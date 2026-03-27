Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 27 marzo: tutti i segni

27 marzo 2026 a

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Ariete

Se siete giovani al di sotto dei 40 anni, questa primavera rappresenta il primo dei due o tre cicli della vostra vita. Saturno offre possibilità di impostare il futuro, non solo nel lavoro. Se più anziani, questo è l'anno più importante, potete arrivare in cima. Un cielo da signori disturbato ancora oggi dalla Luna in posizione delicata e impegnativa per la famiglia. Lasciate decantare le cose, aspettate la Luna in Leone, dedicate il giorno a Venere, stella dell'amore e dell’amicizia.

Toro

Farete tutto con quella perfezione che vi distingue e vi copre di fama, ma troppe persone instabili intorno, che non fanno altro se non complicare cose che sono perfette nella loro semplicità. I soldi per esempio sono anche oggi protetti dai pianeti in Pesci, appoggiati dalla Luna e Giove, dovete solo agire più veloci. Incontri che profumano di primavera, progressi, soddisfazioni. Vita sociale brillante, tra le nuove conoscenze spicca un personaggio molto sexy.

Gemelli

Qualcosa di nuovo all'orizzonte professionale, dovete curare i rapporti anche con chi non vi va a genio, il successo dipende da molte persone. Un eventuale ripensamento nelle associazioni è benvisto da Saturno, per voi adesso molto positivo, che ama i tagli netti e premia scelte coraggiose. Basta una sola persona per farvi sentire felici, è accanto a voi. Venere rende caldo l'abbraccio amoroso e, chissà, potrebbe accendere una nuova passione in barba a Marte ostile.

Cancro

Bisogna essere pronti anche a qualche rinuncia e non sfuggire i cambiamenti che richiede Saturno, presente nell'ambiente professionale. Anche la crescente Luna ancora presente nel segno aiuta a modificare le associazioni, se credete. Questo giorno è professionalmente molto interessante, potrebbe capitare pure un colpo di fortuna. Anche Marte può essere un ottimo incentivo ma spinge persino troppo, risparmiate energie perché vi aspettano giorni intensi.

Leone

Una settimana di smistamento, ci viene da dire, vedendo come si stanno muovendo gli astri nel cielo. Alcuni fuori dal consueto e quindi eccezionali, come Saturno e Nettuno. Vi state giocando la carta del futuro, comprensibile un attacco d'ansia, passerà non preoccupatevi, grazie alla balsamica. Luna che verrà in vostro soccorso durante l'intero weekend. Pieni di iniziativa, ritornerete competitivi anche in amore. Fate pure un passo più lungo della gamba, chi non risica…

Vergine

In vista un grande cambiamento nelle collaborazioni, però dovete ancora agire con cautela nelle iniziative pratiche perché Marte e Mercurio sono sempre in opposizione. Intanto, riprendete certi discorsi coniugali-familiari interrotti, seguite il vostro scontento e irrequieto amore. Venere dice che il vostro cuore batte per qualcuno che si trova lontano o che arriva da lontano. Forse la conquista più importante di questo inizio di primavera è l'ottimismo ritrovato.

Bilancia

Il giorno inizia con una Luna pesante e si conclude con una bellissima Luna che sarà già in Leone. Un massaggio aiuta a recuperare l'elasticità fisica, tranquillità interiore. Una specie di personale yoga che vi rende tranquilli e funzionanti nel lavoro. In amore certe spine vi servono ad apprezzare meglio la rosa che nel giardino della felicità si è messa a profumare. Quando Saturno assume l'aspetto di opposizione, bisogna ritrovare e far vivere il romantico che pur abita in voi.

Scorpione

Anche Giove dice che non è possibile inventare ogni giorno un capolavoro, ma non è detto che per questo non possiate tentare ogni giorno. Luna fino alle ore 16:00 è ancora in Cancro congiunta a Giove e in aspetto formidabile con Mercurio (soldi, documenti, viaggi) e con Marte-passionalità al massimo. L'amore deve avere, come l'albero, nella terra della concretezza le sue radici. Per poi tentare con i suoi rami più alti i sogni toccare… Desiderio sotto gli olmi.

Sagittario

Anche un cuore di ghiaccio si scioglie prima o poi. Dovete perciò insistere, se non avete ancora ricevuto una risposta, magari bloccata da qualche parte da quel burlone di Mercurio che vi fa dispetti da sette settimane ormai, spesso sin intromette anche nel lavoro e in affari. Oggi però, grazie alla Luna che da bella diventa bellissima nel pomeriggio, possedete un fascino speciale (effetto Venere), vi dona il pallore del viso, sembrate appena usciti da un’influenza.

Capricorno

Mattinata caotica. Non allarmatevi per certe notizie, non sono veritiere. Così conferma una laboriosa Luna che al pomeriggio comincia a stimolarvi dal Leone, segno che ha la forza di tranquillizzarvi e anche di fare bene gli affari. Tutta una serie di obblighi e di impedimenti può rendere stressante il finale di una settimana già abbastanza stressante, ma si conclude con l'idea di un nuovo progetto molto importante anche in casa, realizzabile. Normale un piccolo crollo di forze.

Acquario

Sarà lei, Venere, a darvi il primo bacio questa sera quando comincia ad andare contro la Luna dal Leone, impegnativa per la famiglia e stancante per la salute. Fate il più possibile per voi e per il vostro amore nelle prime ore del giorno, siete in grado di tenere sotto controllo la situazione lavorativa e finanziaria. Siete in tempo per organizzare un viaggio, un evento mondano o sportivo. Un colpo di spugna e via alle estenuanti discussioni in casa! Stomaco nervoso.

Pesci

Ottime possibilità nel lavoro e in affari. Approfittate della bella Luna per affrontare la famiglia, intesa come clan, avete tante cose da chiarire. Voi però non dovete correre troppo né agitarvi così tanto, le gambe sono un po' deboli e notiamo anche una difficoltà nella respirazione, vi farà bene una gita nella natura se non fa troppo freddo. Se un vento bizzarro si mette a spirare in amore, fatevi vela e lasciatevi trasportare. C'è sempre un'opportunità sotto le stelle.