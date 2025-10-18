Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 18 ottobre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 18 ottobre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 18 ottobre 2025.

Ariete

Anche su di voi, veloci pionieri dello zodiaco, la Luna calante, specie in Vergine, ha un effetto cinematografcamente definito “slow motion”... di rallentamento, quasi una sensazione di bassa energia, ma credeteci non è cosi. Si tratta della possibilità di fare spazio a nuove emozioni, soluzioni, attraverso un calmo riordino interiore ed esteriore, uno scaricamento che avverrà quasi spontaneamente se lascerete fare alla Luna. Il risultato rigenerante vi stupirà.

Toro

Guarda che Luna... una Luna calante che va ammirata e ringraziata per quanto saprà fare oggi e domani per voi, quanto vi proteggerà dalle sfide di Marte, addirittura favorendo la sua capacità di trasformazione positiva. Sarete invasi dal coraggio e dall’intuizione del sensuale pianeta della guerra, sedotto dalla Luna. Vi sentirete piu calmi, spinti a vivere una giornata comoda e piacevole. E quel segreto ve l’ha poi rivelato?

Gemelli

Lo strano turbamento, che vi crea un po’ di insicurezza, è attribuibile alla Luna calante in Vergine, per tutta la giornata di oggi e fino all’alba di domani. Come riuscire a trarne vantaggio? Seguendo la sua specifica potenzialità di pulizia fisica e interiore, di apertura a nuovi getti, nuove intuizioni. Per esempio se avete delle piante in casa o in giardino potreste curarle, potarle, togliere i rami secchi. Raccogliete le erbe aromatiche.

Cancro

Quanto bene arriva da Giove, vanno alla grande incontri, trattative, cure mediche, viaggi, piccoli spostamenti, entrate. Ciononostante vi portate ancora addosso alcune forti emozioni di questo periodo, siete un segno che vive immerso in un mondo interiore dove è difficile entrare a meno che non siate voi ad aprire, ma una volta avvenuta la connessione sarà per sempre. Approfittate di questa Luna per lasciare andare ció che vi cruccia, trasformatelo in crescita.

Leone

Prendetevi uno o due giorni di svago e relax, ne avete bisogno. Nell’attività siete in una fase di cambiamenti e questioni delicate da risolvere, ben venga uno stacco per riprendere fiato e ampliare le prospettive, specie per quel che riguarda la necessità di nuove entrate. Ultimamente avete spesso i nervi a fior di pelle, vi irritate con facilità ed è facile che nascano discussioni e battibecchi che sarebbe meglio evitare.Venere sa come farvi rilassare.

Vergine

È un buon momento per fare un’analisi di quanto effettivamente raggiunto e organizzare il lavoro futuro, siete lucidi e pazienti, avete anche lo spirito giusto per portare a termine questioni in sospeso. Sono tutte attività che affrontate volentieri anche se oggi è sabato. Se volete sistemare capelli che crescono troppo in fretta considerate che un taglio fatto con Luna calante durerà piu a lungo e i capelli diventeranno piu forti.

Bilancia

Ricordatevi sempre che avete dalla vostra parte un grande pianeta, Plutone, in forma stabile, a lungo, in Acquario, segno della vostra fortuna, una forza cosmica passionale ed erotica. Il fascino non vi manca con quella Venere in casa, e anche il sex appeal, quindi, che aspettate? Cogliete i fiori della passione che quella persona sta lanciando sul vostro cammino. Che vi succede, siete diventati improvvisamente timidi?

Scorpione

Come vi sentite con questi due grandi atleti dello zodiaco, Marte e Mercurio, generosamente al vostro servizio? Non mancano energia fisica e sprint mentale che danno vita a idee e programmi, anche futuribili, che riscuotono numerosi consensi, pure erotici. Siete però, i soliti ipercritici, polemici e un po’ guerrafondai, con l’aiuto del noto guerriero stellare, quindi l’atmosfera intorno a voi è spesso incandescente... Passionali.

Sagittario

E l’amore ritrova la leggerezza perduta, la voglia di giocare e di condividere emozioni e sensazioni. Chi è solo si perdera nel non detto di due occhi curiosi e impavidi. Voglia di buon umore e divertissement, simpatiche distrazioni. Non male l’attività, brillanti strategie e audace voglia di cambiare. La Luna vi getterà al centro della mischia, ma che male c’è! La fortuna vi strizza l’occhio, notizie, messaggi, missive.

Capricorno

Tutto sembra venirvi incontro bonariamente, anche chi vi contrasta ha timore ad esprimere il proprio dissenso, sarà la vostra presenza carismatica ad allontanare banali controversie, gelosie, smanie professionali; recedono eventuali competitor, persone invidiose, nemici. Non è detto che domani o popodomani non sara più cosi, sembra un momento di “vuoto” cosmico, un incantesimo della Luna, che svanirà con la notte. Giorno buono.

Acquario

Non date retta a quei due provocatori in Scorpione, Marte e Mercurio, che pensano di farvi affogare in un bicchier d’acqua o poco più. Plutone, il grande trasformatore, rinnovatore, è con voi, ha in animo di favorirvi e riuscirà nel suo intento, anche se inizialmente sembrerà difficile. Le vostre idee notoriamente innovative e futuriste, nel senso della loro caratteristica di anticipare il domani, riusciranno a farsi notare, a conquistare le persone giuste, magari all’estero.

Pesci

Non tutto è chiaro, ma la fortuna vi tiene d’occhio e prima o poi si farà vedere. Potrebbe arrivare un riconoscimento per i risultati ottenuti. Saturno tira il freno alle spese o meglio esorta a utilizzare in modo oculato e mirato quanto sta per arrivare inaspettatamente. Il momento è favorevole in campo professionale, ma non è da meno la sfera sessuale e amorosa. Luna consiglia di ricordare i sogni di queste notti.