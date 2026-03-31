Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 31 marzo: tutti i segni

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Branko 31 marzo 2026 a

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Le Stelle di Branko, le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 31 marzo 2026

Ariete

Venere è partita ieri, sarà comunque positiva sia in Toro sia in Gemelli, ma se c'è una storia d'amore che vi intriga e che non siete riusciti a realizzare, dovete insistere. Ricordiamo che Marte il conquistatore torna nel segno tra 10 giorni, subito dopo arriverà anche Mercurio. Gli uomini che non cercano di sedurre le donne sono destinati a essere vittime di donne che cercano di sedurli. Adesso potete soddisfare il vostro eterno bisogno di novità nel lavoro e in affari, le basi ci sono.

Toro

Buongiorno, Venere, buongiorno amore! La vostra stella preferita è arrivata ieri, oggi forma immediatamente un positivo aspetto con Giove e Luna, il giorno è davvero interessante anche per il lavoro e gli affari. Avete fatto benissimo a non mollare quando vi dicevano come è grande questa crisi e invece le vostre questioni professionali e finanziarie sono in crescendo, ogni momento (incontro) può essere decisivo. Successo durante i viaggi, nelle relazioni sociali.

Gemelli

Qualcuno aspetta da voi una risposta. Parlate se si tratta di argomenti sentimentali o familiari, ma non scoprite ancora le vostre carte nel lavoro, carriera, affari. È vero che avete Giove come guardiano delle vostre risorse finanziarie, ma l'odierna Luna non è disponibile per le questioni pratiche, a meno che non riguardano lavori tecnici in casa o in fabbrica, campagna. Uno sforzo maggiore se svolgete un lavoro a contatto con il pubblico. Sorpresa: notizie legali, rimborsi.

Cancro

Oggi siete ancora sotto l'influsso del primo quarto nel vostro segno, è sempre possibile iniziare qualche nuova trattativa, ma è ancora più importante non retrocedere dalle posizioni raggiunte. Venere e Marte sono in aspetto bellissimo, tutto è pronto per l'amore. Lo stesso Giove ha facoltà di provocare nuovi incontri, aiuta a rendere stabili le relazioni non ufficiali, rincuora le persone che sono da poco uscite da legami insoddisfacenti. In tribunale è possibile vincere.

Leone

Importante posizione nella vita sociale, condizioni finanziarie favorevoli (per molti anche grazie al coniuge), lavoro faticoso ma di grande respiro. Se avete già adocchiato una possibilità nuova di guadagno, cosa che non ci sembra improbabile, tenetevi pronti nei primi tre giorni di aprile che saranno illuminati da una stupefacente Luna piena in Bilancia, e voi sapete il bene che vi porta quel segno in affari, nelle cose burocratiche, in amore. Compravendite, divisioni di capitali.

Vergine

Il punto in cui si trova Venere è un luogo in cui gioisce l'amore, affetto, simpatia, favore altrui. Siete voi che suscitate la simpatia altrui, e avrete favori nel campo professionale che, in questo momento in cui persiste l'ostacolo Mercurio-Marte, è quasi un miracolo. I segreti del vostro cuore sono tutti in bella vista, cosa che vi fa onore: nulla avete da nascondere, nemmeno in famiglia. Grazie a Venere in Toro, torna la passione in amore e prossimamente profitti economici.

Bilancia

La differenza tra voi e le persone con cui siete in contatto di lavoro, è notevole, ma siete il segno della coppia - non potete fare tutto da soli, avete bisogno di collaborare anche se poi la gran parte del lavoro tocca a voi portarlo a termine. Le collaborazioni, in questo anno di Saturno, sono necessarie perché questo è il vostro tempo di nuove semine. L'importante è cercare alleati e soci sotto la Luna giusta, è questa lo è senz'altro. Diventerà Luna piena nel vostro segno il 2 aprile.

Scorpione

Venere è in opposizione dal Toro, transito che stimola la passionalità ma provoca anche discussioni spettacolari nel matrimonio, aumenta la gelosia tra gli innamorati e nel lavoro qualcuno pensa di prevaricare, non ce la farà. Un grande amore arriverà, se siete soli e disponibili, anche oggi stesso, ma lo diamo più probabile a Pasqua, quando la Luna appena diventata piena entra nel vostro segno. Amori forestieri. Amicizie professionali ad altissimo livello, viaggi ok.

Sagittario

Non ostinatevi a difendere argomenti e posizioni in cui non credete nemmeno voi, lasciate passare questa bisbetica Luna che cerca di confondere le idee e insinua strani pensieri, anche in amore. A Pasquetta, Luna in Sagittario e in splendido aspetto con il Sole arietino, arriverà finalmente anche quella "prova" che aspettate da settimane. Un segnale di passione, di affetto, di stima, di ammirazione. Liberatevi però di un condizionamento ambientale che non vi permette la piena espressione.

Capricorno

Staccate la pagina di marzo dal vostro calendario, mese che dire pazzerello è poco. Certamente noi possiamo chiamare in causa i tre pianeti in Ariete e Giove in Cancro, ma abbiamo continuamente chiamato in proscenio Saturno il vostro grande pianeta guida, che rimprovera certe scelte prese nel passato. In molti casi si tratta anche di scelte amorose, oppure condizionate dalla famiglia. In ogni caso, in questi giorni che precedono Pasqua, dedicatevi all'amore e alle persone che la pensano come voi.

Acquario

Una prova per l'affetto familiare, buona intesa e benefici provenienti dai genitori. Potete contare su una certa fortuna in materia di alloggi, sarete soddisfatti della vostra casa. Attenti al nervosismo e all'impazienza, ma la strada intrapresa nel lavoro e in affari è quella giusta, non fatevi influenzare dalle pressioni esterne, specialmente se di mezzo c'è la politica. Aprile aprirà con una spettacolare Luna piena in Bilancia che vi accompagna in viaggio e vi farà innamorare per sempre.

Pesci

Non innervositevi per un aumento di spese, Luna in Vergine dirige le entrate verso la famiglia, casa, figli. Sono soldi spesi bene, per amore. Se siete soli, troverete una fidanzata sotto la Luna piena in Bilancia, le donne invece saranno più favorite proprio a Pasqua perché la Luna sarà in Scorpione… probabilmente il futuro marito sarà proprio di questo segno, mentre la futura moglie sarà nata sotto il segno del Toro. Nel primo e nel secondo caso, sarà Venere la celebrante.