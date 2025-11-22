Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 22 novembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 22 novembre 2025

Ariete

Una freccia di fuoco annuncia l’ingresso del Sole in Sagittario che insieme alla Luna e Marte nello stesso segno accendono il settore dei lunghi viaggi, del pensiero filosofico, dell’avventura in genere. Un nuovo slancio vi consente di impegnarvi in nuove imprese nella professione, nelle attività, in affari e pure in amore. Siete peró dominati dall’impulsività, non tutto è chiaro nella comunicazione, verificate le questioni formali, i piani di viaggio. Addolcite le parole dell’amore.

Toro

La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita - ricordate Forrest Gump? Urano retrogrado nel segno scuote alcune certezze, l’energia del Sagittario e dello Scorpione insiste su cose non dette nei rapporti, o irrisolte, attraverso Venere e Mercurio retrogrado... La situzione facilmente si focalizza su questioni economiche ed emotive. Non abbiate paura delle trasformazioni, la vostra onestà vince su tutto. Rivelazioni, sorprese.

Gemelli

Sole in Sagittario si mette alla guida di un chiaroscuro di stelle che nel bene e nel male crea dei confronti, delle sfide, sia in campo amoroso che professionale/lavorativo, dove non è tanto importante chi vince ma riuscire a trovare nuovi equilibri, soprattutto partendo dal presupposto che il cielo si appresta a voltare pagina e bisogna mettere in salvo quanto raggiunto e costruito fin qui. Leggerezza e diplomazia.

Cancro

Vi rende più attivi e vincenti l’energia del Sagittario che questo cielo esprime generosamente, non vi preoccupa neanche l’insistente attività introspettiva di Giove. Dedicate anche qualche attenzione in più al vostro benessere, dalla dieta alle passeggiate salutari, dalle pratiche rilassanti a qualche controllo medico a lungo tralasciato, per non parlare dei ritmi lavorativi, certamente da rivedere. Un po’ per volta, farete tutto.

Leone

Di certo la magnetica Luna nuova appena trascorsa, congiunta a Mercurio retrogrado, ha segnato il passaggio a una diversa fase della vostra vita, se non nei fatti, quantomeno non per tutti, di sicuro nell’atmosfera interiore. Una primavera del cuore e dell’anima esprime il romanticismo che viene proprio dall’energia che ora anima il vostro segno. Allo stesso tempo nasce una nuova fiducia nel lavoro, nei sentimenti, nell’espressione di voi stessi.

Vergine

Pervasi da una strana inquietudine, che non vi lascia liberi di affrontare la giornata con la consueta attenzione, vorreste evadere dalla situazione che si è creata in casa, dove si susseguono necessità astruse e problemi tecnici. Per non parlare di Saturno retrogrado in Pesci, con quella vena di pessimismo, incapacità di realizzare, che diventa anche ostruzionismo. Non dategli retta, la famiglia, l’amore, i vostri animali, sono la vostra gioia, il senso stesso della vita.

Bilancia

Anche il nuovo Sole in Sagittario vi mette di buon umore, aggiungendosi a Luna e Marte, avete voglia di comunicare, di esplorare, siete curiosi e ciarlieri. La verità è una terra senza sentieri, si dice, mantenete la mente aperta, questo invita a fare la vostra Venere, non cadete nel tranello delle incomprensioni, soprattutto nei confronti dei colleghi e dei parenti stretti, lasciate correre. Un gesto curioso di qualcuno vi fa pensare...

Scorpione

Bye bye Sole, padre della vita sulla Terra, nel periodo del vostro compleanno avete fatto un buon lavoro di rigenerazione e rivalutazione personale. E Mercurio e Venere continuano a sostenervi interiormente e fisicamente. Le spese abbondano, ci sono entrate che tardano, ma arriveranno e voi vi sapete regolare, se necessario. Oggi potrebbe essere il giorno giusto per concludere un lavoro/questione importante. Rilassatevi con il vostro amore.

Sagittario

Entriamo nella stagione del vostro compleanno e Luna fa compagnia al Sole nel vostro segno ottimista e viaggiatore, alla continua ricerca della conoscenza. Per voi la vita è un viaggio, non una destinazione, per dirla con lo scrittore Ralph Waldo Emerson. Ed è una continua scoperta viaggiare con voi. Giove, vostro signore, vi fa sentire predestinati, protetti dalla sorte, fiduciosi e altruisti, alla continua ricerca di orizzonti fisici e spirituali. Auguri!

Capricorno

Concreti e costruttivi, venite spesso fraintesi per il fascino austero e lo spirito poco addomesticabile, mentre il vostro cuore quando amate mostra grande forza di condivisione e medianica empatia. Ci sono momenti, come questo, con forti luci cosmiche alle spalle, in cui vi ritirate in voi stessi, per ricaricarvi e prepararvi adeguatamente alle prossime azioni. Chi vi ama lo sa e protegge il vostro ritiro strategico.

Acquario

Un gran respiro di sollievo viene dal passaggio del Sole in Sagittario, dove si trovano anche Luna e Marte. Entusiasmo e desiderio di condividere con gli altri, obiettivi, eventi sociali, progetti, cause umanitarie. Potreste trovarvi a insegnare qualche disciplina, organizzare o guidare qualcosa di significativo. Mercurio retrogrado in Scorpione vi mette in allerta nei confronti di malintesi o ritardi sul lavoro. Vi aiutano gli amici. Chiarezza in amore.

Pesci

Sole Luna e Marte in Sagittario vi spingono a perseguire aspirazioni e obiettivi di carriera e affermazione. Potrebbero arrivare riconoscimenti, o potreste decidere di far partire una nuova iniziativa. Una parte del cielo favorisce momenti di introspezione che mettono a confronto la vostra filosofia di vita e il percorso professionale, non sempre in armonia, ma anche dinamiche affettive, forse vi pesa un po’ di gelosia. Le emozioni sono la vera realtà della vita per voi.