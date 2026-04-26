Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 26 aprile: tutti i segni

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Branko 26 aprile 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 26 aprile 2026

Ariete

Venere in Gemelli, delizioso transito per l'amore. Se non siete ancora riusciti a convincere una persona scorbutica, riprovateci. Anche Marte è in grado di fare miracoli, domenica con un nuovo sogno di vita, auguri. Fatevi belli (il vostro segno è talvolta poco interessato all'estetica, puntate solo sulla agilità sportiva e invece fareste bene a prestare attenzione alla pelle, punto debole per entrambi i sessi). Gli affari sono protetti dalla Luna in Vergine, settore del lavoro.

Toro

Il cielo è orientato più verso l'attività, scambi commerciali, affari domestici. Con l'uscita di Urano, il vostro segno è momentaneamente privo di presenze astrali, però non si può mai sapere cosa riesce a creare Luna in Vergine quando si trova ad agire in un campo libero, riesce sempre a portare a casa qualcosa. I grandi giochi della vostra primavera, in amore e nelle attività, sono ancora tutti da giocare. Esprimete tutti i vostri sentimenti di simpatia o di antipatia. Precedenza all’amore.

Gemelli

E così, dopo un periodo poco movimentato per quanto riguarda il traffico astrale, questa domenica vi trovate con due entrate che risvegliano nuove sensazioni d'amore e procurano anche parecchia fortuna durante incontri, viaggi, qualche inaspettato affare. Purtroppo, Luna in Vergine porta tensione in famiglia, ma niente di tanto importante: le solite discussioni della domenica, forse un passeggero malessere fisico da parte del coniuge. Anche voi avete la gola irritata.

Cancro

Una piccola spina nel cuore, ricordate però che in questo periodo siete più sensibili del solito, non ritornate continuamente indietro. Certo non è facile convivere con un Marte aggressivo 24 ore su 24, che scarica le energie sul fisico e sui rapporti con ambienti professionali, ma è possibile che lo scontro con il vostro Giove risvegli in voi un irresistibile impulso ad espandersi, il che può voler dire diventare più importante. Organizzate i viaggi con frequenti pause per il relax.

Leone

Il vostro amore è unico, riesce a superare anche i transiti più insidiosi, dovuti però alla situazione esterna, problemi sociali ed economici che dobbiamo tutti affrontare. Del resto, il mese del Toro è spesso segnato dalle incomprensioni, soprattutto con l'ambiente di lavoro, collaborazioni. Rispetto ai più, la vostra banca lavora a pieno ritmo. Nuovi guadagni assicurati dalla Luna in Vergine, quello che non arriva oggi lo avrete domani. Venere ritornata amica, cogliete la rosa rossa!

Vergine

Promessa della Luna nel segno: primo importante successo di primavera, una nuova luce si accende nella vita sentimentale, grazie alla passionalità fisica che risveglia un Marte davvero straordinario in Ariete, dove agisce anche Mercurio, specialista nel trovare nuove persone utili per gli affari e anche per le brevi avventure della domenica. Un casuale incontro, propiziato da Giove, riscalda il cuore. L'avete atteso tanto, questo Saturno-Ariete, non fatelo andare via senza aver prima realizzato un grande progetto!

Bilancia

Scontri verbali nel lavoro e in famiglia. Potrebbe diventare tesa l'atmosfera nel matrimonio, Mercurio rende nervosi voi e le persone vicine. L'aspetto che forma con Saturno e Nettuno, tutti in Ariete, richiama l'attenzione sulla salute e sulle cure mediche, anche per esigenze di altri. Dedicate la domenica al completo relax, ma non chiudetevi in casa - avete bisogno di ossigeno e di un regolare movimento delle gambe. Devono stare attenti soprattutto gli sportivi. Succede però qualcosa di bello in amore e, a sorpresa, anche in affari.

Scorpione

Luna passa in Vergine, stimola la vostra intelligenza medianica, l'intuito è particolarmente sviluppato da Nettuno in Ariete, pianeta che è particolarmente attivo per i nativi che si occupano di attività artistiche, per non parlare di medici-chirurghi attualmente stimolati pure da Marte. Se avete bisogno di un medico efficace, rivolgetevi allo Scorpione… Nel finale di aprile e tutto maggio, l'amore deve diventare il vostro sogno più dolce e passionale. Incantevole Venere: due cuori si incontrano e si amano.

Sagittario

Regalate un break alla vostra mente, liberate almeno per oggi gli orribili pensieri materiali, rendete scattante il vostro corpo perché Giove aumenterà di molto la vostra voglia di cibo. Vogliamo tranquillizzarvi per quanto riguarda il cielo dei guadagni, un seme, o più semi sono stati gettati, ora aspettate e controllate il terreno. Infatti, Luna disturba dalla Vergine, segno di terra, ma canta “Soldi, soldi, soldi". Non si sente dire altro.

Capricorno

Davvero speciale questa Luna nel campo dei rapporti con il lontano, siete più a vostro agio e stimati tra gente lontana, anche all'estero, che non nel vostro ambiente, che il nostro oroscopo osserva con speciale attenzione soprattutto da quando Saturno è passato in Ariete. Avete però la protezione di un Sole amico in Toro, prezioso per la carriera e gli affari, non mancano occasioni di tenerezze tra gli innamorati. Tutto può essere cambiato, basta volerlo. Ricca per i soldi, Venere.

Acquario

All'est qualcosa di nuovo anzi di antico: amore. Venere passa in Gemelli, dove farà molto per la vostra famiglia, ma soprattutto per il vostro amore. Non accumulate tormenti, contate le gioie. Fortunato aspetto con i pianeti in Ariete, Marte per primo, ritorna questa domenica con Luna in Vergine, vostro compagno di giochi preferito, la passione nel matrimonio, esplodono nuovi amori. La professione, le finanze, segnate da una tenacia mai vista.

Pesci

Nessuno vi fermerà, arriverete dove volete arrivare, ma ci sono dei giorni che richiedono una sosta, una pausa di riflessione. Oggi ve lo chiede Luna in Vergine, opposta al segno e in quadratura con Venere appena entrata in Gemelli - la congiunzione con Urano è un evento inedito per la vostra esperienza astrologica. Qualche pulizia in casa, tocca anche qualche parente, serve per prepararsi alle nuove svolte ormai alle porte. Venere dubita di qualche persona che avete accanto, stress in forte aumento.