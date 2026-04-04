Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 4 aprile: tutti i segni

04 aprile 2026 a

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Le Stelle di Branko, le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 4 aprile 2026

Ariete

Buona Pasqua! Il biglietto d'auguri, molto romantico, come le cartoline di una volta - una chiesetta alpina, un albero fiorito, le rondini nel cielo blu - è firmato da Nettuno. Ultimamente non siete stati molto romantici, ma questa Luna pasquale vi permette di riscattarvi in pieno. Venere diventa "pratica" in Toro, attira persone che servono per lavoro e affari. Nuove attrazioni? Gemelli, nascita di un amore che non sarà forse duraturo ma che può farvi sognare.

Toro

Luna opposta al segno potrebbe disturbare i settori sotto il suo dominio: legami stretti, questioni burocratiche, famiglia, talvolta si mostra invasiva nella salute. Infatti, transita nello Scorpione, ma non è affatto male l'aspetto che nasce con Giove, rende più vivi, fascinosi, aiuta gli affari. La visione più serena della vita può fare miracoli, di certo è un miracolo straordinario l'amore. Alla ricerca della bellezza, Venere conduce alla Bilancia che troverete nell'uovo di Pasqua.

Gemelli

Mai come quest'anno che vi ha portato Saturno positivo in Ariete, la primavera e Pasqua sono per voi veramente un punto di partenza, per molti anche nel matrimonio. È ancora la Luna a giocare il ruolo da protagonista nei vostri rapporti professionali, nelle amicizie, in amore. La passione fisica che Marte nega, sarà più che appagante con il contributo di questa erotica Luna nello Scorpione, vostra conquista. Completamente non vi comprenderete mai, ma con lui la vita è vita.

Cancro

Dopo un faticoso plenilunio, arriva l'influsso di una festosa Luna nello Scorpione, che è il punto più alto e sensuale per il vostro amore, diventa fortuna quando è in contatto diretto con Giove che attualmente regna in Cancro, ambitissimo da tutti i segni in questa Pasqua 2026. Che voi annoterete nell'album della vostra vita, anche per il transito di Saturno. Se avete da tempo nella mente e nel cuore un selvaggio Ariete, adesso è il momento giusto di attaccarlo.

Leone

Amore a mezza pensione… Non possiamo certo prevedere grandi performance amorose, quando troviamo Venere e Luna in aspetto conflittuale tra di loro e nei confronti del vostro segno, che può invece contare sulla straordinaria forza di Saturno che transita in un segno fondamentale per il successo, specie se proiettato nel prossimo futuro - diciamo dopo luglio. Quando l'obiettivo del desiderio si fa difficile, come per esempio Toro, il Leone alza la criniera.

Vergine

Soltanto voi potete dire che avete da qualche giorno il grande Saturno nel segno che rappresenta la rinascita, Ariete. Riservatevi il diritto di frequenti momenti di relax, sarebbe ideale una breve vacanza in Provenza, vostra terra zodiacale. Pensate alla carriera e scegliete una via solitaria, indipendente, opportunistica quanto serve. Adesso giocate una partita con il destino. Ariete come oggetto di desiderio, lui vi porta nei luoghi dove splende sempre la primavera.

Bilancia

La prima domenica dopo la vostra Luna piena, è Pasqua. Fino a qui la primavera per il vostro segno era come quella nella natura: piogge, vento, scosse, frane… Quando cambierà? Il cambiamento avviene a piccoli passi, ma come è giusto per il vostro carattere avete già iniziato bene con il ritorno di Venere in Toro, fanatica dell'ordine e della pulizia. È quello che volete. Attrazioni a volontà: Gemelli un amore che vince. Toro, Venere dorme lì. Pesci, come è profondo il suo mare.

Scorpione

Nulla è più facile che illudersi, perché ciò che ogni uomo desidera, crede anche che sia vero (Demostene). Ma questa fortissima Luna nel segno, piena di luce e di saggezza, chiaroveggente e con una memoria da elefante, vendicativa quando è necessario, non è illusione. Tuttavia, anche quando le stelle ci fanno vedere 100 possibilità bisogna valutare tutto con razionalità ma anche con passione. È Marte che tiene fermo il legame con l’Ariete, il desiderio si accende a Pasquetta.

Sagittario

Orizzonti lontani e luminosi. Tutti aspettiamo la vostra Luna di Pasquetta, sperando che ci faccia vedere qualche possibilità di fuga da questa specie di prigione in cui sta entrando il mondo. Certamente Saturno avrà già aperto le porte al vostro segno, Venere lavora per il vostro benessere materiale, Plutone stimola la creatività scientifica. In amore manca Marte, arriverà presto. Nell'uovo di Pasqua ci sarà una sorpresa davvero: Pesci, più dolci del cioccolato.

Capricorno

Come il passaggio in India, così è sembrato l'inizio di questa primavera, la prima con Saturno contro. Ma certe difficoltà, per non dire anche vostri errori, sono una lezione valida. È arrivata proprio al momento giusto questa splendida Luna di Pasqua, che protegge il vostro amore, aumenta la passionalità grazie a Marte, porta fortuna Venere in Toro. Si cambia in meglio, dice Urano. Basta uno spostamento, un breve viaggio, un relax al mare… e troverete Pesci.

Acquario

Luna pesante in mattinata, evitate spostamenti faticosi oppure programmate parecchie soste durante i viaggi. Dovete però lo stesso insistere con le questioni professionali e finanziarie, perché siete ancora protetti dall'onda costruttiva di Mercurio, che procura miracolosamente anche buone finanze. Non è vero che non siete amati, è solo una provocazione di Venere. C'è una stella nel cielo dell'amore: Sagittario, ovunque vi porterà la vostra vita avventurosa, lo troverete.

Pesci

Azalee colorate e profumate fanno festa al vostro amore. Se già vivete un rapporto ancora non ufficializzato, rispondete all'invito della persona di cui siete innamorati: vieni a vivere con me. Stelle romantiche come piace a voi, ma anche terribilmente passionali, Marte è così potente che non vi lascia dormire da soli… Anche a Pasqua avete un record: tutti gli astri sono positivi! Per le nuove relazioni è quasi impossibile non chiamare in cattedra Scorpione, Cancro e lo stesso Pesci.