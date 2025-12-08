Oroscopo, le Stelle di Branko di  lunedì 8 dicembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 8 dicembre 2025

Ariete

Sarà per i vari pianeti in segni di fuoco, come il vostro, ma questo lunedì festivo e dal sapore prenatalizio, voi siete particolarmente appassionati e passionali. Soli, accoppiati o sposati il cielo è generoso con tutti, anche nel provocare incontri interessanti. E se per caso dovete lavorare, magari per qualche presentazione, o altra iniziativa pubblica, sarete premiati dal successo. Viaggi fortunati. Siate arditi, fidatevi del vostro istinto per affermare voi stessi, vi aiuta anche la particolare energia della Luna in Leone.

Toro

Urano e Mercurio per voi contrastanti, se da una parte vi rendono creativi e originali, potrebbero anche causare qualche imprevisto nelle comunicazioni, sta a voi riuscire ad affrontare le situazioni con flessibilità. Potrebbe essere importante accettare di lasciar andare qualcosa che ormai non ha più ragione di esistere. La misura dell’intelligenza, diceva Albert Einstein, è la capacita di cambiare, per voi non è sempre facile, ma talvolta è vincente e voi sapete intuirlo.

Gemelli

Venere e Marte opposti in Sagittario facilmente possono far nascere incomprensioni e tensioni nella coppia, nel rapporto a due, come confronti e discussioni in casa. Ma Mercurio in Scorpione riesce a dare alla comunicazione una profondità particolare e se mantenete la mente limpida saprete gestire qualunque situazione consapevolmente. L’uso intenzionale della parola è uno dei vostri super poteri. Possibili nuove entrate, aumenti, ma anche uscite impreviste.

Cancro

Giove retrogrado nel segno vi spinge a riflettere su quello che vi aiuta davvero, stimola la ricerca di un ritmo adeguato tra vita quotidiana e impegni lavorativi. E si concentra sulle dinamiche affettive presenti nella vostra vita, sulle persone a cui siete legati, sul vostro comportamento, talvolta troppo poco chiaro. Marte in Sagittario vuole chiarezza e quando non c’è nascono discussioni, silenzi ingombranti. Anche voi figli della Luna fatevi aiutare da questa fase lunare che pulisce. Fortuna.

Leone

Nel vostro segno cala la Luna e porta via quel che è di troppo, lasciando spazio a una nuova positività e stabilità. Siete facilmente al centro dell’attenzione. Venere e Marte sono dalla vostra parte, caldi e vivaci, e la passione lo racconta. Amore e pace nel vostro animo e nel vostro cuore. Siete cosi ispirati da questo cielo che riuscite a comunicare creatività a chi vi circonda. Saturno retrogrado in Pesci richiede un po’ di attenzione alle spese, al bilancio.

Vergine

La Luna calante in Leone aiuta la disintossicazione fisica e mentale. Rallentate i vostri ritmi, e assecondate la necessità di riflessione nei confronti della vita sentimentale e affettiva, procurata dalla quadratura di Saturno. Il benessere passa attraverso la calma e la lucidità, allontanate i motivi di stress e, per farlo, dovete innanzi tutto limitare il vostro coinvolgimento in troppe cose, non disperdetevi in mille situazioni e attività. Talvolta il vostro slancio diventa compulsivo.

Bilancia

Siete il segno dell’equilibrio e dell’armonia, diplomatici e amanti della giustizia, della bellezza, dell’arte e dei rapporti sociali... chi non vi conosce? Chi non ha una cara amica o un caro amico Bilancia? A volte fa quasi tenerezza la vostra indecisione di fronte a situazioni di ogni genere, che nasce proprio dall’intima necessità di giustizia, di pesare sui vostri piatti astrali ogni cosa. Siete in un momento di trasformazione sociale più che interiore: oggi brillate!

Scorpione

E voi? Fate finta di niente ma siete il segno più intenso, misterioso e passionale dello zodiaco, e lo sapete.Vi nascondete dietro parole, sarcasmo e ironia, ma siete emotivi, profondi, penetranti, e pure coraggiosi e vendicativi. Grande capacità di rigenerazione. È Mercurio nel vostro segno che sta parlando di voi. Ma anche le vostre parole difficilmente sono casuali, siete tra i segni che al momento possono affrontare meglio il cambiamento che il cielo sta annunciando. Intuizione e trasformazione. Soldi e fortuna.

Sagittario

Al settimo cielo, affascinanti e vitali, appassionati e intraprendenti in amore e nella vita di tutti i giorni, non date retta a Saturno che cerca di demolire il vostro entusiasmo e nemmeno a Nettuno che vorrebbe confondervi tra sogni e vaghezze. Per chi è solo c’è un amore dietro l’angolo, e le coppie, giovani o meno, vivono momenti di gioia e fusione fisica e spirituale, complicità assoluta. Godetevi questo momento, Marte e Venere vi riforniscono di energia e siete contagiosi, dilagate autenticità.

Capricorno

L’energia così carica di Sagittario vi costringe a gestire situazioni dietro le quinte, questioni sommerse, irrazionali, non è proprio l’ideale per voi, vi sembra di dover guidare con il freno tirato, e con scarsa visibilità... Potreste in effetti utilizzare a vostro vantaggio questo lavoro dietro le quinte, e potreste anche bilanciare la vostra ambizione e la necessità di controllo con la fiducia nel vostro intuito, col benessere emotivo. Siete comunque tra i segni che oggi hanno maggiori possibilità di successo.

Acquario

Verso il futuro piu di tutti gli altri, avete l’ambizione di migliorare il mondo e voi stessi, siete il segno che dà struttura alle idee, architetti del pensiero e del sociale, sapete mantenere la calma in situazioni affannate o critiche, soprattutto sapete rompere le regole per creare un mondo migliore. Contenete la consapevolezza collettiva e, anche oggi che siete in qualche modo scossi da Plutone, riuscite a sorprendere. Non isolatevi, siete voi il segno-guida verso una nuova era. Fortuna e creatività.

Pesci

Nettuno nel vostro segno sta per riprendere il moto diretto, ma oggi è ancora retrogrado, ovvero siete ancora in fase introspettiva e riflessiva. Prendetevela comoda, con lentezza, fate tesoro della Luna calante che lascia andare quel che deve andare e scegliete con consapevolezza il passo giusto per mantenere la serenità, in casa e con le persone del cuore. Controllate le spese, potrebbero arrivare uscite inattese. Pazienza e calma verso il futuro.