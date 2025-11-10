Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 10 novembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 10 novembre 2025

Ariete

Quanta energia, oggi partite alla grande... Misurate le parole, però, non tutti sono diretti come voi. Marte vi rende avventurosi e inarrestabili (forse anche irresistibili...). Tante cose in agenda già dalla mattina, ma non è necessario che facciate tutto. Valutate bene le urgenze, le proposte e le richieste, potreste acconsentire a progetti che non sono l’ideale, magari tralasciando qualcosa di piu valido o necessario. Buon momento per iniziare uno studio che vi affascina.

Toro

Andamento lento la mattina, prendete contatto con l’inizio della settimana con calma, come piace a voi, ma il cielo poi vi spinge a muovervi, anche velocemente e in modo brillante, ricordate il nuovo Urano nel segno? Forse un imprevisto oppure vi rammentate di una scadenza e dovete cambiare programma. Anche Luna cambia nel pomeriggio e diventa un po’ arrogante. Armatevi di pazienza e sistemate eventuali capricci della quotidianità. Ma l’amore no, non ha pazienza.

Gemelli

Curiosi come sempre potreste trovarvi ad affrontare conversazioni importanti nel lavoro come nel mondo privato e Mercurio attualmente non favorisce dialoghi sereni, porta facilmente a discutere. Cercate di non eccedere con la polemica, anzi cercate proprio di non esagere con discussioni inutili che lasciano il tempo che trovano. Usate piuttosto le argute argomentazioni suggerite da Mercurio per accordi, trattative, contrattazioni.

Cancro

La Luna ancora con voi fino al pomeriggio vi connette alle vostre radici, lasciatevi guidare dall’intuito che la signora della notte acuisce e dedicatevi se potete anche a cose che vi riguardano personalmente, al vostro amore, al vostro benessere, alla creatività. Ricordate che Giove vi sostiene con la sua fortuna e vi aiuta nella vostra personale espansione. Nel pomeriggio Luna passa in Leone, sarete piu estroversi e brillanti.

Leone

Luna entra nel vostro segno nel pomeriggio, dopo una mattinata ancora introspettiva e riflessiva, ma meno irrequieta di ieri e vi sentite diversi, più carichi avete più fiducia in voi stessi. Sfruttate questa situazione per motivare chi lavora con voi o per organizzare una serata piacevole con amici o con il vostro amore. Fate uscire le vostre doti di leader anche in ambito familiare; può succedere di essere un po’ confusi, di perdere l’orientamento e voi potete aiutare, indirizzare.

Vergine

Sole e Venere in Scorpione vi rendono perspicaci e molto abili nella comunicazione. Potete finalmente affrontare e magari risolvere situazioni complesse o poco chiare che in qualche modo avevate accantonato o apparentemente ignorato, sia in privato che nel lavoro. Evitate però di diventare ipercritici, anche con voi stessi, mentre è un giorno buono per scrivere e fare ricerche, o per studiare e parlare a cuore aperto.

Bilancia

Siete più passionali del consueto, le stelle ora agiscono anche in questo senso, siete pure un po’ più possessivi nelle questioni di cuore e anche in ambito finanziario, avete bisogno di un rapporto più intenso e sicuro e lo dite apertamente. Non male il desiderio di esplorare dentro di voi per capire dove finisce la Bilancia diplomatica e dove comincia quella emotiva e profonda, per trovare il giusto equilibrio. Chi meglio di voi può pesare e soppesare...

Scorpione

Riuscite a sentire quanto il Sole e Venere vi stanno trasformando? Non tanto in termini di fascino irresistibile e di magnetismo, quanto in sicurezza interiore, aun calma sicurezza interiore, che vi fa percepire la vostra essenza, capire meglio chi siete e cosa intendete fare. C’è anche lo zampino di Giove che vuole vedervi più aperti, mentre Luna nel pomeriggio cambia e non vi guarda con gli stessi occhi dolci. Ma l’amore si, ha gli occhi dolci.

Sagittario

La vita è movimento, si dice, e voi con questo cielo siete quasi frenetici, tanta è l’energia che vi raggiunge e coinvolge. Siete un vulcano di idee, avete voglia di viaggiare con la mente e con il corpo, di scoprire, di conoscere, avete bisogno di libertà, anche di espressione, vi piace essere schietti e senza peli sulla lingua, ma a volte esagerate un po’, non tutti possono sempre capire, e oggi è uno di quei giorni in cui dovete essere più cauti nel parlare.

Capricorno

Provate a concentrarvi sui vostri obiettivi, sapete bene che la disciplina è un vostro superpotere, pochi come voi sanno utilizzarla per raggiungere uno scopo, senza perdere in sensibilità, Ma oggi intorno a voi circola tanta volubilità ed emotività, sino al pomeriggio, quando Luna cambia sede e atteggiamento verso di voi, meno irritante, non spalleggia più Giove contrario. Quindi rallentate un po’ e dedicatevi anche a chi amate.

Acquario

Stato del cielo e stato delle cose? Plutone nel vostro segno pian piano sta mutando la vostra visione del mondo e della vita. E forse riuscite ad avvertire questo lento vento di trasformazione, che lavora dall’interno con l’aiuto di altre stelle piu veloci, come al momento Sole e Venere, una coppia concentrata sulla vostra immagine pubblica, professione, lavoro. Luna nel pomeriggio si mette di traverso, ma non intacca il vostro percorso rinnovativo se avete chiaro dove volete arrivare.

Pesci

Concreti e visionari allo stesso tempo. È possibile in quanto i Pesci sono due, legati da un sottilissimo filo, e possono muoversi in opposte direzioni, dove non arriva l’uno arriva l’altro. Nettuno sognatore e idealista vi spinge in una direzione e il costruttore Saturno riesce a darvi la disciplina per concretizzare i sogni. Il vostro istinto incredibilmente vi aiuta a rendere reali le fantasie visionarie che fanno parte della vostra evoluzione.