grandioso diventa Marte in Toro, da passionale si trasforma in un agente efficace, un bancario, un imprenditore d'assalto, un politico astuto che usa ogni mezzo per sconfiggere gli avversari. Se volete flirtare con qualcuno, Marte ci sta. Prendete il vostro matrimonio con umorismo.

Capricorno

Influssi insoliti, ma non negativi, provocano sensazioni insolite, a cui non siete più abituati. Un sussulto di una nuova giovinezza per le persone nate negli anni 1942-1949, perché questo significa per loro il ritorno di Urano alla posizione di nascita in Gemelli. Segno famoso perché è sempre giovane, vitale, sbarazzino. Luna nuova-Toro può aprire la porta di una nuova carriera, un matrimonio, una casa. Le stelle girano ma prima o poi si fermano al punto giusto.

Acquario

Il contrasto con Luna nuova-Mercurio in Toro è abbastanza forte, un controllo nella salute è da consigliare anche in previsione del prossimo transito di Marte (gola, collo, piedi, cosce). Il canto di Venere “io, tu, e le rose”, fa sempre tanto bene al cuore e la stella della gioia di vivere regala una magnifica forza di reazione anche nel campo pratico. Domani avrete Mercurio nuovamente positivo in Gemelli, insieme a Urano, sistemerete i lavori in casa, rapporti con parenti.

Pesci

Non perdete l'azione di questa Luna nuova che tutto il giorno agisce in Toro, influenza ogni impresa professionale e finanziaria, aiuta a mantenere vivi i contatti con persone che ora servono per gli affari, l'importante è non fermarsi allo status quo. Difficoltà non risparmiano nemmeno il fortunato Pesci, inventate qualcosa di nuovo. È il vostro segno che porta sulle spalle il peso del mondo, ma individualmente Nettuno fa di voi dei giganti - anche nel futuro. Pronti a tutto in amore?