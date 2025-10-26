Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 26 ottobre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 26 ottobre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 26 ottobre 2025

Ariete

Bel fermento con questa Luna di fuoco che solo dal pomeriggio diventa fredda e legnosa in Capricorno, giocatevi le vostre chances in amore entro l’ora di pranzo, la fortuna aiuta gli audaci, si sa, e voi lo siete. Una volta messe sul tavolo le vostre carte, aspettate la risposta senza scalpitare, i tempi dell’altro vanno rispettati, lo dice Saturno. Le stelle in Scorpione vi rendono sexy ma troppo impazienti, è una lotta dentro di voi, non potete perderla ma nemmeno vincerla.

Toro

Avete perduto qualche punto da quando Marte vi toglie le forze fisiche e nervose, ma la vostra Venere è morbida e accondiscendente, non dovreste sottovalutarla, vi crea intorno un ambiente favorevole e protegge la routine quotidiana anche nel matrimonio. Cercate però di non litigare con il coniuge e gli altri familiari per il denaro, un accordo oggi può essere trovato anche se vi sembra di perderci un po’, altrimenti cercate di rimandare il confronto a fine mese.

Gemelli

Luna quadrata a Saturno e a Nettuno provoca qualche scossa elettrica dovuta a Urano nel vostro segno, è questo il motivo del nervosismo che turba la domenica, almeno sino al primo pomeriggio. Non dovete dubitare del vostro amore anche se l’altro non riesce a esprimere quello che sente, non tutti hanno la lingua sciolta come voi… Siamo convinti del vostro successo e aumento delle finanze nel prossimo periodo, ma adesso ci sembra più importante curare gli affetti.

Cancro

A parte Venere un po’ piccante, il vostro cielo ora è libero da disturbi, solo Luna in Sagittario richiama la vostra attenzione sulla salute, settore dove però agisce nuovamente con efficacia Nettuno il farmacista, che regala anche momenti di dolce abbandono. Ora potete contare su ben cinque forze celesti schierate dalla vostra parte, non c’è motivo di rovinarvi la domenica a causa del malumore portato dall’astro d’argento, che in serata porta contrasti nel matrimonio.

Leone

È l’elemento “acqua” quello vincente in questa situazione generale, ne deve tenere conto anche il vostro glorioso segno del Sole. Nel fuoco avete però ancora oggi la Luna, che in scatto positivo con Venere protegge il vostro amore e crea intorno a voi un ambiente accogliente e sicuro. Fuori dalla vostra cerchia più stretta però continua a infuriare la battaglia, non sottovalutate i nemici che vi stanno attaccando, soprattutto non dovete perdere l’autostima. Alla fine vincerete voi.

Vergine

Matrimonio verso una resa dei conti, oggi c’è una forte opposizione da Saturno e Nettuno in Pesci, provocati da Luna in Sagittario, mentre Urano fa la faccia dura ma non è ancora direttamente coinvolto negli attacchi – a questo proposito, fate attenzione mentre navigate in internet, i cybercriminali sono particolarmente agguerriti, non risparmiate sull’antivirus, vi sarà molto utile presto. La sfera affettiva invece è ben protetta da questo cielo, incontri ok.

Bilancia

Luna in Sagittario è magnifica per il vostro ambiente, i viaggi, la socialità, tuttavia è in urto oggi con altre stelle che, anche se personalmente non vi disturbano, possono però causare qualche ansia non giustificata. Quando il cielo non è in equilibrio non riuscite a esserlo nemmeno voi. Meglio godervi una giornata di relax, anche perché nel pomeriggio inizia a soffiare un venticello freddo dal Capricorno, qualcuno in famiglia vi fa fischiare le orecchie.

Scorpione

Ottobre si avvia alla conclusione con uno spettacolo milleluci, la più intensa è quella di Marte che punta un raggio rosso sul vostro viso, sembrate accaldati, in realtà siete appassionati, innamorati. Se ancora le stelle d’autunno non hanno agito, aspettate il pomeriggio, quando Luna va in Capricorno e vi offre viaggi, ambienti, incontri. Nettuno ora v’ispira anche per l’attività, soprattutto per le professioni artistiche. Fate sport, meglio se di squadra, dovete socializzare.

Sagittario

Luna nel vostro segno anticipa l’arrivo di Mercurio a casa vostra, che avverrà esattamente mercoledì 29, è stata prima stella a darvi il benvenuto quest’anno ed è anche quella che vi accompagnerà alla conclusione del 2025. La situazione che sinora vi sembrava inquieta e impenetrabile inizia a mostrare un po’ di luce, nonostante le tensioni residue causate da Saturno e Nettuno. Avrete modo di giocarvela a dadi con il destino, non siete forse i fortunati figli di Giove?

Capricorno

Con il ritorno di Saturno e Nettuno in Pesci e Sole, Mercurio e Marte in Scorpione la vostra situazione personale è notevolmente migliorata, ve ne siete resi conto immediatamente, e ora vi state godendo la vostra rivincita, il buonumore cresce ancora dal pomeriggio in poi, quando Luna arriva nel vostro segno. È giusto brindare, ma non dovete abbassare troppo la guardia, questo alleggerimento è temporaneo, e in amore avete ancora un bel po’ di strada da fare…

Acquario

Dal Sagittario Luna vi manda un affettuoso saluto e vi aiuta ad arrivare a persone importanti per affari, carriera ma anche per l’amore, dato che Venere è sempre collaborativa. Dove Marte-passione scarseggia, il romanticismo vi aiuta. Dal pomeriggio, però, Luna va alle vostre spalle e torna qualche pensiero inquieto e pessimista, la stanchezza (fisica e mentale) si fa nuovamente sentire. Ricordate che l’Acquario ha bisogno soprattutto di una cosa, la propria indipendenza.

Pesci

Resta oggi, almeno per la prima parte della giornata, Luna in Sagittario, nei prossimi giorni deve arrivare Mercurio, poi toccherà a Marte e al Sole. Insomma vi sembra di aver fatto come il gambero, con gli esami che credevate superati e invece non sono finiti. Non potete però lamentarvi dell’amore, gli ostacoli più alti li supererete in serata grazie alla nuova splendida Luna in Capricorno. Progettate una crociera per la prossima Pasqua con la persona amata.