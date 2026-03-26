Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 26 marzo: tutti i segni

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Branko 26 marzo 2026 a

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Le Stelle di Branko, le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 26 marzo 2026

Ariete

Circa 14 anni fa, Sole e Saturno erano in opposizione, voi avete affrontato un periodo di forte tensione, ma nello stesso momento avete anche messo le basi di certe innovazioni. Solo chi di voi ha l'età giusta può confermare se le cose sono poi andate bene o no. Questo giovedì è molto importante perché avete Saturno nel segno che si congiunge al Sole, significa che avete una grossa opportunità, non perdetela con persone che non sono alla vostra altezza! Auguri.

Toro

Uno sguardo retrospettivo sulle cose fatte, un attimo di riflessione e poi subito a sfornare idee nuove, per essere pronti a iniziare un nuovo capitolo quando il Sole arriverà nel segno. Puntate molto sul fascino personale, anche quando trattate affari, cercate soci, sostenitori, finanziatori. In amore, nel legame coniugale soprattutto, oggi deve trionfare la passionalità, sfoglierete le margherite un'altra volta, avete bisogno di contatto fisico. Viaggi sì.

Gemelli

Gli avvenimenti, le notizie che arrivano da fuori, anche dall'estero, obbligano a modificare qualche programma di lavoro o un progetto di allegria. Riunioni straordinarie per chi occupa un certo ruolo nell'ambiente professionale, certamente tutti avete adesso la possibilità di conoscere e di dialogare con persone che svolgono alte mansioni nel campo che vi interessa. Questa nostra convinzione, che per noi è certezza, deriva dalla congiunzione Saturno-Sole. Protezioni alte.

Cancro

Sensazioni intense, ricco il mondo interiore, voglia di sperimentare tutto attraverso le emozioni. Questo è l'influsso della crescente Luna nel segno, che aumenta la forza di volontà e l’ambizione, spinge verso obiettivi professionali e finanziari dove siete favoriti dalla fortuna. Tuttavia l'ambiente in cui pensate di entrare non è privo di ostacoli e impedimenti, basti ricordarvi del Sole congiunto a Saturno in Ariete. Meglio per quelli che puntano lontano, i giovani soprattutto.

Leone

Riservate la spiritualità e l'idealismo per i rapporti affettivi o con voi stessi, ogni tanto non fa male calarsi negli abissi dell'animo. Terribilmente concreto Saturno in Ariete, che vi aiuta ad esplorare ambienti e possibilità mai prese in esame, nel campo del lavoro e degli affari. Noi sappiamo che da luglio avrete nel segno Giove, che rappresenta il potere, per questo motivo vi diciamo di osare. La stanchezza fisica si fa sentire, fate in modo di non maltrattare il fisico.

Vergine

Cielo molto positivo per un consulto con specialisti nel ramo che vi interessa: avvocati, fiscalisti (incontri molto probabili), medici. Venere più bella giorno dopo giorno favorisce anche le cure di bellezza, insieme all'amore. Giove nel settore degli incontri importanti può mettervi in contatto con le persone autorevoli che possono poi favorirvi nel lavoro e nella carriera. Invitiamo soprattutto i giovani del segno a essere più ambiziosi e meno permalosi ad ogni critica.

Bilancia

Luna è sempre lì, domani però mostrerà la faccia bella, quindi cercate di superare qualche scontro con le donne della vostra vita, giacché anche Venere non sembra scherzare neppure nel rapporto di amore. Meglio per chi è sposato da tempo, il matrimonio non ha più sorprese… Come siete melodrammatici a volte! Aggredite il giorno con le vostre armi professionali, il talento, il sapere, l'esperienza! I giovani invece possono solo imparare con Saturno contro.

Scorpione

Prosegue il balsamico influsso della Luna, ma dobbiamo invitarvi alla cautela. Saturno è congiunto al Sole nel settore della salute, Ariete, transito che risulta ottimo per il lavoro e tutte le iniziative di tipo pratico, anche nelle operazioni di compravendita. Viene messa alla prova la vostra efficienza di esseri umani, imparate a trattare il vostro corpo come un bene prezioso. Sono delle piccole riserve di un giorno che promette successo e fortuna in amore.

Sagittario

Giorno perfetto se volete far conoscere il vostro lavoro e i progetti per il futuro professionale, alle persone che contano, fatevi avanti! È da tanto che non avete avuto la protezione totale di Saturno, in questi giorni anche più generoso perché riceve l'energia del Sole in Ariete e l'amore di Venere. Movimento fisico e viaggi, con prudenza. Può nascere una relazione amorosa con una persona più vecchia, i vostri figli sono una responsabilità.

Capricorno

Sveglia, Capricorno! In questo periodo si compie un ciclo di preparazione durato vari anni, uscite dal letargo per iniziare la corsa verso le vostre ambizioni. Controllate le fondamenta delle vostre azioni, dovete essere sicuri della loro solidità per potervi costruire sopra. Chiarite tutti i vostri problemi interiori che potrebbero intralciare la strada della carriera e della posizione sociale per i prossimi 14 anni… Queste sono le annate di Saturno vostro pianeta: 7, 14, 21 anni…

Acquario

Possedete grande abilità espressiva e capacità di parola che affascina la gente. Nelle relazioni personali portate una carica di vitalità ai vostri cari, li sostenete e date fiducia nei momenti difficili. Tuttavia negli ultimi tempi, forse inseguendo obiettivi fantasiosi, non avete sfruttato quello che le stelle vi hanno regalato alla nascita: il potere. Oggi vedete di non perdere alcuna occasione, nel campo del guadagno e amore. Conquiste.

Pesci

Il vostro mare vi difende dalle fiamme che oggi accendono Saturno e Sole con Venere nel vicino Ariete, controllate bene le vostre sostanze e riserve economiche; di questi tempi non ci si può fidare troppo. Se lo dice Mercurio, che non governa solo il business ma protegge anche i ladri, e attualmente transita nel vostro segno. Come dovete credere e seguire quella stella d'amore che avete a fianco oppure che incontrerete magari oggi, sotto la Luna.