Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 10 aprile: tutti i segni

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Branko 10 aprile 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata venerdì 10 aprile 2026.

Ariete

Un tuffo nel mondo interiore per capire l'importanza dei sentimenti che provate. Parte ultimo quarto in Capricorno, fase lunare che mostra attenzioni o punti difficili delle relazioni che vivete, insieme a quelli positivi, forti. Dato che il fenomeno succede nel segno che rappresenta il vostro successo professionale e i rapporti con superiori - collaboratori, fate una seria analisi delle cose fatte, ma prenderete decisioni sotto la vostra. Luna nuova, il 17. Saranno decisioni importanti anche per la famiglia e il vostro amore.

Toro

Solo se intendete fare bilanci, vi va bene anche Luna ultimo quarto, ma di solito questa fase crea distacchi tra le persone, ognuno desidera stare nel proprio guscio e non ha molta fiducia nel prossimo. Scosse nei rapporti con l'ambiente professionale, ancora una volta vi trovate a dover rispondere alle contestazioni. Ma non vale la pena arrabbiarsi. Il lontano spesso chiamato in causa, non è inteso solo come un lungo viaggio, significa soprattutto il futuro. Il vostro è colorato d’amore.

Gemelli

Intraprendenza, indovinato un progetto d'affari, il sorpasso che sognate non è più solo un sogno. Date tempo a Mercurio di uscire dai Pesci e sarete nuovamente in pole position nel lavoro. L'avreste mai detto all'inizio dell'anno che sareste diventati uno dei segni vincenti? Infatti Saturno dal creativo segno dell'Ariete, vi manda continuamente occasioni e persone utili alla carriera, affari. Se vi interessa alta politica o alta finanza, presto farete incontri giusti. Sera d’amore.

Cancro

Dite a Laura che l'amo e che sono tornato… Ma non avete bisogno di intermediari, parlate direttamente e apertamente con la persona cara, senza però dire tutto, Luna ultimo quarto in Capricorno non ha proprio l'aria delle dichiarazioni d'amore. Venere è sensuale, Giove nel punto del cuore, dove richieste e aspirazioni saranno prese in considerazione. Non si sblocca invece il lavoro, crediamo che fino alla nuova Luna del 17, dovete mediare senza essere aggressivi.

Leone

Le influenze sulla vita materiale sono davvero ottime. Luna cambia in Capricorno, settore del vostro lavoro e dei vostri affari, in Ariete avete l'appoggio e il continuo stimolo di tre pianeti che sono tre giganti, e non solo per la vita professionale o per il denaro. Più concreta di così la situazione non potrebbe essere, ma ci sono anche occasioni da prendere in considerazione che vengono da lontano. Queste opportunità, come anche gli amori, i giovani Leoni non devono perderli!

Vergine

Amore, amicizia, fortuna. Non vogliamo dire che la Luna in Capricorno sia un influsso carico di passione, ma se combiniamo i raggi lunari con quelli di Marte in Ariete, voi potete fare tombola anche in amore. Non meravigliatevi, schiarite e influssi positivi arrivano all'improvviso nello zodiaco, di colpo, tanto che ci lasciano increduli. L'avreste mai detto solo tre giorni fa che Venere avrebbe cantato una nuova canzone d'amore, che Urano vi avrebbe dato grinta e fiducia, che Saturno avrebbe riportato nuovi affari? Non guardatevi indietro.

Bilancia

Dovreste riprendervi dalla stanchezza accumulata dallo scorso 19 marzo, ma ecco che arriva una nuova ondata di stress, rappresentata dalla Luna che cambia fase in Capricorno, ultimo quarto che nel vostro caso coinvolge in primo luogo la famiglia e i rapporti con le persone vicine. Tre sono anche i corpi che si oppongono dall’Ariete, le vostre incredibili o impossibili collaborazioni. Diciamo che gli astri adesso vi stanno valutando, poi daranno via libera alle iniziative anche in amore.

Scorpione

Non può essere messo tutto nel computer, avrete anche voi qualche problema con i macchinari in maggio, quando il Sole sarà in Toro congiunto a Urano. Affidate i vostri pensieri, appunti, conti, appuntamenti, alla vostra elegante agenda griffata. Oggi è nato ultimo quarto, il giorno sarà pieno di incontri, anche se non avete fatto programmi speciali. Sono le stelle - tutte - che vi stanno cercando e vogliono fare di voi persone di successo. Amore: amate davvero, siete amati.

Sagittario

L'odierna agitazione è simile a quella che gli artisti vivono al debutto di uno spettacolo, comprensibile quindi anche una lieve caduta del tono vitale. Se qualcuno volesse partire, lasciatelo andare. Pensiamo soprattutto ai nativi che non hanno ancora sistemato i vecchi contrasti nati durante il regno di Saturno. La rappresentazione professionale, che partirà dalla prossima Luna nuova in Ariete, sarà davvero importante: nuovo inizio. Ci sarà anche tanto amore.

Capricorno

Siete il segno che nell'oroscopo generale simboleggia il settore del "grande successo", tocca adesso proprio a voi essere messi in discussione, esaminati, valutati, criticati. La gente cerca qualche pecca anche nel vostro passato. Però è proprio il passato, che si concluderà definitivamente in questi giorni mentre stanno nascendo ultimo quarto di Luna nel vostro segno. La grande forza, inesauribile, che caratterizza le vostre azioni, viene dall'amore. Voi siete amati davvero.

Acquario

Lavori in corso. Si tratta di riparazioni in casa, ricerca di nuovi locali o di nuovi terreni, però se avete soldi da parte e volete fare qualcosa che vi renderà felici a lungo, acquistate un terreno, un prato, un bosco. Acquario dovrebbe stare spesso in mezzo alla natura, dove nasce e cresce la vita. I pianeti sono in aspetto positivo, veloce, creativo. La fortuna sarà presente anche la prossima settimana. Posizione ideale per il successo, affari, dichiarazioni scritte. Oggi sposi.

Pesci

Le campane di Pasqua annunciano buone nuove anche questo venerdì. Oggi avete il vantaggio di saper vedere lontano, dovete però essere più elastici nei rapporti con gli altri, previdenti nelle questioni finanziarie. Partiamo dalle questioni nel campo che è stato spesso penalizzato nel passato, vertenze legali, contenziosi intorno alle proprietà, divisioni. Vincenti nel lavoro, affari, amore. Il vostro buon gusto, la vostra eleganza è davvero notevole. Incontri facilitati.