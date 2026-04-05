Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 5 aprile: tutti i segni

05 aprile 2026 a

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Le Stelle di Branko, le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 5 aprile 2026.

Ariete

Buona Pasqua: amore, viaggi, successo. Dipende naturalmente dal tipo di lavoro che svolgete, ma tenete presente che siete in grado di guadagnare anche nel periodo festivo. È una Pasqua particolare, la prima dopo l'ingresso di Saturno nel segno, quindi intende anche fare un esame delle cose fatte negli ultimi anni. In amore non sarete delusi da questa Luna in Scorpione in aspetto con il sensuale Plutone, viene in mente l’Africa intesa come terra di calde passioni.

Toro

Coraggio, generosità, tensione e ampiezza. Non riuscirà questa Luna in Scorpione a impedire alla splendida Venere nel vostro segno di farvi gioire di una Pasqua d'amore, desiderio, nuovi incontri nel solito ambiente e durante un breve viaggio. Marco Antonio consiglia di non prendere mai l'amore quale unico padrone, ma lui forse non possedeva il talento di amante, come sa essere il segno del Toro. Siete un segno di terra, ma non esitate a gettarvi nel fuoco per amore.

Gemelli

Siete arrivati un po' stressati a questa domenica di Pasqua, causa il lungo aspetto di Mercurio-Marte in Pesci, ma entrambi si stanno avvicinando al segno dell'Ariete e voi sarete travolti di colpo in un turbine di influssi positivi. La vita e l'amore sono già in un giro di sfide e di conquiste, conferma Luna al massimo nello Scorpione. Liberatevi di quella specie di nebbia che avvolge il vostro giovane cuore - un Gemelli non invecchia mai, ama sempre – così sarà anche oggi.

Cancro

Pasqua, una colomba bianca mandata dalla vostra Luna appassionata nel punto più alto del vostro oroscopo, quello della fortuna e dell'amore. Giove vorrebbe vedervi trascorrere le vacanze lontano, ma se questo non fosse possibile un'altra colomba bianca guida verso di voi Venere e Marte, i due amanti astrali entrambi in segni amici, quindi la domenica segnala la rinascita della passione fisica ma anche di un nuovo sentimento, grande e irrinunciabile.

Leone

Pasqua si presenta sotto il fuoco del segno dell’Ariete, Sole e Saturno con Nettuno in quel segno rendono importante questa domenica anche per voi, anzi ancora di più perché il Sole è il vostro governatore. Rappresentate il fuoco. Un dono che Prometeo rubò agli dei per donarlo all'uomo, perché potesse avere la possibilità di crescere e di realizzarsi. Oggi dedicatevi a un amore, una passione, un affetto, un'amicizia. Nascono nuovi indistruttibili legami. Auguri.

Vergine

Come eravamo…emozionante il ricordo che riporta in mente questa Luna di Pasqua: di un viaggio lontano, di un amore, di qualsiasi esperienza vissuta che abbia il potere di rasserenare il cuore e anche di rendere tutto più stimolante. Per i più giovani anche avventuroso, Saturno, che dopo il passaggio snervante in Pesci, adesso transita nel primaverile Ariete dove è presente anche il romantico e musicale Nettuno. Le coppie già collaudate da tempo, ricordando il film con Robert Redford e Barbra Streisand … Chi nasce amante, resta amante.

Bilancia

Pasqua 2026 segnala Saturno in opposizione, un ritorno a distanza di 29 anni. Per molti questa è la prima esperienza, altri la rivivono adesso e certamente apprezzano di più e comprendono di più quello che il grande pianeta aveva portato nella loro vita. Ora, in Ariete, riporterà primavera in quel settore della vita che voi stessi volete rinnovare, ridipingere, rinfrescare, oppure cambiare totalmente. Questa Pasqua è importante per tutti i rapporti stretti, soprattutto per relazioni d'amore, matrimonio, famiglia, figli. Riscoperta delle amicizie.

Scorpione

Pasqua, rinascita. il vostro segno occupa nello zodiaco la casa delle trasformazioni, meglio degli altri riuscite a cogliere l'invito delle stelle al cambiamento. Per questo motivo e per le tante stelle positive nel vostro cielo, crediamo che saprete dare alla vostra vita una svolta importante, rivoluzionaria in qualche caso. Iniziate a programmare un nuovo corso oggi stesso, sotto questa chiaroveggente Luna.

Sagittario

Questa Pasqua è la vostra festa della primavera, come sarà confermato dalla magnifica Luna che arriverà domani nel segno. Le nostre belle previsioni, anche per la sfera puramente economica e professionale, si basano soprattutto sul clamoroso cambiamento degli astri nel vostro oroscopo. Primo fra tutti il passaggio di Saturno e Nettuno nel fuoco dell'Ariete sembra proprio che la vita entri in una nuova fase di felicità, ma è importante andare piano.

Capricorno

Saturno è sempre impegnativo ma questa Pasqua è per voi in fiore. I due fiori dell'amore, Venere e Marte, sono in aspetto magnifico tra loro e con il vostro segno. Oggi anche la Luna, dallo Scorpione, aggiunge buona fortuna e ravviva il matrimonio, intensa passionalità. Organizzatevi in famiglia e nel vostro lavoro, tenetevi pronti per i prossimi assalti, trovate la forza di concludere subito o prossimamente i contatti con chi voi sapete.

Acquario

Pensando alla bella Luna viaggiatrice, domani in Sagittario, possiamo definire turistica la vostra Pasqua. Plutone e Urano vi possono condurre molto lontano, con il pensiero e con il corpo, non a caso proprio adesso in America programmano voli verso la Luna… Luna come casa, famiglia e moglie, figli, donne vicine - pone un accento importante e quindi vi chiama a non trascurare questi affetti. L'amore? Non ve lo siete fatto mancare mai, figuriamoci se vi ferma Venere in Toro.

Pesci

La primavera è la stagione dei progetti e dei propositi (Tolstoj). La Compagnia delle Indie, La via della seta, Canale di Panama… Guardandovi questa Pasqua, illuminati dalla Luna in Scorpione, per voi fortunata, fate venire in mente posti lontani, esotici, misteriosi, carichi di spiritualità. Non più stressati da Saturno, potete contare su un cielo bello come il mare, avete la protezione di Marte, Venere e Giove, ovunque troverete qualcuno o qualcosa che fa per voi. Gli ostacoli possono essere superati, nel lavoro e in affari. Ottenuto ciò che vi spetta… via, con l'amore!