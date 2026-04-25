Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 25 aprile: tutti i segni

25 aprile 2026 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 25 aprile 2026

Ariete

Festa nel vostro cielo. Con il passaggio di Urano in Gemelli, vi trovate all’improvviso al centro di un quadro astrale che non è esagerato definire, rivoluzionario. Nel segno avete già Saturno e Nettuno, Mercurio e Marte, che intendono col tempo dare un altro indirizzo alla vostra vita, portare novità che dovrete seguire per poter essere veramente uomini e donne del nostro tempo. Non vi troverete sempre bene in una società che non vuole cambiare, ma farete molto per cambiare le cose.

Toro

Farete tutto con quella perfezione che vi distingue nello zodiaco e vi copre di fama, ma ci sono ancora troppe persone instabili intorno, che non fanno altro se non complicare cose che sono perfette nella loro semplicità. I soldi, per esempio. Venere vi lascia, ma si sposta nel campo finanziario in Gemelli, dove avviene uno storico ingresso planetario: Urano inciderà sette anni sul vostro lavoro e affari. L'odierno fastidio fisico non è niente di grave, è solo la Luna che vi stanca.

Gemelli

Mancano ancora parecchie settimane all'inizio della vostra stagione, 21 maggio, ma il nostro oroscopo vi elegge già questo sabato 25 aprile come segno che avrà le migliori possibilità di riuscita, nelle ambizioni professionali, affari, carriere d'assalto, vittorie sulla concorrenza. E questa ondata di positività, che non sarà regalata ma conquistata, con fatica giorno per giorno, durerà fino al 2032. Tanto dura Urano nel segno, che arriva oggi al braccio di Venere. Molta fortuna.

Cancro

Bisogna essere pronti a qualche rinuncia e non sfuggire i cambiamenti che chiede Saturno, che continuerà ad essere esigente. Il vero problema però è la contemporanea presenza di Marte in Ariete, che fino a metà maggio avrà possesso del settore che governa il successo professionale, finanziario, la funzionalità fisica. Oggi termina lo stimolo di Urano che passa in aspetto silenzioso in Gemelli ma insieme a Venere gentile comincia a modificare le associazioni.

Leone

Ieri notte nel vostro cielo si è formato un meraviglioso primo quarto di Luna, oggi siete baciati da Venere entrata nel segno dei Gemelli, vostro grande amico sotto le stelle e spesso anche nella vita. Non è arrivata da sola, da vera dama si è fatta accompagnare da un cavaliere nobile, Urano, ma anche Marte, Mercurio, Saturno… Influssi economici in progressivo miglioramento, la vera ricchezza sono le vostre idee, il calore interiore, la capacità di dare amore.

Vergine

Giorno ricco di possibilità, incontri in viaggio, amicizie speciali. Intenso rapporto con i figli. Marte mantiene calda la temperatura in amore, Venere invece si sposta in un segno che influenza la vostra posizione professionale finanziaria, il ruolo che occupate in un certo ambiente. Venere sarà per qualche giorno dispettosa, calmatevi subito, e calmate i vostri bollenti spiriti perché da oggi siete sotto il controllo di Urano, anche lui in Gemelli, esperto in colpi di scena.

Bilancia

Di colpo vecchi schemi di vita verranno spazzati via e ne sorgeranno di nuovi. Ciò che era un'evoluzione graduale, ora si trasforma in una vera rivoluzione. È un processo che dura sette anni, tanti quanti ne impiega Urano per attraversare i Gemelli, segno in cui mancava da 80 anni, quindi i suoi effetti sono collegati all'età. Per il lavoro e la creatività sarà un aiuto formidabile, consigliamo di trovare presto nuove fonti di guadagno. Oggi è un lieto giorno, Venere ritorna fortunata.

.

Scorpione

Siete quelli dell'ottava casa zodiacale, che rappresenta svolte e cambiamenti improvvisi, sotto questo profilo sarete in grado di tenere sotto controllo il "folle" Urano, che ora dopo ottant'anni di vagabondaggio per lo zodiaco, raggiunge il segno dei Gemelli, vostro compagno ideale. Non temete confronti e ora la vita diventa un confronto continuo, una verifica continua, una voglia di cambiamento irrefrenabile. Certo, le battaglie si possono anche perdere, ma lo Scorpione non prende in considerazione tale possibilità.

Sagittario

Solo i legami solidi potranno superare indenni le tempeste di Urano, il rivoluzionario pianeta che inizia oggi l'opposizione al vostro segno dai Gemelli, vostro settore dei rapporti stretti, matrimonio, collaborazioni. Saranno le relazioni più intime a dover rispondere a certi difetti e superficialità di alcuni vostri comportamenti. Il pianeta non si fa conoscere subito, ma c'è. In più oggi pure Venere assume un atteggiamento prepotente in amore. Il sesso c'è, ma è solo quello.

Capricorno

Tutta una serie di obblighi e impedimenti rende stressante questo finale del mese, che porta domani l'idea di un nuovo progetto molto importante (anche in casa), realizzabile in tempi brevi. L'ottimistica previsione è dovuta al nuovo transito di Urano in Gemelli, che occupa il settore del lavoro. Non subito perché c'è Marte negativo, ma presto consiglieremo di cercare un altro posto che offra maggiore libertà di nuove esperienze. Vale anche per l’amore, dice Venere.

Acquario

Voi lo conoscete bene, Urano, vostro geniale astro guida che ora assume la posizione invidiabile in Gemelli, segno della fortuna e dell'amore, dove intende folleggiare per sette anni. I biblici sette anni, che i più giovani trasformeranno in lotta per il successo e per il progresso, mentre le persone intorno a 80 anni, età che segnala il ritorno di Urano nel segno di nascita, vivranno tenere dolcezze. Amori immediati, prima di maggio: Venere in Gemelli, regalo inaspettato, davvero.

Pesci

Non manca mai l'amore al vostro segno, ma il weekend presenta alcuni cambiamenti astrali che mettono più l'accento sulla casa e anche sui buoni affari, cosa da non disprezzare con i tempi che corrono. Voi però non dovete correre troppo né agitarvi così tanto, inizia il contrastante aspetto di Venere in Gemelli, che potrebbe provocare un piccolo shock a causa della simultanea entrata di Urano nello stesso segno. Giove offre uno scudo protettivo, voi siate prudenti lo stesso.