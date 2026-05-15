Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 15 maggio: tutti i segni

15 maggio 2026 a

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Ariete

Il periodo si inserisce tra due fasi lunari che interessano soprattutto il lavoro, affari, studio. Dopo l'ultimo quarto in Acquario del giorno 9, questa settimana finisce con Luna nuova, in Toro, nel campo delle finanze. Evento positivo per la presenza di Mercurio nello stesso settore e lo stimolo che questa Luna esercita sul settore del vostro successo. Potrebbe provocare un evento sensazionale per la vostra carriera, ma anche grande confusione nell'ambiente. In amore talvolta le cose accadono da sole.

Toro

Il cambio di Luna nuova nel vostro segno avviene domani sera, ma sin da questa mattina voi vi sentirete sollecitati da questo evento importante che simbolicamente inaugura un nuovo anno della vostra vita. La fase del novilunio provoca anche agitazione, persino un senso di smarrimento e solitudine, ma ha il grande merito di risvegliare le energie nascoste ed aumentare l'ambizione. Oggi non avete incertezze, sapete da chi andare e che cosa fare. Le iniziative saranno premiate.

Gemelli

In questi due giorni che vedono cambiare la fase lunare in Toro, la situazione professionale è meno stimolata, quindi il momento non è adatto per un tipo di lavoro che richiede mente chiara, spassionata. La situazione ritorna più vivace domenica, quando questa Luna arriva in Gemelli, quasi in contemporanea a Mercurio, troverete come d'incanto quelle situazioni di profitto e d'amore a cui state puntando già questo venerdì. Sarete molto impulsivi, controllatevi.

Cancro

Luna nuova nasce in Toro, segno che occupa uno spazio fondamentale nel vostro oroscopo, per quanto riguarda le cose finanziarie e professionali, di notevole aiuto anche per i rapporti con le autorità che in questo periodo non sono stati ideali. Questo weekend qualcosa di positivo arriva, intanto Venere è davanti al vostro segno e Marte, fin qui nemico dall'Ariete, lunedì sarà in Toro. Gli incontri, propiziati da Giove, meritano di essere approfonditi. Nuovi sogni in amore.

Leone

Molto importante per il vostro successo, specie di quello che vi aspetta nel prossimo futuro, sarà l'influsso della Luna nuova in Toro, che prevede anche l'arrivo già la settimana prossima di nuove battaglie ambientali, scontri per motivi di interesse nel lavoro ma anche con le persone vicine. Il disturbo sarà provocato da Marte, che assume aspetto contrastante lunedì. A parte la gelosia che il pianeta ama provocare, dovete controllare colleghi di lavoro che si sentono scavalcati.

Vergine

Luna nuova due giorni in Toro, congiunta a Mercurio, nonché Saturno in Ariete, sono tutte forze cosmiche legate alle finanze. Se aggiungiamo anche il benefico intervento di Giove e la grande originalità e capacità realizzativa di Plutone nel campo del lavoro, possiamo annunciare nuovi successi già nei prossimi giorni. Finalmente aprirete la vostra banca. L'amore emergerà dalle acque del Cancro il 19.

Bilancia

Il giorno non ha ostacoli impossibili da superare, nel settore professionale-economico siete galvanizzati e ispirati dalla potente Luna nuova che comincia a formarsi nel segno del Toro, può esplodere in qualche nuova situazione già domani oppure domenica, quando Mercurio inizierà un breve ma fondamentale transito in Gemelli. Finalmente splendido anche per l'amore, nuove conquiste, potete ritornare all'attacco anche di un tipo che si crede amante insuperabile.

Scorpione

Dobbiamo insistere sulle collaborazioni professionali anche nei giorni festivi, come insiste questa Luna passata in Toro, dove diventerà “nuova", nel settore dei rapporti stretti. Anche se non era nei vostri programmi, consigliamo spostamenti e viaggi, per soddisfare la voglia di evadere dalla routine quotidiana. Dovrete stare attenti alla salute perché il prossimo martedì anche Marte passa in opposizione, ma in amore nulla sarà perduto, anzi Venere con Giove in Cancro è una festa.

Sagittario

Avete tanta di quella benzina di Marte, buone energie a disposizione che vi aiutano a superare ogni disturbo, ma non dovete esagerare. Piuttosto dovete assolutamente sfruttare questa Luna nuova che nasce tra oggi e domani nel segno del Toro, veramente il massimo per quanto riguarda la sfera di affari finanziari. Possiamo aggiungere anche il commercio, costruzioni, tutti i liberi professionisti. Perché quel segno favorisce persone che lavorano e inventano lavori in proprio.

Capricorno

La fortuna non è diventata straniera, come avete pensato qualche volta in questa primavera di Saturno contro, questa volta si presenta nella bianca veste della Luna nuova in Toro, che seguirà in affari fino al 19. Nel frattempo, anche Marte lascia Ariete e inizia il transito pure lui in Toro, che sarà per voi il primo risveglio di primavera, per quanto riguarda i rapporti d'amore. Dato che siamo in clima di Cannes, concludiamo con il titolo di un bellissimo film “Accadde tutto in una notte”.

Acquario

É importante parlare, chiarire, sistemare soprattutto le questioni domestiche, durante la fase Luna nuova in Toro, segno che esige ordine e puntualità. Questo vale anche per i rapporti di lavoro e di altri affari che sono ancora due giorni sotto la severa supervisione di Mercurio. Risolverete grazie alla bella Venere, ma dovete già prepararvi per il prossimo ostacolo che si chiama Marte… Disturbati gli organi della digestione, gola, spalla. Questo clima non fa bene al vostro fragile corpo.

Pesci

Anche voi siete in attesa della Luna nuova in Toro, cambia fase già questa mattina e stimola Mercurio, pianeta che dovete sfruttare il più possibile prima che passi in Gemelli, domenica. Ma questo novilunio vi riserva anche influssi di straordinaria bellezza, come Marte., Venere che si avvicina a Giove in Cancro. Tanta fortuna si accende durante gli incontri, specie quelli non programmati in anticipo. Come succede in amore, tutto deve nascere in maniera spontanea