Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 10 ottobre: tutti i segni

Branko 10 ottobre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 10 ottobre 2025.

Ariete

Vi svegliate con una frizzante Luna in Gemelli che sarà con voi anche tutta la giornata di sabato, divertente e socievole anche per l’amore, che in questo periodo forse è molto passionale ma poco romantico. Venere sembra addormentata ma prepara novità. Per il fine settimana vi consigliamo di partire, potete anche regalarvi un veloce viaggio, una gita. Così, tanto per cambiare aria e socializzare con persone che vi saranno utili nel lavoro, affari, Urano promette sorprese.

Toro

Luna congiunta a Urano porta imprevisti nel settore pratico/denaro/investimenti, e questo vi inquieta, voi avete sempre bisogno di certezze per raccogliere tutta la vostra forza interiore. Marte e Mercurio continuano a provocare notevole agitazione in famiglia, e se lavorate anche di sabato qualche problema ci sarà. Non esagerate con nulla e per niente. Venere però sa che saprete superare ogni problema grazie al vostro amore. Ci vuole soltanto un po’ di pazienza.

Gemelli

Sarete amati, oggi. Luna nel vostro segno addolcisce le punte del vostro carattere e spalma miele sulle vostre parole, anche voi resterete sorpresi. Venere è maliziosa, indirizza i vostri sguardi e i vostri desideri là dove forse non dovrebbero andare – ma si sa, l’amore è cieco come una talpa e non si può controllare – fra pochi giorni però riceverete una risposta e sarà positiva. La vostra vita sta cambiando, questo è solo un assaggio delle grandi novità che vi aspettano.

Cancro

Siete sempre estremamente sensibili ai cambi della vostra Luna. Oggi e domani è alle vostre spalle e stende un’ombra sui vostri pensieri, ma nemmeno voi riuscite a capire cosa vi preoccupa. La famiglia, certo, ma c’è qualcosa di più, è il vostro mondo interiore che si trasforma, i prossimi anni cambieranno le vostre priorità. Tenetevi caro questo vostro grande amore, è un tesoro prezioso che va salvaguardato con tutte le vostre forze. I figli e i fratelli vi danno affetto.

Leone

Luna in Gemelli è una simpatica briccona, combina incontri a sorpresa ma anche scontri se siete già in coppia, nel caso fate attenzione a non farvi scoprire, Mercurio è pettegolo e Marte affila i coltelli… finisce che tutta la parentela viene coinvolta e allora sono guai. Programmate un fine settimana tranquillo, potete anche organizzare un breve viaggio, un soggiorno alle terme o in agriturismo, eviterete così le normali discussioni domenicali in famiglia.

Vergine

Luna in Gemelli può portare momenti d’ansia e d’insicurezza, ma altri influssi astrali sono all’opera, la vostra felicità non può essere messa in discussione. Oggi dovete assolutamente puntare sull’amore, Venere in delizioso scatto con Giove dice che vi sposerete presto e avrete figli, è un cielo molto fecondo, datevi da fare o prendete precauzioni, dipende dai vostri programmi. In ogni caso la situazione economica e gli affari vi danno una base solida, non è poco.

Bilancia

La natura d’autunno è magnifica, i suoi colori fanno risaltare la vostra bellezza, lo sottolinea la Luna in Gemelli, beneagurante e luminosa oggi e domani, in questi due giorni dovete pensare esclusivamente all’amore. Preparatevi ad accogliere fra pochissimi giorni Venere nel vostro segno, l’amore che state covando in segreto traboccherà dal vostro cuore, verrà ricambiato. Agli affari e al denaro penserete poi, non c’è fretta, ve ne occuperete lunedì o più avanti.

Scorpione

Venerdì e sabato Luna vi somiglia, è inquieta, profonda, magnetica, esalta persino un po’ troppo il vostro temperamento, rischiate di diventare eccessivi. Certo va benissimo per i nuovi incontri e per le avventure, il vostro fascino è una calamita irresistibile, ma se siete in coppia potete suscitare gelosie. Negli affari risultate convincenti, finalmente anche in casa si parla di denaro, profitti, affari, perdite, investimenti e riuscite a girare tutto a vostro vantaggio.

Sagittario

L’occasione di tagliare i ponti con il passato, nelle relazioni che non vi interessano più, oggi è annunciata dalla Luna in Gemelli, che tocca il matrimonio e le associazioni, collaborazioni. A volte se la sintonia è finita è meglio dare un taglio netto, che in effetti state meditando da tempo e che anche qualcun altro sta preparando. Non è nel vostro carattere rimuginare a lungo, voi siete persone d’azione, se state fermi rischiate di alimentare l’ansia. L’anno prossimo vincerete voi.

Capricorno

Se oggi e domani dubitate di voi stessi la colpa è di Luna in Gemelli, non date spazio a pensieri che, quando Giove e Sole bisticciano come adesso, possono attaccare la vostra autostima. L’ideale sarebbe cercare nuovi stimoli altrove, programmate un bel viaggio oppure un soggiorno all’estero per studiare le lingue e perfezionarvi, se siete giovani che stanno costruendo il loro futuro. Nuovi incontri che promettono amicizia e dolcezza vi fanno sentire giovani.

Acquario

Oggi e domani Luna magnifica nel vostro zodiaco dell’amore porta novità e sorprese positive, il Sole splende sul vostro cammino, andate nella direzione giusta. Eppure in questo cielo, che pure può stimolarvi a raggiungere importanti obiettivi, si nasconde un pericolo, quello di voler fare troppo e tutto da soli. Il vostro è il segno della collaborazione con gli altri, dell’amicizia, non rinnegate voi stessi. Cautela negli affari, leggete tutte le clausole prima di firmare.

Pesci

Oggi e domani sono segnati da qualche incertezza, da un pensiero per una donna della vostra famiglia, tutto a causa della Luna in Gemelli accanto a Urano che crea un clima di attesa inquieta, ma non è affatto detto che le vostre ansie siano fondate, con ogni probabilità sono solo fantasmi della vostra mente così emotiva. Vi conviene staccare, guardare lontano e lanciare il cuore oltre l’ostacolo, anche in amore alla fine vincerete voi. Bene l’energia fisica, il sex è appagante.