Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 30 marzo: tutti i segni

30 marzo 2026 a

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Le Stelle di Branko, le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 30 marzo 2026

Ariete

In questo fiorente momento della vostra vita avventurosa, nel senso di tante novità che si susseguono nella vita privata e professionale, non può mancare qualche severo avvertimento delle stelle. Oggi il richiamo alla massima puntualità arriva da Giove, che significa rispetto della legge e delle norme stabilite, potrebbero nascere problemi con persone autorevoli, agitazione in famiglia. Autodisciplina e farete un buon lavoro, anzi ottimo e con profitti economici notevoli. Venere passa in Toro, Luna in Vergine, entrambi favorevoli per trattative finanziarie e golose di amore.

Toro

Indole benevola, cortese, umana, socievole e divertente, molto attenta alla forma esteriore, elegante, esigente a tavola, profumata… Così è Venere quando transita nel vostro segno, perciò ogni suo ritorno è da accogliere con gioia, soprattutto perché porta con sé l'amore. Questo pomeriggio inizia un breve ma prezioso transito in Toro, salutata da Urano e Luna in Vergine, aspetto felice che porta una nuova relazione fulminea, imprevedibile, guadagni improvvisi e imprevisti.

Gemelli

Una notizia in anticipo: Venere sarà da oggi e fino al 23 aprile in Toro, talvolta insensibile alle vostre richieste d'amore però sarete aiutati da Marte quando passera in Ariete, per non parlare del sensuale Plutone in Acquario. Luna è anche il passato, ripensate alle cose fatte o successe anche in tempi non vicini, troverete la ragione del vostro scontento e troverete una soluzione. Oggi e domani consigliamo relax fisico, bene invece per i progetti familiari, casa.

Cancro

Succede proprio quello che voi speravate per la famiglia e il vostro lavoro. Marzo si conclude con due influssi che portano sempre bene al vostro segno: Luna in Vergine, Venere in Toro sono transiti favorevoli per le transazioni finanziarie, specialmente con l'estero, e per questioni legali e mediche. Anche le questioni professionali e cose riguardanti le proprietà, danno risultati positivi. Il transito porta nuovi amici e nuovi amori, spesso "combina" matrimoni vantaggiosi.

Leone

Venere in Toro fino al 23 aprile, non sarà così negativa come potrebbe sembrare, visto che è quadrata al vostro segno, transita però nella vostra 10ª casa zodiacale, quella del successo. Tutte le nuove persone che arrivano nella vostra vita, in questa settimana di Pasqua e nel prossimo periodo, sono in qualche modo speciali. Le relazioni amorose che iniziano in questo periodo sono in genere con persone più anziane di voi. Oggi molto promettente il settore finanziario, successo.

Vergine

Rifugiatevi nel mondo dei sentimenti, passioni, amicizie. La parte del cielo che influenza la vita affettiva è illuminata da stelle in fiore, ma per vivere le emozioni bisogna essere anche in forma fisica perfetta. Marzo si conclude con Luna nel vostro segno in aspetto bellissimo con Venere che inizia il transito in Toro, segno dei rapporti con il lontano, viaggi, innamoramenti. L'aspetto di Saturno-Urano aiuta a creare un'azienda, favorisce quel tesoro di uomo che sogna la donna Vergine.

Bilancia

È già una sorpresa di Pasqua: Venere non è più ostile, questo pomeriggio passa in Toro, e diventa sentimentale e passionale come se fosse nel vostro segno. Infatti, questa stella luminosa governa entrambi, solo che in Toro - segno di terra - diventa più concreta e realista. Cosa che tornerà a favore del vostro lavoro, professione, affari. Questa posizione dona inoltre fortuna in pubblico, attività artistica, popolarità. Un colpo di spugna? Sì, ci sembra un'ottima idea. Oppositori.

Scorpione

In un momento della vita sociale, dove tutto viene enfatizzato, in un senso o nell'altro, il vostro acuto spirito critico vi permette di osservare e di agire in maniera decantata e ironica. Come sempre, voi non sarete compresi, ma le vostre iniziative saranno premiate alla fine. Anche se Venere va in Toro, opposizione nel matrimonio o nelle relazioni amorose, saprete esprimere con facilità affetto e sentimenti. Talvolta troppo gelosi e polemici, ma nemmeno il vostro amore scherza.

Sagittario

Il vostro ottimismo qualche volta vi tradisce, non sapete distinguere rapidamente il positivo dal negativo, il possibile dall'impossibile. Due novità per il lavoro. La prima riguarda la Luna in Vergine, impegnativa nel settore del successo, nervosa e stancante per le collaborazioni e associazioni (Marte negativo). Ma ciò nonostante ascesa nella vita, fama e stima. Venere in Toro vi dovrebbe aiutare a trovare la mossa giusta. Patrimonio finanziario più fiorito del vostro amore.

Capricorno

È vero che il Sole in Ariete potrebbe bruciare le iniziative, con Saturno può creare tensioni veramente forti, consigliamo perciò di seguire in primo luogo la salute, famiglia e amore. Il richiamo viene dalla magnifica Venere nel segno amato del Toro, grazie alla quale passerete una Pasqua all'insegna dell'amicizia e allegria. Oggi e domani, invece, seguite la pragmatica Luna in Vergine che vi chiama a riformare quello che da tempo aspetta di essere riformato. Sempre attuale è l’estero.

Acquario

Licenziati in amore? Forse è successo, potrà succedere ancora, ma adesso si tratta solo di gestire bene l'influsso negativo di Urano e Venere, da oggi insieme in Toro. Avete risolto problemi ben più seri, risolverete anche le questioni economiche legate all'andamento della casa, figli. Discussioni o pensieri per una donna. Il problema che potreste avere con Venere è dato da un certo influsso sull'apparato digerente, attenti a non straviziare nel mangiare e nel bere.

Pesci

Del tutto inattesa per qualcuno di voi, non certo per chi segue la traccia delle stelle, la conclusione di marzo-inizio di aprile sarà gratificata da una somma di denaro notevole. Da dove, come? Non possiamo conoscere la situazione di ognuno di voi, sappiamo però quello che porta Venere in Toro, dal pomeriggio congiunta a Urano e in aspetto con Giove, nel settore della vostra fortuna. Persino la Luna opposta in Vergine parla di un aumento di capitale. Un viaggio d'amore.