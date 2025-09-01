Oroscopo, le Stelle di Branko di  lunedì 1 settembre: tutti i segni

Branko 01 settembre 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 1 settembre 2025

Ariete Inizia settembre, andiamo. Incamminatevi su una strada nuova, prendete decisioni importanti per la professione e per la famiglia. Insomma, il tempo della irresponsabilità è finito, correre tanto per correre, amare tanto per fare sport, non interessa più. Luna è al culmine, magnifica per l’amore, poi invece passa in Capricorno per ricordarvi prossime lotte.

Toro Luna fase primo quarto invita all’ottimismo per quanto riguarda una nuova impostazione del lavoro, ma non dovete mai smettere di controllare le azioni degli avversari. Mercurio sta per lasciare il transito in Leone, dopo tante settimane di stress e di nervoso, domani diventa improvvisamente attivo per i vostri affari e ci sarà anche una splendida Luna che entra già in serata nel Capricorno, solidissima per eventuali vertenze. Parole più dolci in amore.

Gemelli Manca l’aria al vostro segno, tutto sembra faticoso e complicato, eccezion fatta per le attività creative, artistiche, estetiche. Potreste invece commettere sbagli nel campo finanziario, mancate di critica nel lavoro. Sorvegliate finché non passa questa Luna. Ma per l’amore siete in forma smagliante. Luna in Sagittario potrebbe provocare liti, infiammazioni, Mercurio toccherà la gola. Perciò lasciatevi andare, rilassatevi, offrite agli altri la vostra compagnia e aiuto.

Cancro Venere ha già portato nuove armonie nella vostra vita, in amore e in famiglia. Un evento l’avrà provocato anche Luna primo quarto di ieri, influsso che prosegue con efficacia anche oggi. Benaugurante soprattutto per il lavoro, studio e professione, tutto quanto riguarda il business. Viaggiate, trattate, concludete, siglate immediatamente. Quello che impostate sotto il segno della Vergine nel campo dell’attività porterà successo. Purezza di un amore.

Leone Un bacio sotto questa splendente Luna colorata di rosso da Marte passionale, di verde Venere e di argento vivo Mercurio, il Sole diventerà ancora più generoso per gli affari. Amore, affetti, figli e amici. Primo quarto spinge i giovani amori a fare le presentazioni in famiglia, sorprese prossime anche per i genitori Leone. Marte piccante come un peperoncino della Calabria, nel lavoro direte tutto quello che deve essere detto, basta con i sotterfugi.

Vergine Troppo suscettibili con coloro che vi stanno intorno, cosa che potrebbe creare conflitti con persone importanti, meglio quindi lasciar decantare per un po’ le cose. Settembre è il mese governato dalla Vergine, mese del raccolto e della frutta chiamato anche Pomona, dea della frutta. I nativi americani lo definiscono “Dolce come fanciulla che si spoglia”, oppure la Luna delle renne trasmigranti. Chiudete gli occhi, pensate a domani, il vostro è il tempo dell’amore.

Bilancia I colleghi, i collaboratori, i soci, non devono essere trattati da fratelli o amici - ognuno deve restare al proprio posto, fare quello che gli spetta. Da oggi nel vostro lavoro sarete liberi dalla opposizione di Saturno che ritorna in Pesci, quindi nuovamente ottimo per i lavori complicati e per questo molto importanti. Consigliamo di aspettare Luna piena del giorno 7. Quel giorno inizierà la stagione delle conquiste passionali.

Scorpione Sarà produttivo Mercurio in Vergine da domani, Luna splende ancora nel settore del patrimonio, e oggi c’è il ritorno di Saturno in Pesci, che è il punto più alto del vostro oroscopo. La fortuna sarà con voi. Andate dal barbiere e dal parrucchiere, bisogna sistemare il look. È sempre bene lasciare una bella impressione a chi siamo presentati la prima volta. Venere infatti invecchia un po’ la pelle alle donne.

Sagittario Preparate le articolazioni alle prossime fatiche di Saturno. Dopo la bella passeggiata in Ariete, il pianeta ritorna oggi in Pesci, ma solo fino al 14 febbraio. Forse voi già sentite l’arrivo di qualche difficoltà, per questo l’inizio di giornata nonostante la bellissima Luna è un po’ burrascoso, però se ci sono affari che chiedono una conclusione fatelo subito. Perché il primo quarto è una fase bene augurante anche per gli affari. Ma certo nella tradizione popolare è associato soprattutto agli innamoramenti.

Capricorno Cambiate strada, troverete qualcosa di più adeguato alle vostre possibilità. L’ordine ci deve essere, voi ne siete l’esempio più convincente, ma bisogna rendere più colorata la situazione professionale e sentimentale. Da oggi il vostro pianeta guida Saturno ritorna vicino al mare dei Pesci, nuovamente potrete navigare e cercare un’isola del tesoro, solo per voi e per il vostro amore. Pensate la fortuna: domani avrete nel segno l’ultima Luna estiva e subito fortunata con Saturno.

Acquario Positivi contatti per le iniziative finanziarie e professionali, ma il primo quarto nel settore felice del vostro oroscopo promette anche in amore. Viaggi che portano all’indipendenza, Saturno nuovamente in Pesci intende cambiare approccio alle questioni fondamentali della vita professionale o personale. Luna è un ottimo traino di una nuova iniziativa sostenuta anche dal Sole in Vergine. Cresce la sicurezza in voi stessi, grazie al sostegno provvidenziale di Marte.

Pesci Piuttosto tradizionalisti in amore. E questa sarà la vostra forza nei prossimi mesi con Saturno nuovamente nel segno, tornerà definitivamente in Ariete il 14 febbraio 2026. Segnatevi questa data. Luna è oggi ancora nemica però annuncia la possibilità di trovare occasioni in posti mai frequentati prima, con persone appena conosciute. Un giorno senza storia, in apparenza, ma che nasconde in qualche angolo la storia della vostra vita.