Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 28 marzo: tutti i segni

Branko 28 marzo 2026 a

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Le Stelle di Branko, le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata sabato 28 marzo 2026.

Ariete

Originali, creativi, intraprendenti e battaglieri. Una situazione astrale di eccezionale intensità che vi consente di essere voi stessi, di emergere, di costruire, di guadagnare. La vostra partecipazione a gruppi è sempre richiesta, e molto gradita, perché sapete apportare una gran carica di vitalità dove comincia a languire. Non possiamo citare tutti gli influssi che rendono incredibilmente positivo il weekend, basti nominare Venere-Luna: amore, denaro, fortuna.

Toro

Luna si sposta in Leone e chiama verso la famiglia, non per qualcosa che potrebbe far nascere dei problemi ma semplicemente per studiare meglio i cambiamenti necessari anche in casa. Pur senza eventi sensazionali, il lavoro è favorito, i nervi devono essere calmati: scoppiate facilmente. Proprio oggi infatti le stelle aprono un periodo di arrivi e partenze, occasioni e propositi, emozioni e passioni, che renderanno unica questa primavera 2026. Trasferimenti favoriti.

Gemelli

Consideriamo fortunati questi due giorni con Luna in Leone, rischiara l'ambiente familiare e migliora i rapporti con fratelli e sorelle, favorisce i brevi viaggi. Il cielo vostro è all'insegna di vulnerabilità ma anche ricco di influenze costruttive, se non sarete troppo ribelli nel lavoro e molto diplomatici con le persone autorevoli. Però dovete essere chiari e non cercare di soffocare la personalità degli altri. Avete comunque ragione a chiedere molto alla vita, ve lo siete guadagnato.

Cancro

Bisogna avere il coraggio di rompere, se sentite che certe relazioni personali o professionali non vi possono più dare molto. C'è confusione nell'ambiente. Ma voi avete una marcia in più che si chiama Giove, dite apertamente ciò che intendete fare e ciò che non vi interessa. Lo stesso vale anche in famiglia con i figli, il coniuge, i parenti. Intanto diciamo che Venere in Ariete non produce realtà veritiere, presto sarà in Toro e tutto andrà meglio in amore. Viaggi sì.

Leone

Respiro di primavera con Luna nel segno e in ottimo aspetto con il Sole e Venere (ancora due giorni), coraggio e tenacia vi rendono forti anche in affari, carriera. Prendete al volo tutte le occasioni che si presentano, andate alla ricerca di occasioni che vi interessano. Le stelle professionali e di affari sono positive, Mercurio protegge i viaggi. I single sospirano: “Se potessi innamorarmi un'altra volta, tornare indietro!”, Risponde Marte: “Innamòrati, ricominciando tutto da principio.”

Vergine

L'aspetto astrale che potrebbe decidere in senso positivo è quello tra Urano in Toro e Plutone nel campo del lavoro, quindi consigliamo di cercare o di iniziare qualcosa di nuovo e di molto importante per il futuro professionale. L'influsso coinvolge anche la vita affettiva, rapporti familiari, contatti con imprese lontane. Lunedì arriva la Luna nel vostro segno, le idee saranno più chiare. Emozioni profonde ma non sempre armoniose, sensi di colpa, possessività, gelosia.

Bilancia

L'opposizione del Sole mette in evidenza affari, collaboratori con soci, e anche la vita familiare. L'argomento cade spesso sulle questioni legali. Luna è passata in Leone, Venere torna positiva il 30, quindi ci sono primi segnali di miglioramento. La forza interiore che vi rende così resistenti nelle battaglie professionali e nelle guerre di affari, deriva dalla presenza di Plutone in Acquario, che vi proteggerà a lungo. Regalatevi un viaggio, ve lo siete meritato.

Scorpione

Grande facilità di inserimento nella vita sociale, più che mai importante per il vostro successo professionale. È abbastanza facile ottenere l'autonomia e la libertà di movimento, non escludiamo proposte e offerte che possono in seguito migliorare di molto la vostra situazione economica. La stessa Luna, oggi e domani decisamente faticosa in Leone, transita comunque nel campo del successo. Non è tempo di correre, accelerate invece in amore, riprendete i tanti baci perduti.

Sagittario

Importantissime le amicizie, vi sostengono più dei vostri familiari e, soprattutto, vi divertono di più. Dopo un mese di spese, andamento instabile anche nel lavoro e nella vita amorosa, oggi grazie al magnifico Sole, la splendida Luna e una incantevole Venere (ancora due giorni in Ariete) avrete le vostre soddisfazioni. Affari e attività andranno ancora meglio in aprile, ma oggi vogliamo raccontarvi solo di questa bellissima influenza delle stelle nel campo della fortuna.

Capricorno

Dovete cominciare a stringere i tempi, non è il caso di rimandare decisioni che sono state già ben definite e ampliate un mese fa, anche nel settore della casa. Attenti però con Sole in Ariete rischiate di farvi condizionare troppo dalle persone vicine. Voi sposati dovete rimettere a posto il disordine che si è creato con Venere in Ariete (fino al 30), ma con calma, perché questa posizione riesce ancora a mandarvi in tilt. Non avete bisogno di dire tutto al coniuge, non ancora.

Acquario

Luna è passata in opposizione fino a lunedì, aumenta il disturbo di Urano che già sente l'arrivo di Venere, in Toro lunedì. Saturno attivo insieme a Plutone, risveglia il bisogno di autoaffermazione, vi arricchisce di pensieri originali, di propositi costruttivi e, quello che ammiriamo anche di più, di propositi umanitari. Favoritissimi i viaggi, che portano esperienze e conoscenze ad alto livello. Sarete oggetto di desiderio, colpite al primo sguardo, conquistate.

Pesci

Proseguono i buoni auspici iniziati con Luna primo quarto, oggi e domani transita in Leone, sarà ancora più attiva nel campo del lavoro e degli affari, solo nella salute è possibile che dia segnali di stanchezza. Non sarebbe del resto nulla di insolito, sono tre mesi ormai che siete impegnati praticamente senza fermarvi. Ci piace molto il vostro spirito di ricerca che apre nuove prospettive. L'amore non aspetta che voi, dovete solo aprire la porta del cuore. Cari figli.