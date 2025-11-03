Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 3 novembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 3 novembre 2025.

Ariete

Il mondo si trasforma ogni giorno e voi avete il fuoco dentro che vi fa raggiungere i vostri obiettivi. La Luna nel segno, veloce e determinata, vi rende intuitivi e scattanti nel lavoro/professione, come nella vita privata. Riuscite ad alleggerire i problemi dei figli e del coniuge anche se state per entare in una riunione fiume, mentre la profondità strategica del Sole in Scorpione vi aiuta ad afferrare dinamiche e sfide per avanzare nella direzione che vi preme. Appassionati.

Toro

Riuscite a trovare la pace anche in mezzo alla tempesta che questo Marte vi crea dentro e intorno, piccole e grandi seccature, ritardi, burocrazia, pagamenti e altre faccende finanziarie che affrontate con la pazienza, che sapete tirare fuori quando la situazione si fa incalzante. Aspettate anche nell’investire il momento giusto, fatevi consigliare. Affiora qualche verità nella vita privata. Riposate e praticate discipline armonizzanti, yoga, qigong, passeggiate nella natura.

Gemelli

Si dice che la comunicazione crea comunità è la comprensione crea unità. Ed è questo lo stato d’animo, il mood della giornata di oggi con la Luna in Ariete che illumina il settore delle amicizie, dei gruppi, delle aspirazioni, delle idee, sogni. Giorno buono per incontrare amici cari e anche per allargare il parco conoscenze, che potrebbero risultare importanti per i vostri futuri programmi. Troverete nuove alleanze. Se siete liberi potreste incontrare una persona speciale. Fitness.

Cancro

La vostra forza nasce anche dalla vostra sensibilità, i caretteri piu solidi sono pieni di cicatrici, scrive Khalil Gibran. Oggi la giornata si presenta promettente per la carriera, posizione sociale e dintorni, ve la sentite di prendere le redini di qualche situazione, qualche nuovo progetto? Forse un riconoscimento, avanzamento. Siete motivati e creativi al punto giusto per non lasciarvi scappare le opportunità che si possono presentare. Amore, passione.

Leone

“La vita inizia alla fine della tua zona di comfort” afferma lo scrittore statunitense Neale Donald Walsch. Non stupirti caro Leone se per raggiungere i tuoi desideri/obiettivi devi fare qualche sforzo in più, anche ampliando le tue conoscenze. Un corso di perfezionamento all’estero, oppure ideare nuove stategie di lavoro, affrontare trattative con l’estero per un lavoro, pianificare un viaggio per esplorare diverse realtà. Una sorpresa sentimentale.

Vergine

Comincia la settimana, dopo un bel week end. Siete stati bene, vi siete divertiti con i vostri amici, con la persona del cuore, ma siete un po’ stanchi e anche preoccupati per una faccenda finanziaria in sospeso, dei soldi che non arrivano, pagamenti inaspettati, anche se c’è chi vi può aiutare senza problemi, in ogni caso non è il momento di fare investimenti audaci. Per chi è solo: qualcuno mostra interesse per voi, ve ne siete accorti?

Bilancia

Guadagni interessanti vi rassicurano, certo, ma il pensiero va alla vostra vita sentimentale, ad alcune decisioni da prendere per proteggerne l’intensità, la profondità, la complicità. Potrebbe trattarsi di un trasferimento per motivi di lavoro o familiari, di un cambiamento sostanziale negli orari. È importante preservare l’armonia nel rapporto d’amore e per questo bisogna decidere per il bene di entrambi. L’amore è guardare insieme nella stessa direzione...

Scorpione

Vi muovete con la mente e con il cuore tra passato e presente, senza sconti e senza aspettative, ma con energia e un pizzico di nostalgia, in ogni caso state ricostruendo una situazione, in seguito a un cambiamento, forse una sfida. È un momento di rinascita, cosa che allo Scorpione capita. State uscendo da un vecchio schema, da un problema, forse anche di salute, vi state trasformando. Forse un nuovo lavoro, un nuovo progetto. Amore appassionato.

Sagittario

Dedicatevi alla gestione e organizzazione delle attività quotidiane - sia in casa che nell’ambiente di lavoro - alla riflessione, alle piccole gioie. Per oggi eliminate ciò che è superfluo. Se siete soli, potreste incontrare una persona interessante. Mentre chi è in coppia può sentire un forte trasporto, ritrovare l’intesa eccitante di un tempo. Avete voglia di divertimento e di mente leggera. Un lunedì da dedicare alla passione, al volto semplice della quotidianità.

Capricorno

Siete comunicativi e potrebbero nascere nuove situazioni e opportunità legate al lavoro e alla professione, ma anche nuove amicizie.Voi però sentite battere il cuore per argomenti familiari o comunque legati alla famiglia, forse per il week end appena trascorso, che ha messo in luce tanti aspetti ed emozioni, che volete seguire meglio, state troppo tempo lontani, la casa è dove si trova il cuore, e il vostro è con la famiglia.

Acquario

Mente veloce e acuta, oggi avete tanto da dire, da spiegare, da raccontare e avete anche tanta voglia di capire e studiare cose nuove. L’Acquario studia tutta la vita, apprende e insegna con la freschezza di un adolescente, soprattutto è dotato di capacità innovative, di un pensiero fuori dagli schemi. Una situazione di lavoro deve ancora decollare, ma il momento è ottimo per ricevere riconoscimenti. Anche in amore.

Pesci

Buon momento per la vostra situazione economica e finanziaria, la Luna vi aiuta anche a prendere decisioni audaci. E questo sappiamo che vi mette di buon umore. Potrebbero crearsi opportunità di nuovi guadagni, o di negoziare aumenti legati alla professione, agli investimenti. Vi sentite soddisfatti anche della vita sentimentale e dei progressi nell’armonia familiare. Certo tutto questo vi crea anche un po’ di ansia da scaricare con attività fisica e con la musica.