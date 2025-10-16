Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 16 ottobre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 16 ottobre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 16 ottobre 2025

Ariete

Una delusione? Visto lo slancio e la vivacità di questi giorni non ve l’aspettavate, peró Venere opposta in Bilancia, in combutta con Sole, puo essere un po’ canaglia... Ma in fin dei conti avete solo ricevuto un rifiuto, che affoga nei costanti innumerevoli consensi. Forse non siete al massimo dell’energia, la stagione vi sta un po’ scomoda, ma per certi versi siete anche terribilmente affascinanti, piu intimi e sensibili, si tratta di guardare nella direzione giusta.

Toro

Imprevisti come se piovesse, caro Toro, è vero, ma il cielo è in continuo movimento, non bisogna preoccuparsi per tutto, gli alleati astrali vanno e vengono e i momenti di gioia che abitano nel cuore, riescono a intrufolarsi nelle fessure del quotidiano, portando piccoli (o grandi) vantaggi, bisogna peró saperli riconoscere, nutrirli. Vi deve rassicurare il fatto che Venere, vostra madrina, è attiva sul fronte del lavoro, dei rapporti con i colleghi e regala armonia alla quotidianità.

Gemelli

Fin dal mattino sarete spinti alla riflessione interiore, metterete in discussione la vostra incontenibile tendenza a parlare, prima ancora di aver definito un pensiero, coinvolgendo teatralmente parenti, amici, colleghi, siete sempre protagonisti in ufficio, a cena, al bar... Oggi peró vi sentite un po’ frenati, ascoltate di più e col passare delle ore l’introspezione diventerà una sorta di analisi critica di certi vostri comportamenti... Per caso vi siete innamorati?

Cancro

Giove nel segno, dal giugno scorso e fino a giugno 2026, sta lavorando alla vostra rinascita, che passa anche attraverso la soddisfazione, l’ottimismo, l’empatia, il benessere anche economico. Una serie di “grandi fortune”... che il pianeta riesce a elargire di anno in anno a ciascun segno con il suo “gioviale” e paterno giro zodiacale. Oggi in particolare vi potete portare avanti nell’ambito professionale, grazie all’intuito che spesso vi guida. L’amore c’è.

Leone

Luna calante nel vostro segno giá da ieri è alle prese con un sottile lavoro di sottrazione al vostro naturale bisogno di primeggiare, allo sfavillio, alla necessitá di riconoscimenti a favore di obiettivi professionali mirati e meno gridati e di una riorganizzazione chiara in vista di nuovi successi con l’aiuto dal tardo pomeriggio di una ordinata, elegante e pragmatica Luna in Vergine.

Vergine

Nel corso della giornata svanirà quella sensazione di insicurezza data dalla Luna alle spalle, sentirete crescere una confortante chiarezza interiore che vi riconcilierà con i progetti e lavori in corso e futuri. Probabilmente il primo risultato positivo di questo spontaneo reset interiore potrebbe essere la nascita di una nuova desiderata collaborazione, magari con prospettive di cooperazione solidale. Un regalo.

Bilancia

Sono giorni di amicizia, di riflessioni e d’amore. D’altronde è il vostro momento astrale, comincia un nuovo giro di stelle, un periodo che rappresenta una connessione interiore, una sorta di rinascita. Probabilmente vorrete riorganizzare alcune cose e potrebbe riuscirvi molto bene. Anche il cielo vi sorride, a parte Giove un po’ severo e poco flessibile, non ci sono ostacoli preoccupanti... Determinazione.

Scorpione

Rinascita anche per voi sotto questo cielo e soprattutto sotto questo Giove. E ancora di più quando anche il Sole sarà nel vostro segno. Oggi potete risolvere faccende rimaste in sospeso da tempo, nel lavoro, nella professione ma anche nella vita privata, riprendere un piacevole discorso interrotto... Nel lavoro tirate fuori quell’idea tenuta nel cassetto, riuscirete a presentarla in modo persuasivo ed efficace. Buon periodo per concorsi o gare. Non stancatevi troppo.

Sagittario

Nascono progetti di coppia. Siete davvero sorpresi, eppure vi ritrovate a parlare di convivenza e della ricerca di una casa che piaccia a entrambi, dove possano trovare posto anche il cane e il gatto dell’uno e dell’altro. Un futuro radicamento che potrebbe proprio farvi voltare pagina. Da un lato vi eccita e dall’altro vi spaventa un po’... Professionalmente siete molto creativi e pieni di idee, cercate di organizzarle.

Capricorno

Luna riflessiva che aiuta a mettere a fuoco l’esaurimento di certe situazioni professionali che da tempo avreste voluto chiudere. Avvertite la necessità di aprire la porta a nuovi impegni e situazioni che avete tenuto in panchina per un po’. In amore no, non tenete nessuno in panchina, anzi la persona del cuore, o quella che si sta insinuando a grandi passi, è sempre presente nella vostra mente, anche se non lo date a vedere.

Acquario

Probabilmente non basta la luminosa Venere a contrastare l’animosità dei due pianeti in Scorpione, Mercurio e Marte, stuzzicati dalla Luna per quasi tutto il giorno in Leone, ma di certo attenua il contrasto. Poi peró in serata la Luna passa in Vergine, l’atmosfera in parte si quieta, e la serata prende un’altra piega, specialmente se la trascorrete con amici e con quella persona che state fequentando da un po’.

Pesci

Oggi seguite Venere, dea dell’amore e dell’armonia, anche lei nasce dal mare e vi può guidare attraverso le profondità dell’intuito e della sensibilità verso nuove spiagge, nuove destinazioni, fisiche e mentali. Chi meglio di voi può perdersi nei sentimenti che si intrecciano ai ricordi e alle emozioni. Un giorno sospeso, per ripensare, per inventare, per scrivere, per suonare, per amare...